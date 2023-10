Coupe du monde de rugby 2023 : pourquoi les Blacks peuvent prendre la porte même avec une victoire face à l'Uruguay ?

Début de la dernière journée de la phase de poules ce jeudi 5 octobre avec les Blacks qui affrontent l'Uruguay dans un match capital.

En direct

10:10 - Les Blacks ont regardé le match de l'Uruguay face aux Bleus "On l’a tous regardé ensemble. On était évidemment curieux de voir ce que ça allait donner. C’est en partie ce qui nous a donné un surplus de motivation, avec l’idée qu’on ne peut pas se permettre de prendre qui que ce soit de haut dans ce tournoi. On en a déjà parlé l’autre jour, le nombre de ballons qu’ils arrivent à récupérer dans les rucks, leur impact physique et même les piles électriques qu’ils ont dans leur ligne arrière. Donc oui, on a fait le nécessaire. C’est indispensable" a lancé l'entraîneur de la mêlée des Blacks en conférence de presse ce mercredi 4 octobre.

09:15 - La compo des Blacks Pour cette rencontre, Ian Foster a mis la "meilleure équipe du moment" avec le retour de Sam Cane en tant que titulaire et la présence de Whitelock qui va jouer son 23e match de Coupe du monde, dépassant la légende McCaw. La compo : McKenzie - Jordan, Lienert-Brown, J. Barrett, Fainga'anuku - (o) Mo'unga, (m) Roigard - Cane (cap.), Jacobson, Frizell - Vaa'i, S. Whitelock - Lomax, Taylor, Tu'ungafasi. Remplaçants : Taukei'aho, T. Williams, S. Barrett, Blackadder, Christie, B. Barrett, Clarke.

08:39 - Les Blacks à la maison ? La Nouvelle-Zélande peut prendre la porte dès ce soir, même si elle s'impose face à l'Uruguay. Une défaite avec double-bonus côté Bleus, couplée à une victoire avec bonus italienne pousserait les Kiwis à la trappe si ces derniers ne prennent pas le bonus face aux Teros.

04/10/23 - 23:35 - Quel est le programme du week-end ? FIN DU DIRECT - Après France - Italie vendredi, la Coupe du monde de rugby 2023 se poursuivra avec six autres matchs tout au long du week-end. Samedi, à 15 heures, le Pays de Galles sera opposé à la Géorgie. Suivront Angleterre - Samoa à 17h45 et Irlande - Écosse à 21 heures. Dimanche, le Japon ouvrira le bal en se frottant à l'Argentine dès 13 heures. Les Tonga affronteront ensuite, à 17h45, la Roumanie. Enfin, Fidji - Portugal clôturera le week-end à partir de 21 heures.

04/10/23 - 22:33 - Pourquoi l'Afrique du Sud pourrait avoir ni hymne ni drapeau en quart de finale de la Coupe du monde de rugby Coup de théâtre en pleine compétition. Lors des quarts de finale de la Coupe du monde de rugby 2023, l'Afrique du Sud pourrait être privée de drapeau et d'hymne. Et pour cause, le gouvernement sud-africain n'aurait pas modifié, dans le temps qui lui était imparti, une loi obsolète sur le sport sans dopage afin de se conformer au dernier Code mondial antidopage entré en vigueur en 2021. L'Afrique du Sud avait été mise en demeure le 22 septembre dernier. Elle disposait alors de 21 jours. Il lui reste donc une grosse semaine pour remédier à la situation et ainsi éviter à ses joueurs de potentiellement devoir jouer sous bannière neutre en quarts de finale.

04/10/23 - 21:33 - Quel est le prochain match de cette Coupe du monde 2023 ? Pas de match ce mercredi soir, il faudra encore patienter 24 heures pour suivre une nouvelle rencontre de la Coupe du monde de rugby 2023. Jeudi, la Nouvelle-Zélande affrontera, à partir de 21 heures, l'Uruguay. Au premier coup de sifflet, les All Blacks aligneront : McKenzie - Jordan, Lienert-Brown, J. Barrett, Fainga'anuku - (o) Mo'unga, (m) Roigard - Cane (cap.), Jacobson, Frizell - Vaa'i, S. Whitelock - Lomax, Taylor, Tu'ungafasi, avec Taukei'aho, Williams, Newell, S. Barrett, Blackadder, Christie, B. Barrett et Clarke en remplaçants. Du côté de l'Uruguay, on retrouvera : Silva, Mieres, Inciarte, Vilaseca (cap.), Freitas - Etcheverry, Arata - Bianchi, Diana, Ardao - Leindekar, Dotti - Arbelo, Kessler, Sanguinetti. Et sur le banc des remplaçants : Pujadas, Benitez, Peculo, Rodriguez, Civetta, Ormaechea, Berchesi et Alonso.

04/10/23 - 20:38 - L'Italie prête à affronter les Bleus ? Les joueurs ont exorcisé par le feu leur défaite face aux All Blacks L'information va en étonner certains et pourtant, les joueurs italiens ont bel et bien employé une méthode qui s'approche de l'exorcisme pour tourner la page de leur défaite cuisante face à la Nouvelle-Zélande (96 - 17). "En début de semaine, chaque joueur a écrit ce qu’il s’est passé dans le match : ce que l’on aurait pu faire mieux, ce qui s’est mal passé, sans en parler à aucun autre", a expliqué en conférence de presse le pilier Pietro Ceccarelli. Ensuite, ces papiers ont tout simplement été jetés au... feu. L'objectif ? "Mettre le match derrière nous. Pas pour l’oublier, parce qu’il y avait beaucoup à en apprendre, mais pour pouvoir attaquer la semaine et s’ouvrir à cette nouvelle chance que l’on a face à la France", a confié le rugbyman.

04/10/23 - 19:34 - Les Italiens "ne vont pas montrer le même visage contre nous" Alors que la rencontre contre l'Italie arrive à vive allure, Charles Ollivon s'est également exprimé ce mercredi, en conférence de presse, sur l'adversaire que vont devoir affronter les Bleus vendredi. "On est convaincus qu'ils ne vont pas montrer le même visage contre nous [que face à la Nouvelle-Zélande, ndlr.]. Il y aura moins de plaquages manqués de leur part, c'est certain", a estimé le capitaine de l'équipe de France, avant de poursuivre : "On a lu ce qu'ils ont dit dans la presse. Ce sera un tout autre match. Pendant les vingt premières minutes, il faut s'attendre à un gros niveau d'engagement. Ça va taper fort." Et de prévenir : "Il nous faudra être sérieux pendant quatre-vingt minutes."

04/10/23 - 18:37 - "Tout s'est fait de façon simple" : Charles Ollivon revient sur son rôle de capitaine en l'absence de Dupont En conférence de presse ce mercredi, Charles Ollivon, capitaine des Bleus en l'absence d'Antoine Dupont, est revenu sur son nouveau statut. "Le capitanat n'a pas changé grand-chose dans ma semaine", a-t-il d'emblée lâché. Et le troisième ligne de Toulon d'ajouter : "On a un groupe de leaders (avec Fickou, Alldritt, Marchand, Jelonch) et en l'absence d'Antoine Dupont, tout le groupe est resté soudé pour compenser son absence. Tout s'est fait de façon simple. Chacun est libre de s'exprimer, comme il le ressent."

04/10/23 - 17:30 - Des records d'audience Lors de la traditionnelle conférence de presse du comité de la Coupe du monde, Jacques Rivoal s'est une nouvelle fois félicité des records d'audience de ce Mondial. "Les chiffres qui sont atteints sont exceptionnels et à la hauteur de nos ambitions. 130 millions de téléspectateurs cumulés depuis le début de la compétition, c’est déjà plus que tout ce qu’on avait pu constater lors de la Coupe du Monde il y a quatre ans au Japon et on en est à 32 matchs ; ce n’est pas fini. Il y a aujourd’hui plus 1,5 millions de personnes qui se sont rendus dans les stades et il y a pratiquement un million de fans qui ont fréquenté nos Villages de Rugby.

04/10/23 - 16:35 - Antoine Dupont à l'entraînement Présent dans le groupe depuis plusieurs jours, Antoine Dupont s'entraîne désormais avec le ballon, au milieu de ses coéquipiers. Une bonne nouvelle même si le chirurgien devra donner son aval pour la suite de la compétition ce lundi.

04/10/23 - 15:50 - L'hommage du sélectionneur italien sur Capuozzo Ange Capuozzo est sans aucun doute la star de l'équipe d'Italie. Né en France, il aurait pu porter le maillot des Bleus mais n'a finalement jamais été appelé. "Qu'il attrape la balle est qu'il court (rire). Il nous donne des opportunités. Ange est un facteur X. La France a un jeu au pied long donc je pense qu'il aura des opportunités d'attaque depuis l'arrière. Mais évidemment le reste de l'équipe devra le contourner car ils ont un jeu au pied où ils essayent de vous étouffer. Vous vous défendez, et ils frappent à nouveau. Et de nouveau ils essayent de vous étouffer. On doit donc avoir un plan pour essayer de combattre ça. Mais Ange n'est que l'un des trois arrières et le reste des gars contribuera grandement à sa performance."

04/10/23 - 15:10 - Quand Tony Parker donne un discours inspirant aux Blacks Comme le rapporte le Parisien, la Nouvelle-Zélande, installée à Lyon depuis le début du Mondial, a eu le privilège d'accueillir Tony Parker qui a délivré de précieux conseils et un message inspirant. "Nous ressentons tous de la pression. Ce qui compte, c’est comment tu la gères, a poursuivi le sportif de 41 ans. J’ai toujours eu l’impression de mieux jouer sous pression, même si ce n’est pas le cas pour tout le monde, évidemment. Mais un leader doit parler comme ça. Tout le monde peut y croire"

04/10/23 - 14:30 - Woki dans "l'histoire" Cameron Woki va être le tout premier 2e ligne de l'histoire du XV de France à disputer toutes les rencontres de la phase de poules après l'annonce de sa titularisation pour la rencontre face à l'Italie.