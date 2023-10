Coupe du monde de rugby 2023 : une compo sans turnover face à l'Italie

Jour de compo pour le XV de France ce mercredi 4 octobre. Sans surprise, Antoine Dupont est forfait pour la rencontre face à l'Italie et Fabien Gatlhié ne devrait pas réaliser de turnover.

En direct

10:30 - Jalibert rend hommage à son compère Lucu "Je trouve Maxime (Lucu) serein depuis la blessure d'Antoine (Dupont). C'est un gros bosseur. Il travaille énormément. Il a les pieds sur terre. Il ne s'est pas posé beaucoup de questions. Il continue à bosser, il connaît le système. C'est facile de se fondre dans le collectif quand on vit ensemble depuis quatre ans. Max est (...) prêt à endosser ce rôle ce week-end" a expliqué le demi d'ouverture Mathieu Jalibert en conf.

09:40 - Dorian Aldegheri légèrement touché En conférence de presse, le manager santé des Bleus a indiqué que Dorian Aldegheri était légèrement touché au quadriceps. S'il n'a pas participé à l'entraînement, cela ne remettrait pas en cause sa participation pour le match face à l'Italie selon les dires de Bruno Boussagol.

09:11 - Jour de compo Fabien Gatlhié va dévoiler ce mercredi 4 octobre la composition du XV de France face à l'Italie. Si Antoine Dupont est bel et bien forfait et remplacé par Maxime Lucu, le reste de la compo ne devrait pas comporter de grosses surprises. La compo probable : Ramos - Penaud, Fickou, Danty, Bielle-Biarrey - (o) Jalibert, (m) Lucu - Ollivon, Alldritt, Jelonch - Flament, Woki - Atonio, Mauvaka, Baille.

03/10/23 - 22:01 - Quand connaîtra-t-on la compo de départ du XV de France ? FIN DU DIRECT - Le suspense est à son comble. Si le capitaine des Bleus, Antoine Dupont, a fait son grand retour à l'entraînement, dimanche 1er octobre, il ne devrait a priori pas être sur le terrain vendredi soir face à l'Italie. Qu'en est-il des autres joueurs ? Quelle compo de départ peut-on espérer ? Ramos - Penaud, Fickou, Danty, Bielle-Biarrey - (o) Jalibert, (m) Lucu - Ollivon, Alldritt, Jelonch - Flament, Woki - Atonio, Mauvaka, Baille, tels sont les noms envisagés par L'Équipe dans sa compo probable. Mais la véritable composition de départ ne sera révélée que mercredi midi. D'ici là, patience est le maître mot...

03/10/23 - 20:03 - Sam Whitelock bientôt le All Black le plus capé de l'histoire ! Aligné face à l'Uruguay jeudi 5 octobre pour le dernier match de poule de la Coupe du monde de rugby de la Nouvelle-Zélance, Sam Whitelock va battre un record. Jeudi, il deviendra officiellement le All Black qui a le plus de sélection sous le maillot noir à son actif. Comptez 150 titularisation.

03/10/23 - 19:03 - Quelles sont les plus larges défaites de cette Coupe du monde 2023 ? La compétition n'est pas encore terminée, mais à ce stade, la plus large défaite de ce Mondial de rugby 2023 revient à la Namibie : 96 - 0 face à la France le 21 septembre dernier. Suivent : Écosse - Roumanie (84-0), Nouvelle-Zélande - Italie (96 - 17), Irlande - Roumanie (82 - 8), Afrique du Sud - Roumanie (76 - 0), Nouvelle-Zélande - Namibie (71 - 3) et Angleterre - Chili (71 - 0).

03/10/23 - 18:00 - Le programme complet de la semaine Pour rappel, voici la liste de toutes les rencontres de cette dernière semaine de la phase de poule de Coupe du Monde. La Namibie, l'Afrique du Sud, l'Australie et le Chili ont déjà joué tous leurs matches et sont au repos. Jeudi 5 octobre : Nouvelle-Zélande - Uruguay (21h)

Vendredi 6 octobre : France - Italie (21h)

Samedi 7 octobre : Pays de Galles - Géorgie (15h), Angleterre - Samoa (17h45), Irlande - Ecosse (21h)

Dimanche 8 octobre : Japon - Argentine (13h), Tonga - Roumanie (17h45), Fidji - Portugal (21h)

03/10/23 - 17:15 - Trois arrivées pour la Géorgie La Géorgie, déjà éliminée de la Coupe du Monde mais qui a encore un match à jouer, déplore trois blessés. Le deuxième ligne Lasha Jaiani, le talonneur Tengiz Zamtaradze et l'arrière polyvalent Mirian Modebadze sont forfaits pour le dernier match de leur sélection. Mikheil Babunashvili, Vano Karkadze et Otari Lashkhi ont été appelés pour palier ces blessures et affronter le Pays de Galles à Nantes le samedi 7 octobre.

03/10/23 - 16:30 - Jalibert encense Louis Bielle-Biarrey Louis Bielle-Biarrey, 20 ans, va de nouveau être titularisé comme ailier avec le XV de France, cette fois contre l'Italie pour un match décisif. Matthieu Jalibert, l'ouvreur des Bleus et son coéquipier avec l'Union Bordeaux-Bègles, n'a pas tari d'éloges sur le cadet des tricolores : "C'est un petit génie. Ça fait deux ou trois fois que je joue avec lui. Ce qui m'impressionne le plus, c'est sa facilité à s'adapter au niveau auquel il est confronté. Il a aussi cette qualité de vitesse et de lecture de jeu assez incroyables et cette maturité qui lui permet d'être là sur les grands événements. Pour son âge, c'est fantastique."

03/10/23 - 15:45 - La concurrence Bielle-Biarrey - Villière Louis Bielle-Biarrey devrait être préféré à Gabin Villière comme titulaire à l'aile gauche contre l'Italie. Laurent Labit, entraîneur de l'attaque de l'équipe de France, a évoqué en conférence de presse la concurrence entre les deux ailiers, et les choix du staff tricolore : "Louis amène un profil différent. Ça nous permet de le voir évoluer, de lui donner l'expérience de ce genre de match, avec un enjeu qui va être assez important. [...] Ça ne veut pas dire que Gabin est hors-circuit ou que l'on n'a pas confiance en lui. On sait ce qu'il est capable de nous apporter dans les grands matches. [...] On est contents d'avoir plusieurs possibilités, selon le jeu que l'on veut produire et le profil de l'adversaire, qui compte toujours dans notre réflexion."

03/10/23 - 15:00 - La compo des All Blacks, largement remaniée Le sélectionneur de la Nouvelle-Zélande, Ian Foster, a choisi de préserver de nombreux joueurs pour le dernier match de son équipe en phase de poule, jeudi à Lyon contre l'Uruguay (21h). On compte pas moins de neufs changements par rapport à l'équipe qui a battu l'Italie vendredi dernier (96-17). Le capitaine Sam Cane et le pilier Tyrel Lomax retrouvent une place de titulaire, eux qui étaient blessés et avaient fait leur retour comme remplaçants contre la Squadra Azzurra. Richie Mo'unga et Jordie Barrett, entre autres, sont toutefois conservés dans le XV de départ. XV de la Nouvelle-Zélande : McKenzie - Jordan, Lienert-Brown, J. Barrett, Fainga'anuku - (o) Mo'unga, (m) Roigard - Cane (cap.), Jacobson, Frizell - Vaa'i, S. Whitelock - Lomax, Taylor, Tu'ungafasi

03/10/23 - 14:15 - Aldegheri et Boudehent aptes, Marchand absent Ce mardi en conférence de presse, Bruno Boussagol, manager santé de l'équipe de France, a donné des nouvelles des blessés. Julien Marchand, blessé en ouverture contre la Nouvelle-Zélande (27-13), ne sera pas disponible pour jouer contre l'Italie. Boussagol a expliqué : "On avait prévu entre quatre et six semaines d'absence. On est sur la quatrième semaine, on sait que ces lésions aux ischio, surtout ces lésions hautes, sont délicates à traiter, elles peuvent récidiver, donc on a préféré repousser sa reprise". Aldegheri (gêne au quadriceps) et Boudehent (protocole commotion), incertains, seront finalement disponibles pour jouer contre la Squadra Azzurra.

03/10/23 - 13:30 - Du nouveau pour Antoine Dupont : la réponse lundi ? Pierre Boussagol, le manager santé des Bleus, a détaillé ce mardi la situation médicale d'Antoine Dupont en conférence de presse : "Il a validé ce matin son protocole commotion donc il est libéré de ça. [...] Antoine va rester avec nous jusqu'au match. La prochaine étape, c'est une visite avec son chirurgien, qui est programmée lundi. C'est le dernier contrôle et on va attendre l'avis du chirurgien pour voir quelle évolution on peut imaginer sur la semaine suivante si on est qualifié pour le quart de finale. [...] Si l'avis chirurgical est bon, on va basculer dans un autre environnement et on va ensuite voir comment Antoine réagit et s'il est en capacité de resubir ses contacts. Est-ce qu'il a toutes ses qualités physiques et pas d'appréhension ? Ça, c'est la deuxième étape. La troisième, ce sera le choix des entraîneurs."

03/10/23 - 12:45 - Un changement côté italien Hier, le pilier gauche Paolo Buonfiglio a intégré le groupe de la Squadra Azzurra pour préparer le match contre la France. Il remplace Danilo Fischetti, blessé la semaine dernière contre la Nouvelle-Zélande (17-96) et victime de "trois fractures du cartilage costal du côté gauche du thorax". Buonfiglio, qui joue pour la franchise italienne de Zebre Parma, ne compte à 28 ans qu'une sélection sous le maillot italien, lors du test-match contre l'Irlande à Dublin le 5 août dernier.