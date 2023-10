Coupe du monde de rugby 2023 : Antoine Dupont finalement forfait pour le reste de la compétition ?

Bien qu'il soit de retour dans le groupe du XV de France, la présence d'Antoine Dupont pour le reste de la Coupe du monde est loin d'être acté.

En direct

10:30 - Un sondage montre que les Français ne veulent pas voir Dupont en quart D'après un sondage Odoxa pour Winamax et de RTL, 56 % des sondés (sur un échantillon de 1 005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus) ne souhaitent pas voir Antoine Dupont sur le terrain pour disputer un quart de finale en cas de qualification vendredi prochain contre l'Italie. Dans le reste du sondage, 74 % des Français interrogés s'inquiètent pour la santé du capitaine du XV de France en cas de reprise le week-end du 14 octobre, 68 % d'entre eux s'alertent même pour la suite de sa carrière, et 76 % ne l'imaginent pas à son meilleur niveau pour affronter l'Afrique du Sud, l'Irlande ou l'Écosse.

09:47 - Fischetti forfait face aux Bleus "Fischetti souffre de trois fractures du cartilage costal du côté gauche du thorax et ne sera pas disponible pour la rencontre face à la France", a indiqué la Fédération italienne dans son communiqué. Notez également que le deuxième ligne Dino Lamb est touché à la jambe gauche et fera l'objet "de nouveaux examens dans les prochains jours" et que le talonneur Giacomo Nicotera, sorti à la 53e minute de jeu, est lui soumis au protocole commotion cérébrale.

09:00 - Mapimpi forfait ? L'ailier de l'Afrique du Sud a probablement subi la même blessure qu'Antoine Dupont ce dimanche 1er octobre face aux Tonga. "Makazole a malheureusement, sûrement une fracture de la pommette/maxillaire. Il va aller passer des scanners demain pour en savoir plus" a expliqué le sélectionneur.

08:46 - Florian Grill : "Le chirurgien aura le dernier mot" De retour à l'entraînement, Antoine Dupont pourrait finalement être forfait pour le reste de la compétition comme le martèle le président de la FFR dans l'émission Bartoli Time sur RMC Sport. "Ce n’est pas moi qui vais décider, ce n’est même pas Antoine qui va décider, mais le chirurgien qui l’a opéré. C’est lui qui aura le dernier mot, et c’est important qu’il en soit ainsi car ce qui compte avant tout c’est de préserver la santé des pratiquants, et Antoine le premier. Donc c’est le chirurgien qui aura le dernier mot, et on va l’écouter attentivement."

01/10/23 - 23:03 - L’Afrique du Sud assure sa qualification L'Afrique du Sud a battu les Tonga 49-18 pour s’assurer la première place de la poule B et se qualifier pour les quarts de Coupe du monde de Rugby. Avec 7 essais, les Springboks empochent le bonus offensif, mais les Tongiens n’auront pas démérité avec 3 réalisations.

01/10/23 - 20:08 - L’Australie se rachète (un peu) pour finir C’est fini à Saint-Etienne ! Les Australiens terminent leur phase de poules sur une bonne note avec une victoire bonifiée face au Portugal dans le groupe C (34-14). Malgré la belle résistance portugaise, les Wallabies parviennent à se racheter après le fiasco face au Pays de Galles la semaine dernière. Leur qualification repose maintenant sur le match Fidji-Portugal.

01/10/23 - 18:35 - Australie - Portugal : les Wallabies en tête à la mi-temps Les Australiens mènent 24-7 à la mi-temps face au Portugal. Si les Wallabies ont encaissé le premier essai, ils ont globalement dominé la première période, bien aidés par un carton jaune pour les Portugais.

01/10/23 - 18:24 - La composition probable de la France face à l'Italie À cinq jours du match face à l'Italie, les derniers entraînements ont donné une idée quant à la composition du XV de France face à l'Italie vendredi 6 octobre. C'est Maxime Lucu qui serait préféré à Baptiste Couilloud pour remplacer Antoine Dupont, en étant associé à son partenaire de club Matthieu Jalibert. La composition probable : Ramos - Penaud, Fickou, Danty, Bielle-Biarrey - Jalibert, Lucu - Ollivon, Alldritt, Jelonch - Flament, Woki - Atonio, Mauvaka, Baille.

01/10/23 - 17:45 - Australie - Portugal : coup d'envoi Les Australiens n'ont plus le choix s'ils veulent avoir encore une chance de se qualifier pour la suite de la compétition, ils doivent l'emporter face au Portugal et espérer que le Fidjiens ne battent pas les Portugais la semaine prochaine.

01/10/23 - 16:45 - Un pilier italien absent face à la France L'Italie sera privée, pour son dernier match de poules contre la France, de son pilier gauche Danilo Fischetti, blessé face à la Nouvelle-Zélande vendredi, a annoncé dimanche la Fédération italienne de rugby : "Fischetti souffre de trois fractures du cartilage costal du côté gauche du thorax".

01/10/23 - 15:45 - La France peut-elle encore se faire éliminer ? Même si la France est en tête de sa poule lors de cette Coupe du monde de rugby, avant le dernier match contre l'Italie, le vendredi 6 octobre. Elle pourrait tout de même se faire éliminer dans trois scénarios : - La France perd sans point de bonus et les All Blacks gagnent

- La France perd avec un point de bonus et les All Blacks gagnent avec le bonus offensif

- La France termine au même nombre de points avec l'Italie et la Nouvelle-Zélande

01/10/23 - 14:45 - Antoine Dupont de retour à l'entraînement Sur Instagram, le compte France Rugby a publié une vidéo de la reprise d'entraînement d'Antoine Dupont, en marge du groupe. La FFR avait ainsi indiqué, ce samedi, que le capitaine du XV de Frace "a été autorisé à reprendre une activité physique progressive dirigée (...) sous contrôle du staff médical du XV de France". Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par France Rugby (@francerugby)

01/10/23 - 13:45 - Quel adversaire pour les Bleus en quart ? Avant le dernier match de l'Afrique du Sud ce dimanche contre les Tonga, et le dernier match du XV de France contre l'Italie, le 6 octobre, les Bleus devraient affronter les Springboks lors des quarts de finale, le dimanche 15 octobre. Mais selon le directeur du rugby sud-africain, Rassie Erasmus, "beaucoup de gens disent que la France est favorite pour la première place, mais l'Italie peut connaître un grand jour. Ce serait un manque de respect pour les autres de dire que nous sommes certains de retrouver la France"

01/10/23 - 12:45 - Antoine Dupont de retour dans le groupe Le capitaine du XV de France Antoine Dupont, qui devait rejoindre samedi "en soirée" les Bleus à Aix-en-Provence après avoir été opéré de la mâchoire il y a neuf jours, est bien arrivé dans la nuit, a indiqué la FFR.