Coupe du monde de rugby 2023 : la liste de Galthié en approche ! Dates, calendrier, les dernières infos

Le 9 août à 8h30 . Les grandes nations du rugby dévoilent tour à tour leur liste pour la Coupe du monde. Après la Nouvelle Zélande, c'est au tour de l'Afrique du Sud, championne du monde en titre, de dévoiler son groupe pour la Coupe du monde. Le sélectionneur des Springboks, Jacques Nienaber a fait le choix de se priver de trois joueurs cadres avec Lukhanyo Am, Lood de Jager et Handré Pollard. En revanche, le futur joueur du Racing 92 Siya Kolisi, sera bien présent et sera même le capitaine. La liste :

Le 8 août à 8h30 . Très attendue, la liste de la Nouvelle-Zélande, premier adversaire de l'équipe de France, a été dévoilée lundi 6 août par le sélectionneur Ian Foster. S'il devrait manquer le match inaugural et peut être même plus, le deuxième ligne Brodie Retallick est bien présent dans le groupe."Nous avons estimé qu'il méritait sa sélection et nous composerons avec ça" a expliqué le sélectionneur. En revanche, Shaun Stevenson et Samipeni Finau ne font pas partie de la liste. Le groupe :

Est ce que ce match va compliquer la tâche du staff pour la prochaine liste ? La réponse est non, bien au contraire. "Ca nous met en joie quand les joueurs performent. Ce qu'on veut, c'est être compétitif. Il y a beaucoup de choses qui nous apportent satisfaction. Cette deuxième période nous intéresse aussi, pour voir comment la tendance à pu s'inverser aussi radicalement, notamment au niveau de l'incapacité physique à tenir l'échange. Ca fait quatre ans que je dis que l'émulation est bénéfique à l'équipe de France. On est sur une recherche de performance collective.

Le 7 août à 9h30 . Pour le tout premier match de préparation à la Coupe du monde face à l'Ecosse samedi 5 août, l'équipe de France, remaniée pour l'occasion avec notamment les absences des cadres comme Dupont, Ntamack ou encore Penaud, n'a pas démérité, mais est tombée sur un XV du Chardon plus solide, surtout en seconde période, prenant le dessus sur un XV de France en difficulté physiquement. Mais pour le sélectionneur de l'équipe de France, il y a beaucoup de choses positives. "Lorsqu'on joue un match comme ça, c'est ce qu'on recherche, un contexte de compétition. C'est ce qu'on voulait: face à cette équipe d'Ecosse, dans son stade, devant son public... Dans notre vécu collectif, tout est intéressant à analyser, à revoir, à travailler, à vivre. Ca nous fait une expérience supplémentaire. C'est pas grave: une cape, c'est aussi plus d'expérience pour les joueurs, pour le groupe."

"Il y a 60 joueurs qui préparent la Coupe du monde, 42 avec nous et 18 qui se préparent tout seuls, dans leurs clubs, mais se sont engagés à être prêts si on devait les appeler. La liste est un non-événement. On est assez clair sur cette vision. On ne joue pas sur l'ambiguïté. On assume notre lecture, notre travail. Tout est possible. Parmi ces 42, 33 noms seront annoncés le 21 août. Mais ce n'est pas une finalité, pas un cut. Si on étudie de près toutes les Coupes du monde, ils se passent toujours des événements qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui, mais nous savons qu'il y aura des modifications liées aux blessures. Cette liste des 33 n'est donc pas une fin en soi cette liste de 33. Les neuf joueurs ont de fortes possibilités de rentrer en cours de Coupe du monde. Ils ont même une chance de la regarder dans leur fauteuil et de jouer la finale comme titulaire…"

Bruno Boussagol, le manager santé a évoqué la blessure du joueur et fait un point sur sa situation : "Il a eu une douleur sur les ischio-jambiers. Et après examen, il a une petite lésion musculaire. Il va rester dans le groupe et on le prend en charge, a poursuivi Boussagol. Il continue sa préparation mais ne sera pas sur la haute intensité et sur le collectif. Il va être accompagné pour reprendre progressivement le terrain, le temps que la zone cicatrise. L’objectif, c’est de le réévaluer sur trois semaines."

Le 2 août à 15h15 . Coup dur pour le XV de France. Alors que la phase de préparation pour la Coupe du monde de rugby bat son plein, l'équipe de France a communiqué ce mercredi 2 août sur la blessure de Romain Taofifenua. Le deuxième ligne du XV de France s’est blessé à l’entraînement et est touché au ischio-jambiers. Il sera éloigné des terrains trois semaines, mais reste avec les Bleus et espère toujours disputer le Mondial en septembre. Pour rappel, la liste de Fabien Galthié sera dévoilé le 21 août prochain.

Jelonch présent à la Coupe du monde ?

Le 31 juillet à 8h. Et si Anthony Jelonch allait réussir son pari ? Depuis sa rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche contre l'Écosse le 26 février dans le Tournoi des 6 Nations, le Français tente de revenir le plus rapidement possible pour pouvoir participer au Mondial. Si rien n'est encore fait à quelques semaines de la liste de Fabien Galthié (21 août), le troisième ligne peut y croire. "On l'a régulièrement au téléphone, on sait exactement où il en est. Il a retouché ses seuils max de vitesse. Une personne travaille avec lui à Capbreton, qui est un ancien joueur de première ligne et qui tient le bouclier. A priori, il souffre un peu (sourire). C'est peut-être bon signe pour nous" a expliqué William Servat.

"e suis passé par des blessures et je sais qu'un joueur du calibre d’Anthony Jelonch n’a pas toujours le temps de se préparer, de se développer dans sa carrière. Et c’est souvent sur une période de blessure qu’il peut le faire, en dehors des compétitions. Il a un peu changé physiquement. Et, quand on connaît son caractère et son abnégation, on s’attend à de belles choses. Même s’il faut aussi laisser le temps à la nature. On verra ce qu’il en sera, les choses peuvent aller très vite" a même expliqué l'entraîneur des avants du XV de France.