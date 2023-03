Milan - San Remo 2023 : un final sous tension, suivez la course - EN DIRECT

Un groupe de six coureurs ouvre la route mais le peloton a forcé l'allure à l'approche des Capi et du final de la course. Suivez avec nous, en direct et commenté, la première grande Classique de l'année ce samedi 18 mars avec la Primavera, entre Milan et San Remo.

En direct

16:01 - L'échappée condamnée A un peu plus de 30 kilomètres de l'arrivée et à l'approche de la Cipressa, l'échappée n'a plus que 16 secondes d'avance sur un peloton lancé à toute allure. 15:58 - Grosse chute Lourde chute à l'arrière du peloton. Quatre coureurs dont Pavel Bittner (DSM) ont heurté les accroches d'un parking à vélo, dépassant sur la route. Le choc a été violent. 15:56 - Bahrain Victorious en positon Les Bahrain Victorious ont pris les commandes du peloton dans la descente du Capo Berta et impose le tempo. Préparent-ils le terrain pour leur leader Mohoric ? 15:54 - L'échappée s'effrite L'échappée continue de perdre des membres et c'est au tour de Zoccarato de s'avouer vaincu. Il laisse ses six ex-partenaires de fuite tenter de résister à un peloton qui n'a plus que 36 secondes de retard. 15:52 - Cavendish se relève Lauréat en 2009, Mark Cavendish perd le contact avec le peloton et ne daigne même pas s'accrocher. 15:50 - Abreha saute Après Charrin, le jeune coureur éthiopien Abreha vient de lâcher prise dès le début du Capo Berta. Ils ne sont plus que sept à l'avant alors que l'écart avec le peloton pointe à 46''. 15:49 - Aranburu attendu Aranburu a rejoint la queue du peloton. Le coureur espagnol a été attendu par un équipier qui va se charger de le ramener à l'avant. La tension est palpable à quelques encablures du Capo Berta, premier gros morceau de ce final. 15:44 - Aranburu au sol Dans un virage sur la gauche, Alex Aranburu a chuté dans le dernier tiers du peloton. Le leader espagnol de la formation Movistar va devoir faire un gros effort pour revenir. 15:42 - Une vitesse impressionnante Cette 114e édition de Milan-San Remo se dispute à un rythme démoniaque. Après un peu plus de 5h de course, les coureurs ont avalé 246 km. La moyenne depuis le départ s'établit à 46,5 km/h. 15:39 - Sous la minute Le peloton s'étale sur toute la largeur de la route avec plusieurs équipes qui ont formé leur train. Le rythme s'est durci et les huit derniers échappés n'ont plus qu'une minute de marge. 15:38 - Charrin a lâché A l'origine de l'échappée, le Français Aloïs Charrin a perdu le contact avec ses compagnons de fuite. 15:35 - Trek-Segafredo emmène Les trains des équipes de favoris se sont reformés et forcent l'allure. On voit en plein centre de la route les Trek-Segafredo. Les EF Education-EasyPost aussi d'Alberto Bettiol sont là, comme les Bora-Hasngrohe derrière Danny Van Poppel. 15:26 - La tension monte A l'approche des Capi, le peloton commence à se tendre et continue de se rapprocher des fuyards matinaux. A 60 km de l'arrivée, il ne compte plus que 1'27'' de retard. 15:24 - Tratnik ralentit Jan Tratnik a un souci mécanique. Un problème pas anodin puisque le Slovène est un coéquipier de Wout van Aert et doit l'accompagner jusque dans le final. 15:21 - Van Aert ambitieux "J'ai de bonnes jambes et je veux essayer de la gagner à nouveau (vainqueur en 2020, ndlr). Il y a plusieurs scénarios qui conviennent à mes qualités mais le premier point sera de bien franchir la Cipressa et le Poggio. Ensuite, nous verrons ce qu’il se passera", tente d’anticiper Wout van Aert. En 2020, le Belge avait montré qu’il était capable d’imposer sa puissance et de résoudre l’énigme du final de la Primavera. LIRE PLUS

Six coureurs ont pris l'échappée du jour, partie dès les premiers kilomètres de course. Voici la composition de ce groupe : Alexandr Riabushenko (Astana Qazaqstan), Mirco Maestri, Samuele Rivi (EOLO-Kometa), Alessandro Tonelli (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), Alexandre Balmer et Jan Maas (Jayco AlUla).

Contraint de changer de vélo après une chute devant lui, Julian Alaphilippe est reparti sans dommage et a repris sa place dans le peloton.

La liste des engagés

Retrouvez les coureurs engagés dès l'annonce des différentes formations.

AG2R-Citröen

WARBASSE Larry

NAESEN Lawrence

HÄNNINEN Jaakko

NAESEN Oliver

VENDRAME Andrea

COSNEFROY Benoît

SCHÄR Michael

Alpecin-Deceuninck

HERMANS Quinten

DILLIER Silvan

PHILIPSEN Jasper

SBARAGLI Kristian

VAN DER POEL Mathieu

KRAGH ANDERSEN Søren

VERMEERSCH Gianni

Astana Qazaqstan Team

HERMANS Quinten

DILLIER Silvan

PHILIPSEN Jasper

SBARAGLI Kristian

VAN DER POEL Mathieu

KRAGH ANDERSEN Søren

VERMEERSCH Gianni

Bahrain – Victorious

ARNDT Nikias

MILAN Jonathan

BILBAO Pello

PASQUALON Andrea

MOHORIČ Matej

CARUSO Damiano

WRIGHT Fred

Bora – Hansgrohe

BENEDETTI Cesare

BENNETT Sam

DENZ Nico

HALLER Marco

MULLEN Ryan

POLITT Nils

VAN POPPEL Danny

Cofidis

COQUARD Bryan

DELETTRE Alexandre

CIMOLAI Davide

CONSONNI Simone

THOMAS Benjamin

RENARD Alexis

WOOD Harrison

EF – EDUCATION – EASYPOST

BETTIOL Alberto

HONORÉ Mikkel Frølich

WIŚNIOWSKI Łukasz

CORT Magnus

RUTSCH Jonas

BISSEGGER Stefan

POWLESS Neilson

Groupama – FDJ

GENIETS Kevin

SCOTSON Miles

DÉMARE Arnaud

MOLARD Rudy

PACHER Quentin

STEWART Jake

KONOVALOVAS Ignatas

Ineos Grenadiers

SHEFFIELD Magnus

HEIDUK Kim

ROWE Luke

GANNA Filippo

NARVÁEZ Jhonatan

SWIFT Ben

KWIATKOWSKI Michał

Intermarché – Circus – Wanty

Jumbo – Visma

Movistar Team

JACOBS Johan

SERRANO Gonzalo

LAZKANO Oier

GARCÍA CORTINA Iván

GAVIRIA Fernando

ARANBURU Alex

MAS Lluís

Soudal – Quickstep

LAMPAERT Yves

SÉNÉCHAL Florian

DEVENYNS Dries

ALAPHILIPPE Julian

ASGREEN Kasper

BALLERINI Davide

DECLERCQ Tim

Team Arkea Samsic

Jayco – AlUla

HEPBURN Michael

PÖSTLBERGER Lukas

MAAS Jan

ŠTYBAR Zdeněk

BALMER Alexandre

MEZGEC Luka

SOBRERO Matteo

Team DSM

EEKHOFF Nils

VERMAERKE Kevin

DINHAM Matthew

STORK Florian

DEGENKOLB John

MAYRHOFER Marius

BITTNER Pavel

Trek-Segafredo

UAE Team Emirates

COVI Alessandro

WELLENS Tim

GROßSCHARTNER Felix

ULISSI Diego

POGAČAR Tadej

TRENTIN Matteo

NOVAK Domen

Israel – Premier Tech

WÜRTZ SCHMIDT Mads

GEE Derek

STRONG Corbin

IMPEY Daryl

HOULE Hugo

NEILANDS Krists

VANMARCKE Sep

Lotto Dstny

DE BUYST Jasper

DRIZNERS Jarrad

FRISON Frederik

DE LIE Arnaud

VAN GILS Maxim

GUARNIERI Jacopo

EWAN Caleb

EOLO – KOMETA

MAESTRI Mirco

MARTIN David

BAIS Mattia

BEVILACQUA Simone

GAVAZZI Francesco

RIVI Samuele

SEVILLA Diego Pablo

Green Project-Bardiani CSF-Faizanè

ZOCCARATO Samuele

GABBURO Davide

MULUBRHAN Henok

LUCCA Riccardo

MAGLI Filippo

TONELLI Alessandro

TAROZZI Manuele

TotalEnergies

TURGIS Anthony

OSS Daniel

SOUPE Geoffrey

FERRON Valentin

SAGAN Peter

DUJARDIN Sandy

BODNAR Maciej

Tudor Pro Cycling Team

Q36.5 Pro Cycling Team

ABREHA Negasi Haylu

FEDELI Alessandro

PUPPIO Antonio

DONOVAN Mark

MOSCHETTI Matteo

BRAMBILLA Gianluca

LUDVIGSSON Tobias

Le Passo del Turchino fait son retour cette année après deux ans d'absence. Autre changement, le départ traditionnellement donné au Château des Sforza se fera au mythique Maspes-Vigorelli, le vélodrome de Milan. Pour le reste, c'est un parcours classique qui attend les participants avec le traditionnel enchaînement Cipressa / Poggio avant l'arrivée.

Milan-San Remo 2023 sera à regarder en direct et en exclusivité sur Eurosport 2, l'application Eurosport et Eurosport.fr. Rendez-vous à partir de 9h30 et ce, jusqu'à 17h30 sur l'ensemble des plateformes Eurosport pour suivre le monument en intégralité.

Considéré comme le meilleur descendeur du monde, Matej Mohoric remporte la plus belle course de sa carrière. Premier coureur français, Anthony Turgis a pris une superbe deuxième place tandis que Van der Poel complète le podium :