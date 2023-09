Coupe du monde de rugby 2023 : la compo du XV de France sans Alldritt face à la Namibie

Fabien Galthié a dévoilé la composition du XV de France face à la Namibie avec, sans surprise, le retour des titulaires.

En direct

15:05 - Peter-Jan Van Lill le futur dentiste Le 3e ligne de la Namibie Peter-Jan Van Lill va de nouveau jouer ce jeudi face au XV de France. Après ce Mondial, l'ancien joueur de Bayonne a déjà retrouvé sa reconversion puisqu'il est diplomé en tant que chirurgien dentiste. S'il espère exercer en France, il doit passer un diplome spécifique.

14:35 - On connait l'arbitre de France - Namibie Pour le troisième match de la Coupe du monde de rugby du XV de France ce jeudi, ce sera l'Anglais Matthew Carley qui sera sur la pelouse. Un arbitre qui était au coeur de la polémique après la rencontre entre Galles - Fidji.

13:45 - L'anecdote de Galthié sur le Vélodrome "Je n'ai pas un mauvais souvenir. Je me souviens de l'Angleterre, les All Blacks, l'Australie, l'Afrique du Sud. Mais aussi d'un match avec Montpellier contre le Racing, et avec Toulon aussi. Je me rappelle une anecdote. La première fois qu'on joue au Vélodrome, on se perd, le bus trouve pas le stade, on arrive que demi heure avant, on s'est changé dans le bus. On est rentré dans les vestiaires 1/4 d'heure avant le coup d'envoi. Il y avait une telle ferveur, une telle chaleur, qu'on a fait un tour de terrain on etait chaud. Au bout d'un quart d'heure, on gagnait 17-0."

13:01 - Ramos est revenu sur le "coup de gueule" de Galthié "Il n'est pas forcément plus tendu que d'habitude. Je ne vais pas parler pour lui mais on est dans un milieu où on utilise des mots qui ne veulent pas dire ce qu'on pense. On le prend à la rigolade quand on se parle comme ça entre nous. Les jeunes du Stade Français ont aussi rigolé à certains moments. Il faut plus dédramatiser la chose que le prendre au sérieux pour faire du buzz. De temps en temps, on aime bien quand Fabien est tendu."

12:25 - Fin de la conférence de Fabien Galthié C'est terminé pour la conférence de presse d'avant match de Fabien Galthié et Antoine Dupont avec donc, l'absence de Gregory Alldritt dans le XV de France pour affronter la Namibie.

12:22 - Galthié explique comment il gère sa compo "On compose nos équipes à la semaine. Il n'y a pas de prévision à long terme des compositions d'équipe. On a une vision à long terme, on regarde les performances. On avait une idée sur le début de la compétition avec ce match face aux Blacks qui était clairement identifié en alignant la meilleure équipe du moment, ça a été un succès pour tout le groupe. A Lille, il était clair que les joueurs avaient besoin de récupérer. Les joueurs savent deux jours après le début de la semaine s'ils sont titulaires. Après Lille, on avait une semaine de sept jours avce la possibilité de remettre les joueurs des Blacks. Il n'y pas de changement de cap" affirme Galthié.

12:19 - Gros et Villière écartés pour le match "Ils vont très bien sur un plan médical. Dans le cadre de la rotation, on a décidé de mettre d'autres joueurs à leur poste, mais ils sont dans le groupe". Interrogé à nouveau sur le cas Villière, Fabien Galthié affirme que l'ailier du RCT n'a pas rétrogradé dans la hiérarchie.

12:15 - Galthié heureux du retour de Baille et Danty "Ils sont régulièrement titulaires avec nous depuis quatre ans, ils sont de toutes les batailles et les tournées en France avec nous. Ce sont des joueurs très importants pour l'équipe de France."

12:12 - "Les joueurs ont pu récupérer" analyse Dupont "Il y a encore deux semaines avant le match de l'Italie. C'était l'idée de mettre notre meilleure équipe en fonction des états de forme. Pas mal de joueurs ont pu récupérer" a expliqué le capitaine.

12:10 - 3e match consécutif pour Woki "Cameron a besoin de retrouver des repères par rapport à l'année dernière, il est en forme par rapport à la charge de travail. Il y a différents profils et certains peuvent enchainer assez facilement" a expliqué le sélectionneur.

12:07 - Alldritt légèrement blessé au genou Pressenti pour être titulaire, Grégory Alldritt est finalement ménagé pour la rencontre face à la Namibie en raison d'une légère blessure au genou.

12:04 - La compo du XV de France Fabien Galthié a tranché et le match face à la Namibie sera bien l'heure du grand retour des cadres et notamment Jonathan Danty et Cyril Baille. La compo : 15. Ramos ; 14. Penaud, 13. Fickou, 12. Danty, 11. Bielle-Biarrey ; 10. Jalibert, 9. Dupont ; 7. Ollivon, 8. Jelonch, 6. Cros; 5. Flament, 4. Woki ; 3. Atonio, 2. Mauvaka, 1. Baille.

11:54 - La conférence de presse va débuter La composition du XV de France va bientôt être dévoilée par Fabien Galthié et son staff pour le 3e match de la Coupe du monde de rugby face à la Namibie.

11:44 - Polard ne jouera pas face à la Namibie Appelé en renfort dans le groupe des Springboks, l'ouvreur Handré Pollard ne jouera pas face à l'Irlande . "Il ne sera, à coup sûr, pas sélectionné cette semaine, excepté s'il y a deux ou trois blessés" explique le joueur.