Coupe du monde de rugby 2023 : Les Bleus pas au complet pour les quarts de finale ?

Le XV de France se prépare à son quart de finale contre l'Afrique du Sud, avec le retour possible d'Antoine Dupont mais aussi d'autres joueurs incertains.

En direct

10:15 - Julien Marchand incertain Bruno boussagol, manager santé des Bleus, a expliqué hier en conférence de presse que le XV de France va peut-être devoir se priver de son talonneur titulaire contre l'Afrique du Sud : "Julien Marchand est toujours entre les mains des préparateurs physiques et l’objectif est de le monter en puissance toute la semaine. Il est néanmoins peu probable de le voir dans le groupe sur le match à venir face à l’Afrique du Sud. On aurait aimé pouvoir annoncer son retour cette semaine mais malheureusement, ce n’est pas possible."

09:30 - Antoine Dupont vers une titularisation ? Le capitaine des Bleus, Antoine Dupont, a obtenu hier matin le feu vert de son chirurgien pour reprendre l'entraînement avec des contacts dès cette semaine. Il s'est entraîné avec le groupe hier après-midi, et sera bien avec ses coéquipiers pour les séances de contact ce mardi et mercredi. Il faisait même partie du groupe des titulaires hier, tandis que Maxime Lucu a repris sa place parmi celui des remplaçants. Reste donc à voir comment Dupont réagira aux contacts ces prochaines heures, mais il pourrait bien retrouver une place de titulaire dès le quart de finale contre l'Afrique du Sud ce dimanche à 21h.

09/10/23 - 23:08 - Qui pourraient être les adversaires des Bleus en demi-finale et en finale ? FIN DU DIRECT - Si la France remportait son quart de finale face à l'Afrique du Sud dimanche, le chemin serait encore long et semé d'embûches avant qu'Antoine Dupont et ses co-équipiers ne puissent éventuellement soulever le trophée Webb Ellis. Si tant est que le Bleus se hissent déjà en demi-finale, ils affronteront le vainqueur d'Angleterre-Fidji, le samedi 21 octobre. En finale, le XV de Fabien Galthié pourrait alors retrouver les All Blacks, ou affronter les Irlandais qui restent les favoris de cette Coupe du monde 2023 de rugby, ou alors le vainqueur de Pays de Galles - Argentine.

09/10/23 - 22:04 - Pourquoi l'Afrique du Sud pourrait avoir ni hymne ni drapeau en quart de finale de la Coupe du monde de rugby Coup de théâtre en pleine compétition. Lors des quarts de finale de la Coupe du monde de rugby 2023, l'Afrique du Sud pourrait être privée de drapeau et d'hymne. Et pour cause, le gouvernement sud-africain n'aurait pas modifié, dans le temps qui lui était imparti, une loi obsolète sur le sport sans dopage afin de se conformer au dernier Code mondial antidopage entré en vigueur en 2021. L'Afrique du Sud avait été mise en demeure le 22 septembre dernier. Elle disposait alors de 21 jours. Il lui reste donc plus que quelques jours pour remédier à la situation et ainsi éviter à ses joueurs de potentiellement devoir jouer sous bannière neutre en quarts de finale. "Nous nous mettrons en conformité en temps voulu mais il est hors de question que nous nous retrouvions dans une situation où nos équipes ne joueraient pas sous le drapeau sud-africain", a de son côté fait savoir un responsable du ministère des Sports. À noter qu'un recours devant le Tribunal arbitral du sport pourrait permettre de suspendre l'imposition de sanctions. L'option semble être sur la table alors que le temps presse...

09/10/23 - 21:01 - Quand le retour d'Antoine Dupont sur le terrain pourra-t-il être validé (ou pas) ? Toujours selon les informations de RMC Sport, il semble que si le capitaine des Bleus s'est entraîné avec les titulaires ce lundi, le véritable test pour Antoine Dupont aura lieu lors des entraînements de contacts et d'engagement qui sont organisés mardi et mercredi. Le suspense est à son comble !

09/10/23 - 20:03 - Antoine Dupont pressenti parmi les titulaires dimanche face à l'Afrique du Sud Retour imminent dans la compétition pour Antoine Dupont ? C'est en tout cas ce que croit savoir RMC Sport. D'après ses informations, le capitaine des Bleus pourrait faire partie du XV de départ de l'équipe de France face aux Springboks dimanche, en quart de finale de la Coupe du monde de rugby. En témoigne notamment sa présence dans le groupe des titulaires lundi à l'entraînement, et le retour de celui qui avait pris sa relève ces derniers temps, Maxime Lucu, dans celui des remplaçants.

09/10/23 - 19:00 - Faletau forfait, remplacé par Hardy Le troisième ligne du Pays de Galles, Taulupe Faletau, a été victime d'un fracture du bras gauche contre la Géorgie samedi après-midi (43-19). Le XV du Poireau perd une pièce importante de son collectif. Le sélectionneur Warren Gatland a décidé d'appeler le demi de mêlée Kieran Hardy en remplacement. Il s'est expliqué de ce choix : "Nous sentons que nous avons assez de solutions devant pour pallier le départ de Faletau. Donc nous avons décidé d’appeler Kieran pour donner un plus dans notre couverture du poste de demi de mêlée et permettre d’avoir plus de solutions également à l’entraînement et répartir les tâches." L'ouvreur Gareth Anscombe est incertain également pour les Gallois, avant leur quart de finale contre l'Argentine samedi.

09/10/23 - 18:30 - Quel demi d'ouverture pour l'Afrique du Sud ? En appelant l'ouvreur du sacre de 2019, Handré Pollard, en cours de mondial pour remplacer le talonneur Malcolm Marx, l'Afrique du Sud s'est offerte une alternative tactique intéressante. Alors que le 10 titulaire en début de compétition, Manie Libbok, semble plus efficace dans l'animation du jeu offensif, Handré Pollard est précieux par son jeu au pied. Les Springboks voudront peut-être profiter de leur supériorité dans les airs en alignant celui qui les avait menés au titre il y a quatre ans. De plus, les Sud-Africains manquent d'un buteur fiable, notamment à longue distance, et Pollard ressemble à la solution idéale. Le sélectionneur Jacques Nienaber choisira-t-il la continuité dans l'animation en titularisant Libbok, ou la fiabilité et la variation au pied en préférant Pollard ?

09/10/23 - 18:00 - Serge Blanco adoube Damian Penaud Le recordman du nombre d'essais en Bleus (38), Serge Blanco, a confié à Reuters qu'il souhaiterait que Damian Penaud (deuxième avec 35 essais) batte son record durant ce mondial : "Les records sont faits pour être battus et je pense que le mien sera battu par Damian. Il a une excellente vision du jeu, il est toujours bien placé. Il peut marquer de partout : parfois il est en position d'arrière, parfois sur l'autre aile. [...] Je lui souhaite de battre mon record, mais pas en quarts de finale. J'espère que ce sera en finale, pour nous donner notre première Coupe du monde et faire chavirer le coeur des Français."

09/10/23 - 17:30 - Le programme de la semaine des Bleus Après près de trois semaines passées à Aix-en-Provence, le XV de France s'installe cet après-midi dans son nouveau camp de base, à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine). Les Bleus ont eu un week-end de repos après leur victoire vendredi soir contre l'Italie (60-7), et vont désormais se préparer à affronter l'Afrique du Sud en quart de finale dimanche à 21h, au Stade de France. Antoine Dupont a obtenu ce matin le feu vert de son chirurgien pour reprendre l'entraînement avec contacts, et il devrait s'entraîner avec le reste du groupe dès demain.

09/10/23 - 17:00 - Mauvaise nouvelle pour Marchand Julien Marchand s'était blessé aux ischio-jambiers lors du match d'ouverture contre la Nouvelle-Zélande (27-13). Bruno Boussagol, manager santé du XV de France, a expliqué en conférence de presse que le talonneur des Bleus devrait être forfait pour le match contre l'Afrique du Sud : "Il est peu probable qu'il soit dans le groupe pour le quart. Mais si Julien est resté dans le groupe, c'est qu'on a une chance de le voir d'ici la fin de la Coupe du monde."

09/10/23 - 16:15 - Dupont espéré contre l'Afrique du Sud Bruno Boussagol, le manager santé des Bleus, a expliqué le processus de reprise d'Antoine Dupont après l'accord de son chirurgien ce matin : "Le prérequis pour qu'Antoine reprenne était le feu vert du chirurgien. C'est fait. On va maintenant faire en sorte qu'il monte progressivement en puissance jusqu'à dimanche. On va l'accompagner. Il avait déjà repris quelques contacts face à des boucliers en fin de semaine dernière. Là, il va s'entraîner normalement avec le groupe. Nous avons jusqu'à mercredi pour voir sa réaction. Après chaque entraînement, il y aura une évaluation de son état, de sa progression. Après la décision de le faire jouer appartiendra au staff."

09/10/23 - 15:30 - Tadjer : "Après ça, on peut mourir demain" Mike Tadjer, talonneur du XV du Portugal qui a vaincu les Fidji hier soir (24-23) et obtenu la première victoire de ce pays en Coupe du Monde, a réagi hier à ce succès historique : "Après ça, on peut mourir demain. Ça va être une journée fantastique pour moi. Je prends ma retraite après cette Coupe du Monde, et finir là-dessus, c'est incroyable pour moi. Certains des joueurs sont amateurs au Portugal, d'autres sont professionnels en France. Pendant quatre ans, on a travaillé pour obtenir ce résultat, et aujourd'hui, c'est un grand bonheur d'avoir gagné ce match. J'espère qu'on va continuer à travailler dans le bon sens pour la prochaine génération."

09/10/23 - 14:45 - Joseph : "C'est notre meilleur match des quatre dernières années" Jamie Joseph, sélectionneur du Japon, s'est exprimé sur la défaite des Nippons face à l'Argentine (27-39) hier, qui élimine les Japonais et qualifie leur adversaire du jour : "C'est notre meilleur match des quatre dernières années. On a fait des erreurs mais en termes d'attitude, je suis très fier de mon équipe, de mes joueurs et de mon staff. C'était mon dernier match en tant que sélectionneur de cette équipe et, après quatre ans à préparer la dernière Coupe du monde, qui avait lieu au Japon, j'ai passé les dernières années à essayer de développer le rugby japonais. Nous n'avons pas été aidés par le retrait du Japon du Super Rugby. Pour grandir, le rugby japonais doit se mesurer à de grandes équipes. On le voit lors de cette Coupe du monde, c'est malheureusement en fin de compétition qu'on atteint notre potentiel."