Coupe du monde de rugby 2023 : pourquoi la France peut être éliminée même en cas de victoire face à la Namibie ?

Avec sa victoire face à l'Uruguay mercredi, l'Italie prend le point de bonus offensif, mais également la tête de la poule A, dans laquelle évoluent également les Bleus qui doivent impérativement s'imposer ce jeudi soir face à la Namibie.

12:30 - Meneses : "Il faut retenir les 40 premières minutes" Esteban Meneses, sélectionneur de l'Uruguay, a préféré retenir le positif en conférence de presse d'après-match : "Nous nous étions fixés comme objectif dans ce Mondial de battre l'Italie et la Namibie. C'était ambitieux, mais c'est ce pour quoi nous nous étions préparés. L'Italie a été meilleure que nous sur la deuxième mi-temps, il faut le reconnaître. C'est autant dû au mérite de cette équipe, qui joue bien au ballon, qu'à notre baisse de régime. Nous avons été touchés moralement et le physique a suivi. Je reste fier de mes joueurs, de la passion dont ils ont fait preuve. Il faut retenir les 40 premières minutes et continuer à travailler. La défaite fait mal, mais il faut savoir tourner la page pour atteindre la deuxième partie de notre objectif: battre la Namibie".

11:45 - Crowley : "L'Uruguay a su nous mettre sous pression" En conférence de presse d'après-match, le sélectionneur de l'Italie Kieran Crowley est revenu sur la rencontre : "La discipline n'a pas été assez bonne en première mi-temps. On a aussi concédé trop de turnovers dans notre camp. L'Uruguay a su nous mettre sous pression et a marqué les points quand il le fallait. Ils méritaient leur avantage à la pause. J'avais déjà vécu de telles situations. Un match dure 80 minutes et ça ne sert à rien de revenir sur ce qui vient de passer, mieux vaut se focaliser sur ce qui va venir. J'ai dit aux joueurs qu'on devait les attaquer plus frontalement. La deuxième mi-temps a été excellente. La discipline a été bien meilleure et on a réussi à prendre l'ascendant physiquement en ayant le contrôle du ballon."

11:00 - Retour sur la rencontre d'hier Au terme d'une pièce en deux actes très contrastés, l'Italie a battu hier l'Uruguay sur le score de 38 à 17. Les transalpins étaient pourtant menés 17 à 7 à la mi-temps, en ayant joué à 13 contre 15 pendant toute la fin de ce premier acte. Trop indisciplinés et bousculés par des Uruguayens fragiles en mêlées mais redoutables en défense et dans les rucks, les hommes de Kieran Crowley sont revenus bien plus incisifs et rigoureux en seconde période. Infligeant un cinglant 31-0 à des Teros fatigués et sans réponse en deuxième mi-temps, la Squadra Azzurra repart avec une victoire bonifiée, une troisième place assurée et des espoirs de qualification intacts.

10:15 - L'Italie aux portes de qualification ? Après leur victoire bonifiée contre l'Uruguay hier (38-17), les Italiens peuvent rêver d'une qualification en quart de finale. L'équation est simple : la Squadra Azzurra sera qualifiée en cas de victoire contre la Nouvelle-Zélande ou la France, éliminant au passage l'équipe défaite. Les Bleus sont prévenus : le 6 octobre prochain à Lyon, les Italiens viendront le couteau entre les dents, pour arracher leur billet pour la suite de la compétition.

09:42 - Le XV de France au programme ! Nous sommes jeudi et c'est jour de match pour les Bleus ! Le XV de France affronte la Namibie ce soir à 21h au Stade Vélodrome.

09:35 - Le scénario fou qui élimine le XV de France Dans un scénario fou, le XV de France pourrait louper la qualification pour les quarts de finale après la perte de son bonus offensif face à l'Uruguay. Dans le détail, si la Nouvelle Zélande s'impose face à l'Italie et l'Uruguay avec le bonus, et si l'Italie s'impose dans plus d'une semaine face au XV de France, les Bleus verront les quarts de finale de leur Coupe du monde à la télé car le XV de France aurait 13 points en cas de victoire bonifiée contre la Namibie et pourrait ainsi sortir des deux premières places et même en cas de défaite avec un bonus. Car avec 14 points, comme les Italiens, les Français seraient tout de même derrière car la règle qualifie la nation qui s'est imposée face à l'autre.

20/09/23 - 23:49 - Quel est le programme de la Coupe du monde de rugby vendredi, samedi et dimanche ? FIN DU DIRECT - Après le très attendu France - Namibie ce jeudi, les Argentins affronteront les Samoa vendredi à 17h45. Samedi, à 14 heures, les adeptes du ballon ovale pourront suivre Géorgie - Portugal, suivi d'Angleterre - Chili (17h45) et d'Afrique du Sud - Irlande (21 heures). Enfin, dimanche, Écosse - Tonga se tiendra à 17h45. Succédera à cette rencontre Pays de Galles - Australie, à 21 heures.

20/09/23 - 22:47 - Le sélectionneur uruguayen Esteban Meneses extrêmement fier de ses joueurs Malgré la défaite de son équipe, Esteban Meneses a fait part de sa fierté mercredi soir : "Nous avons été touchés moralement et le physique a suivi. Je reste fier de mes joueurs, de la passion dont ils ont fait preuve." Et de déclarer, le regard déjà tourné vers la suite : "Nous nous étions fixés comme objectif dans ce Mondial de battre l'Italie et la Namibie. C'était ambitieux, mais c'est ce pour quoi nous nous étions préparés. [...] La défaite fait mal, mais il faut savoir tourner la page pour atteindre la deuxième partie de notre objectif : battre la Namibie."

20/09/23 - 21:56 - "C'est assez frustrant pour être honnête", réagit l'Uruguayen Santiago Civetta Après la défaite de l'Uruguay face à l'Italie, le flanker uruguayen Santiago Civetta n'a pas caché sa déception. "C'est assez frustrant pour être honnête", a-t-il lâché. Et d'ajouter : "Nous avons vraiment rêvé de ce match et les grands rêves se réalisent parfois, parfois non." Évoquant "une bataille vraiment épique", Santiago Civetta a estimé que les Uruguayens ont "donné le meilleur [d'eux]-mêmes". Reconnaissant toutefois des "erreurs" de la part des joueurs, Santiago Civetta a conclu : "Mais nous avons fait de notre mieux et nous devons continuer à travailler pour nos deux matches restants."

20/09/23 - 20:53 - Quel est le programme de la Coupe du monde de rugby ce jeudi ? Après un Italie - Uruguay riche en émotions ce mercredi 20 septembre, les fans de rugby devront à nouveau se contenter d'un seul match de Coupe du monde demain, jeudi 21 septembre. Mais quel match ! En effet, cette fois-ci, on retrouvera les Bleus sur le terrain. La France affrontera la Namibie à partir de 21 heures. La rencontre sera diffusée sur la chaîne France 2.

20/09/23 - 19:42 - Et c'est terminé ! L'Italie l'emporte avec le point bonus offensif La Squadra Azzurra s'est finalement reprise. Alors qu'à la mi-temps, l'Uruguay menait de 10 points, l'Italie a finalement pris le dessus en seconde période. Avec cinq essais transformés, l'Italie ressort la tête haute de ce match. La Squadra Azzurra, qui s'octroie le point bonus offensif, prend officiellement la tête de la poule A.

20/09/23 - 18:55 - L'incroyable première période d'Italie - Uruguay Fin de la mi-temps. Italie - Uruguay reprend avec, on l'espère, une deuxième partie de match aussi folle que la première. En effet, les Uruguayens ont réussi à prendre le dessus sur les Italiens. Ils mènent actuellement 17 à 7. Si on ignore encore si l'équipe d'Uruguay parviendra à l'emporter, elle a en tout cas réussi à créer la surprise ce mercredi à Nice.

20/09/23 - 17:45 - Coup d'envoi ! Le coup d'envoi du match Italie - Uruguay vient d'être donné à Nice !

20/09/23 - 17:30 - Toutes les infos sur Italie - Uruguay Nous sommes maintenant à un quart d'heure du coup d'envoi du premier match de cette troisième semaine de Coupe du Monde. L'Italie affronte l'Uruguay dans le groupe A, coup d'envoi à Nice à 17h45. Les Italiens ont gagné leur premier match sur le score de 52 à 8 contre la Namibie, il y a deux semaines. Les Uruguayens ont perdu leur première rencontre contre la France la semaine dernière (12-27). Le match est à suivre en direct sur M6. Voici les compositions des deux équipes : XV de l'Italie : Capuozzo - Pani, Brex, P. Garbisi, Ioane - (o) Allan, (m) A. Garbisi - Negri, L. Cannone, Lamaro (cap.) - Ruzza, N. Cannone - Riccioni, Nicotera, Fischetti. XV de l'Uruguay : Amaya - Mieres, Inciarte, Vilaseca (c), Freitas - (o) Etcheverry, (m) Arata - Civetta, Diana, Ardao - Leindekar, Aliaga - Peculo, Kessler, Sanguinetti.