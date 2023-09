Début de la Coupe du monde de rugby ce vendredi 8 septembre avec le match d'ouverture entre la France et la Nouvelle-Zélande.

"Il n'y a pas de place dans le rugby pour le racisme, nous avons fait des campagnes à ce sujet notamment mais nous avons le devoir de respecter la présomption d'innocence." 11:26 - Pourquoi la sélection de Chalureau fait polémique ? Avec le forfait de Paul Willemse, Bastien Chalureau a été appelé par Fabien Galthié pour compléter la liste du XV de France. Mais depuis cette convocation, certains élus crient au scandale en raison d'une condamnation en novembre 2020 par le tribunal correctionnel de Toulouse (Haute-Garonne) pour des actes de violence à caractère raciste. Le joueur a été condamné à six mois de prison avec sursis pour des agressions commises, où la circonstance aggravante "en raison de la race ou de l'ethnie de la victime" a été retenue. Les faits avaient impliqué deux anciens joueurs de rugby, qui ont témoigné avoir été agressés verbalement et physiquement. Le joueur a fait appel de cette condamnation. 09:50 - Emmanuel Macron avec le XV de France Comme à son habitude lors des grandes compétitions, le président de la République Emmanuel Macron rend visite à la sélection du XV de France avant le début du Mondial ce vendredi. Il y apportera son soutien "et celui de tout le pays aux joueurs et au staff de l’équipe de France". 09:05 - Moefana titulaire ? Semaine de Coupe du monde ! La compétition débute officiellement ce vendredi 8 septembre avec le choc tant attendu entre la France et la Nouvelle Zélande. Lors du dernier entraînement collectif, le staff des Bleus a aligné une paire de centres Moefana-Fickou même si le forfait annoncé de Jonathan Danty ne serait pas tout à fait officiel... Pour le reste, l'équipe de devrait pas comporter de surprise avec du classique dans toutes les lignes. La compo probable : Ramos - Penaud, Fickou, Moefana (ou Danty), Villière - (o) Jalibert, (m) Dupont - Ollivon, Alldritt, Cros - Flament Woki - Atonio, Marchand, Wardi 29/08/23 - 14:29 - Les équipes vont s'installer dans les camps de base Cette semaine marquera les arrivées des équipes dans les différents camps de base sélectionnés. La Géorgie ouvrira le bal mercredi 30 août, puis l'Argentine, l'Australie et la Nouvelle-Zélande emboiteront le pas vendredi 1er septembre. Les Bleus, eux, s'installeront samedi à Rueil-Malmaison. L'Uruguay fermera la marche le 11 septembre à Avignon, son premier match n'étant prévu que le 14. 29/08/23 - 10:43 - Quel programme pour l'équipe de France cette semaine ? Après près de deux mois d'une intense préparation et de quatre matchs amicaux, les joueurs de l'équipe de France ont quartiers libres cette semaine. Les 33 sélectionnés bénéficient de quelques jours de repos. De quoi, notamment, pouvoir se retrouver en famille. Les Tricolores retourneront dans le vif du sujet ce samedi 2 septembre, date à laquelle le groupe se reformera en s'installant à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), à l'hôtel Renaissance qui accueille notamment le Paris Saint-Germain. Dès lors, le mode "Coupe du monde" sera définitivement actionné. 29/08/23 - 10:22 - La France remonte à la 3e place du classement mondial La France remonte sur le podium des meilleures nations mondiales. A 10 jours du début de la Coupe du monde, le XV de France a repris sa troisième place au classement World Rugby, grâce à sa victoire contre l'Australie mais aussi la lourde défaite de la Nouvelle-Zélande contre l'Afrique du Sud. Les All Blacks sont tombés de la 2e à la 4e marche, les Boks montant d'un rang, derrière l'Irlande. Le classement : 1. Irlande, 2. Afrique du Sud, 3. France, 4. Nouvelle-Zélande, 5. Ecosse, 6. Argentine, 7. Fidji, 8. Angleterre, 9. Australie, 10. Pays de Galles. 28/08/23 - 20:29 - Scott Barrett blanchi après son carton rouge Le joueur des All Black, deuxième ligne de la Nouvelle-Zélande, pourra jouer le XV de France, le 8 septembre dans le cadre du Mondial de rugby. Il avait été exclu après un carton rouge, vendredi 25 août, lors du match contre l’Afrique du Sud. Son exclusion a été jugée "suffisante", a indiqué l'instance dirigeante du rugby mondial avant d’ajouter "qu'aucune autre sanction n'était nécessaire". 28/08/23 - 17:13 - La Géorgie annonce son groupe pour le Mondial Il ne manquait plus qu'elle ! La Géorgie a été la dernière nation à annoncer la liste des 33 joueurs retenus pour disputer la Coupe du monde. Nombreux sont ceux qui sont déjà connus en France, évoluant principalement en Top 14. Au total, 16 éléments jouent dans l'Hexagone. On retrouve ainsi dans l'effectif Beka Gigashvili (Toulon), Luka Japaridze (Montpellier), Beka Gorgadze (Pau) ou encore Davit Niniashvili (Lyon). Le groupe de la Géorgie : Avants : Mikheil Nariashvili, Guram Gogichashvili, Nika Abuladze, Shalva Mamukashvili, Luka Nioradze, Tengiz Zamtaradze, Beka Gigashvili, Guram Papidze, Luka Japaridze, Kote Mikautadze, Nodar Cheishvili, Lasha Jaiani, Lado Chachanidze, Beka Saghinadze, Beka Gorgadze, Giorgi Tsutskiridze, Tornike Jalagonia, Mikheil Gachechiladze, Luka Ivanishvili.

Angleterre - Fidji : 22-30

Ecosse - Georgie : 33-6

Italie - Japon : 42-21

Portugal - Australie B : 17-30

Espagne - Argentine : 3-62

Irlande - Samoa : 17-13

Chili - Argentine B : 26-28

France - Australie : 41-17 23/08/23 - 12:34 - Un carton jaune pourra bien devenir rouge durant le Mondial Le dispositif était testé sur les matchs de préparation, il a été confirmé par World Rugby. Le "bunker", permettant, après distribution d'un carton jaune, de prendre le temps de visionner les images pour éventuellement transformer la sanction en carton rouge sera bien utilisé lors de la Coupe du monde. C'est ce système qui avait notamment entraîné l'expulsion définitive d'Owen Farrell alors que l'arbitre ne lui avait initialement adressé qu'un carton jaune. 23/08/23 - 11:05 - Billy Vunipola (Angleterre) a son tour suspendu pour le début de la compétition Après Owen Farrell, c'est autour de Billy Vunipola d'être suspendu. Le 3e ligne anglais avait été expulsé lors du match contre de préparation contre l'Irlande pour un coup d'épaule au visage d'un Irlandais. L'un des cadres de l'équipe dirigée par Steve Borthwick a écopé de trois semaines de suspension et ratera donc le dernier test contre les Fidji et le premier match de la Coupe du monde contre l'Argentine. 23/08/23 - 10:23 - 6 "Français" dans le squad de l'Italie, dont Capuozzo et Garbisi La sélection italienne retenue pour jouer la Coupe du monde a été annoncée. Parmi les 33 joueurs retenus, 6 "Français", à savoir des Italiens évoluant en Top 14. Le Toulousain Ange Capuozzo (ailier/arrière), revenu de blessure, sera bien là, tout comme le Montpellierain Paolo Garbisi (ouvreur). Martin Page-Relo (passé de Toulouse à Lyon cet été), Gersois de naissance ascendant italien par ses grands-parents, est l'une des surprises de cette liste. Le groupe de l'Italie : Avants : Ceccarelli, Ferrari S., Fischetti, Nemer, Riccioni, Zani, Bigi, Faiva, Nicotera, Cannone N., Lamb, Ruzza, Sisi, Cannone L., Halafihi, Lamaro (c), Negri, Pettinelli, Zuliani.

Arrières : Fusco A., Garbisi A., Page-Relo, Varney. Aperture: Allan, Da Re, Garbisi P., Brex, Morisi, Bruno, Capuozzo, Ioane, Odogwu, Pani.

La Coupe du Monde de rugby a lieu une fois tous les quatre ans. La prochaine édition se déroulera en 2023 du vendredi 8 septembre au samedi 28 octobre.

En 2019, la Coupe du monde avait eu lieu au Japon où l'Afrique du Sud était devenue championne du Monde. En 2023, le Mondial de rugby aura lieu en France.

Organisée en France, le Coupe du Monde 2023 se déroulera dans neuf stades : le Stade de France à Paris, le stade Vélodrome à Marseille, le stade des Lumières à Lyon, le stade Pierre-Mauroy à Lille, le stade Atlantique à Bordeaux, le stade Geoffroy-Guichard à Saint-Etienne, le stade de la Beaujoire à Nantes, l'Allianz Riviera à Nice et le Stadium de Toulouse.

Stade de France (Paris):

France - Nouvelle-Zélande (vendredi 8 septembre)

- Nouvelle-Zélande (vendredi 8 septembre) Australie - Géorgie (samedi 9 septembre)

Afrique du Sud - Irlande (samedi 23 septembre)

Irlande - Écosse (samedi 7 octobre)

Quart de finale 2 : 1er Poule B - 2e Poule A (samedi 14 octobre)

Quart de finale 4 : 1er Poule A - 2e Poule B (dimanche 15 octobre)

Demi-finale 1 : Vainqueur quart de finale 1 - Vainqueur quart de finale 2 (vendredi 20 octobre)

Demi-finale 2 : Vainqueur quart de finale 3 - Vainqueur quart de finale 3 (samedi 21 octobre)

Finale pour la troisième place (vendredi 27 octobre)

Finale de la Coupe du monde (samedi 28 octobre)

Matmut Atlantique (Bordeaux) :

Irlande - Roumanie (samedi 9 septembre)

Pays de Galles - Fidji (dimanche 10 septembre)

Samoa - Chili (samedi 16 septembre)

Afrique du Sud - Roumanie (dimanche 17 septembre)

Fidji - Géorgie (samedi 30 septembre)

Stade Pierre Mauroy (Lille) :

France - Uruguay (jeudi 14 septembre)

- Uruguay (jeudi 14 septembre) Angleterre - Chili (samedi 23 septembre)

Écosse - Roumanie (samedi 30 septembre)

Angleterre - Samoa (samedi 7 octobre)

Tonga - Roumanie (samedi 8 octobre)

Parc OL (Lyon) :

Pays de Galles - Australie (dimanche 24 septembre)

Uruguay - Namibie (mercredi 27 septembre)

Nouvelle-Zélande - Italie (vendredi 29 septembre)

Nouvelle-Zélande - Uruguay (jeudi 5 octobre)

France - Italie (vendredi 6 octobre)

Stade Vélodrome (Marseille) :

Angleterre - Argentine (samedi 9 septembre)

Afrique du Sud - Écosse (dimanche 10 septembre)

France - Namibie (jeudi 21 septembre)

- Namibie (jeudi 21 septembre) Afrique du Sud - Tonga (dimanche 1er octobre)

Quart de finale 1 : 1er Poule C - 2e Poule D (samedi 14 octobre)

Quart de finale 3 : 1er Poule D - 2e Poule C (dimanche 15 octobre)

Stade de la Beaujoire (Nantes) :

Irlande - Tonga (samedi 16 septembre)

Argentine - Chili (samedi 30 septembre)

Pays de Galles - Géorgie (samedi 7 octobre)

Japon - Argentine (dimanche 8 octobre)

Allianz Riviera (Nice) :

Pays de Galles - Portugal (16 septembre)

Angleterre - Japon (dimanche 17 septembre)

Italie - Uruguay (mercredi 20 septembre)

Écosse - Tonga (dimanche 24 septembre)

Stade Geoffroy Guichard (Saint-Étienne) :

Italie - Afrique du Sud (samedi 9 septembre)

Australie - Fidji (dimanche 17 septembre)

Argentine - Samoa (vendredi 22 septembre)

Australie - Portugal (dimanche 1er octobre)

Stadium de Toulouse (Toulouse) :

Japon - Chili (dimanche 10 septembre)

Nouvelle-Zélande - Namibie (vendredi 15 septembre)

Géorgie - Portugal (23 septembre)

Japon - Samoa (jeudi 28 septembre)

Fidji - Portugal (dimanche 8 octobre)

250 000 billets ont été mis à la vente en septembre 2021 et vendus assez vite. Des packs pour les phases finales ont été proposés le 15 mars 2022 à la Famille 2023 sur le site de la Coupe du monde 2023. Depuis le 12 janvier, il est désormais l'heure de la revente des billets sur la plateforme officielle.

Ce site sera le "seul moyen officiel et sécurisé" de revendre les billets achetés lors des précédentes phases de vente comme l'explique le communiqué. Le Président de France 2023 Jacques Rivoal a déclaré : "Après l'incroyable demande pour les billets de la Coupe du Monde de Rugby 2023 lors des phases de vente organisées en 2021 et 2022, nous nous réjouissons de pouvoir offrir aux fans cette plateforme de revente officielle et sécurisée. Nous espérons que ce service supplémentaire, assuré par le Comité d'Organisation France 2023, sera apprécié à la fois par les détenteurs de billets et par les supporters désireux d'obtenir leurs billets officiels, loin du marché noir. À neuf mois du coup d'envoi de notre événement, nous restons déterminés à faire de la Coupe du Monde de Rugby un événement accessible à toutes et tous." Pour rappel, depuis le 12 janvier 2023, les personnes ayant acheté des places lors des précédentes phases de vente en 2021 et 2022 ont la possibilité de proposer leurs billets sur la plateforme de revente officielle à un prix unitaire selon le match et la catégorie. 6 billets maximums par acheteur sont disponibles.

Quel est le calendrier de la Coupe du monde ?

Le 26 février 2021, le calendrier complet de la Coupe du monde 2023 a été dévoilé. Le Stade de France est le stade qui accueillera le plus de matchs avec dix rencontres dont le match d'ouverture entre la France et la Nouvelle-Zélande. Découvrez le calendrier. Lire l'article Calendrier Coupe du monde de rugby 2023 : dates, heures, stades... L'agenda complet des matchs

La composition des poules avait été déterminée en décembre 2020, à l'issue du tirage au sort, en présence du président de la République Emmanuel Macron, qui n'avait pas porté chance aux Bleus, qui se retrouveront opposés, dès le premier tour aux All Blacks de Nouvelle-Zélande. On sait aussi de manière officielle, depuis ce mois de février 2021 que ce France - All Blacks sera le match d'ouverture de la compétition le vendredi 8 septembre 2023.

En plus de la Nouvelle-Zélande que les Bleus affronteront en match d'ouverture, le XV de France sera également oppose à l'Italie, la Namibie et l'Uruguay. La composition des poules :

Poule A : Nouvelle-Zélande ; Italie ; Uruguay ; France ; Namibie

; Namibie Poule B : Afrique du Sud ; Irlande ; Écosse ; Tonga ; Roumanie.

Poule C : Pays de Galles ; Australie ; Fidji ; Géorgie ; Portugal.

Poule D : Angleterre ; Japon ; Argentine ; Samoa ; Chili

Tenante du titre, l'Afrique du Sud remet son titre en jeu en 2023 lors de la Coupe du monde de rugby en France. La Nouvelle-Zélande et les Sud-Africains font partie des favoris cités pour le prochain Mondial. Du côté des sélections européennes, l'Angleterre et la France, 3e et 4e nation mondiale pourraient venir bousculer les plans des nations de l'hémisphère Sud tout comme l'Irlande qui a vu son ouvreur phare, Jonathan Sexton prolonger jusqu'en 2023 avec la Fédération Irlandaise de Rugby.