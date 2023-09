Début de la Coupe du monde de rugby ce vendredi 8 septembre avec le match d'ouverture entre la France et la Nouvelle-Zélande.

En direct

16:00 - "Organiser un tel évènement est exceptionnel" selon Jacques Rivoal Jacques Rivoal, président du Comité d’organisation dévoile dans une interview à The Media Leader, l'impact souhaité autour de la Coupe du monde. "La dernière fois qu’une Coupe du monde de rugby a eu lieu en France, c’était en 2007. Elle était d’ailleurs coorganisée avec deux pays anglo-saxons. Organiser un événement de cet acabit dans son pays, c’est exceptionnel. On ne sait pas quand cela se reproduira."

15:02 - "L'équipe de France" fait partie des favoris pour Sonny Bill Williams L'ancienne légende du rugby à 13, mais également à 15, Sonny Bill Williams, a estimé que l'équipe de France faisait partie des favoris pour cette Coupe du monde car ils "n'ont pas peur". "Les jeunes joueurs qui n’ont pas peur et qui arrivent (en équipe A) représentent ce qu’est la France" estime l'ancien 3/4 centre. Interrogé également sur Antoine Dupont

14:39 - Un accueil incroyable pour l'Irlande Arrivé du côté de Tours, l'Irlande a reçu un accueil chaleureux qui les ont particulièrement surpris. ""Les gens nous ont réservé un accueil incroyable. Cette journée avec 12.000 supporters au stade, c’était presque étourdissant. Nous avons essayé de renvoyer l’ascenseur, car c’est important pour nous d’échanger tant qu’on est là. Nous avons été accueillis si chaleureusement que nous voulons être sûrs de rendre la pareille aux gens", a expliqué John Fogarty, entraîneur adjoint.

14:09 - Harinordoquy : "Cette année, c'est la bonne" Invité de viàMidol, l'ancienne légende du XV de France s'est exprimé sur les chances du XV de France dans ce Mondial et son statut. "C'est clairement la première fois que l'équipe de France part dans cette position de favori avant une Coupe du monde. Nous sentons qu'il y a vraiment un engouement autour de l'équipe avec de très bons résultats et une génération qui est imperméable à la pression. Il y a la sensation que rien ne peut leur arriver. Je pense que cette année, c'est la bonne. Il y aura des aléas, des blessés mais le groupe est expérimenté, avec une profondeur de banc. Ça coche toutes les cases."

13:40 - Seulement 22 minutes d'échauffement avant le match d'ouverture En raison de la cérémonie d'ouverture, le XV de France pourra s'entraîner pendant 22 minutes, pas une de plus. Un scénario déjà préparé par le staff. "World Rugby nous a donné le droit de sortir (sur le terrain) pendant 22 minutes mais on espère en avoir 24, a encore ironisé le sélectionneur. Contre l’Australie (41-17 en préparation le 27 août dernier, ndlr), on s’est préparé pendant 22 minutes. On va arriver 90 minutes avant le coup d’envoi puisqu’on est l’équipe qui se déplace, on n’a pas eu le choix de l’arrivée. On va être enfermé dans un espace assez grand, confortable, qu’on connait. On va se préparer comme on l’a fait pendant l’Australie. On a répété une sorte de générale pour vivre l’avant-match dans ces conditions."

13:09 - Dupont : "On veut faire quelque chose de grand" En fin de conférence de presse, le capitaine du XV de France a expliqué que les Bleus avaient tous à l'esprit, l'envie de faire quelque chose de grand. "On est tous investis d’une mission. On a tous une responsabilité de faire quelque chose de grand. On veut s’inscrire dans le palmarès dans cette compétition. Une certaine pression, on est attendu, on a suscité de l’attente chez les gens. Mais la pression est moins forte que notre envie. On avait beaucoup échangé sur le staff du capitanat lorsque je l'ai eu (2021). Je me sens épaulé et accompagné par les leaders dans ce rôle."

12:25 - Une vive émotion vendredi soir ? "Ce match est un challenge dans tous les domaines, performance individuelle et collective. Il y a une force invisible qui lie les joueurs et s'affirme sur ces rencontres. On doit être une équipe engagée dans la même direction et qui s'aime très fort" a lancé Fabien Galthié en conférence de presse.

12:13 - "Une joie de jouer les Blacks" "On est tellement heureux, rempli de joie de jouer ce match. On essaie de se rendre compte du moment présent. Pour le match d’ouverture, que rêver de mieux que les All Blacks. Ils arrivent avec trois tires de champion du monde. On est très heureux de les jouer. Vendredi, ce sera une fête. C’est merveilleux" a expliqué Fabien Galthié en conf de presse.

12:11 - Le forfait de Danty ? "Une décision prise avec lui" "On a pris une décision, avec lui. Cette compétition est longue avec quatre matches de qualification. L’équipe de France qui débute aujourd’hui va bouger. C’est un groupe de 33 avec des joueurs en attente. On a toute notre confiance en cette paire de centre avec Yoram et Gaël. C'est notre meilleure équipe de France aujourd'hui.

12:08 - Un banc 5-3 "Par rapport à la forme du moment, il fallait répartir la force et la puissance du banc. Avec des profils de joueurs complémentaires pour gérer l’énergie en deuxième mi-temps" a expliqué Fabien Galthié.

12:07 - Danty forfait Jonathan Danty est forfait pour la rencontre face aux Blacks, le 3/4 centre n'est même pas dans le groupe.

12:04 - Moefana bien titulaire Voici la composition officielle du XV de France avec l'absence de Jonathan Danty dans le XV de départ. "Ramos - Penaud, Fickou, Moefana, Villière - (o) Jalibert, (m) Dupont - Ollivon, Alldritt, Cros - Flament Woki - Atonio, Marchand, Wardi.

11:49 - La compo des Bleus bientôt dévoilée Dans quelques minutes, à 12h, la composition du XV de France pour le match d'ouverture face à la Nouvelle Zélande va tomber. On saura si Jonathan Danty est bien sur la touche pour débuter la rencontre.