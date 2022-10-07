Tour de Lombardie 2022 : date, engagés... Les infos
LOMBARDIE. Vainqueur l'année dernière, le Slovène Tadej Pogacar vise un deuxième succès de rang. Toutes les infos.
C'est le dernier grand rendez-vous de l'année pour les puncheurs. Ce samedi 8 octobre, Tadej Pogacar remettra son titre en jeu lors du Tour de Lombardie. Cette course se fera sans plusieurs têtes d'affiches françaises comme David Gaudu ou encore Thibaut Pinot, alors que Julian Alaphilippe sera le leader de la formation Quick Step.
Mathieu van der Poel ou encore Peter Sagan seront en revanche absents de l'épreuve alors que Jonas Vingegaard, Rigoberto Uran, Vincenzo Nibali, Valentin Madouas Magnus Cort Nielsen, Gianni Vermeersch, coéquipier de van der Poel, seront présents tout comme les deux coureurs de la Quick-Step Alpha Vinyl Davide Ballerini et Zdenek Stybar ou encore Greg van Avermaet seront présents au départ.
La liste des engagés :
UAE TEAM EMIRATES
- 1 POGAČAR TADEJ
- 2 AYUSO JUAN
- 3 FORMOLO DAVIDE
- 4 ALMEIDA JOÃO
- 5 HIRSCHI MARC
- 6 MAJKA RAFAL
- 7 ULISSI DIEGO
AG2R CITROËN TEAM
- 11 CHAMPOUSSIN CLEMENT
- 12 BERTHET CLEMENT
- 13 BOUCHARD GEOFFREY
- 14 GALL FELIX
- 15 HÄNNINEN JAAKKO
- 16 PARET-PEINTRE AURELIEN
- 17 PRODHOMME NICOLAS
ALPECIN-DECEUNINCK
- 21 VINE JAY
- 22 BAYER TOBIAS
- 23 JANSSENS JIMMY
- 24 MEURISSE XANDRO
- 25 OLDANI STEFANO
- 26 SBARAGLI KRISTIAN
- 27 STANNARD ROBERT
ASTANA QAZAQSTAN TEAM
- 31 NIBALI VINCENZO
- 32 BATTISTELLA SAMUELE
- 33 BOARO MANUELE
- 34 FELLINE FABIO
- 35 LÓPEZ MIGUEL ÁNGEL
- 36 VELASCO SIMONE
- 37 ZEITS ANDREY
BAHRAIN - VICTORIOUS
- 41 CARUSO DAMIANO
- 42 BILBAO PELLO
- 43 HAIG JACK
- 44 LANDA MIKEL
- 45 MÄDER GINO
- 46 POELS WOUT
- 47 SÁNCHEZ LUIS LEON
BARDIANI-CSF-FAIZANE
- 51 ZANA FILIPPO
- 52 COVILI LUCA
- 53 EL GOUZI OMAR
- 54 GABBURO DAVIDE
- 55 MULUBRHAN HENOK
- 56 TOLIO ALEX
- 57 TONELLI ALESSANDRO
BORA - HANSGROHE
- 61 SCHACHMANN MAXIMILIAN
- 62 BUCHMANN EMANUEL
- 63 FABBRO MATTEO
- 64 GROßSCHARTNER FELIX
- 65 HIGUITA SERGIO
- 66 HINDLEY JAI
- 67 VLASOV ALEKSANDR
CAJA RURAL - SEGUROS RGA
- 71 LASTRA JONATHAN
- 72 BAGÜES ARITZ
- 73 BARCELÓ FERNANDO
- 74 MARTÍN SERGIO ROMAN
- 75 NIEVE MIKEL
- 76 PRADES EDUARD
- 77 SCHLEGEL MICHAL
COFIDIS
- 81 MARTIN GUILLAUME
- 82 GESCHKE SIMON
- 83 HERRADA JESUS
- 84 LAFAY VICTOR
- 85 PÉRICHON PIERRE-LUC
- 86 VILLELLA DAVIDE
DRONE HOPPER - ANDRONI GIOCATTOLI
- 91 TESFATSION NATNAEL
- 92 BAIS MATTIA
- 93 BISOLTI ALESSANDRO
- 94 CHIRICO LUCA
- 95 RAVANELLI SIMONE
- 96 SEPÚLVEDA EDUARDO
- 97 ZARDINI EDOARDO
EF EDUCATION-EASYPOST
- 101 URÁN RIGOBERTO
- 102 CEPEDA JEFFERSON ALEXANDER
- 103 GUERREIRO RUBEN
- 104 PICCOLO ANDREA
- 105 POWLESS NEILSON
- 106 QUINN SEAN
- 107 SHAW JAMES
EOLO-KOMETA
- 111 FORTUNATO LORENZO
- 112 BAIS DAVIDE
- 113 CHRISTIAN MARK
- 114 FANCELLU ALESSANDRO
- 115 FETTER ERIK
- 116 MAESTRI MIRCO
- 117 MARTIN ALEX
GROUPAMA - FDJ
- 121
- 122 ARMIRAIL BRUNO
- 123 MADOUAS VALENTIN
- 124 MOLARD RUDY
- 125 PACHER QUENTIN
- 126 STORER MICHAEL
- 127 VALTER ATTILA
INEOS GRENADIERS
- 131 YATES ADAM
- 132 GEOGHEGAN HART TAO
- 133 MARTÍNEZ DANIEL FELIPE
- 134 NARVÁEZ JHONATAN
- 135 RIVERA BRANDON SMITH
- 136 RODRÍGUEZ CARLOS
- 137 SIVAKOV PAVEL
INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX
- 141 ROTA LORENZO
- 142 GOOSSENS KOBE
- 143 HERMANS QUINTEN
- 144 HUYS LAURENS
- 145 PETILLI SIMONE
- 146 POZZOVIVO DOMENICO
- 147 ZIMMERMANN GEORG
ISRAEL - PREMIER TECH
- 151 FUGLSANG JAKOB
- 152 CLARKE SIMON
- 153 DE MARCHI ALESSANDRO
- 154 HAGEN CARL FREDRIK
- 155 NEILANDS KRISTS
- 156 TEUNS DYLAN
- 157 WOODS MICHAEL
JUMBO-VISMA
- 161 VINGEGAARD JONAS
- 162 BOUWMAN KOEN
- 163 FOSS TOBIAS
- 164 GESINK ROBERT
- 165 HARPER CHRIS
- 166 LEEMREIZE GIJS
- 167 OOMEN SAM
LOTTO SOUDAL
- 171 KRON ANDREAS
- 172 CONCA FILIPPO
- 173 HOLMES MATTHEW
- 174 MAŁECKI KAMIL
- 175 VAN GILS MAXIM
- 176 VANHOUCKE HARM
- 177 VERSCHAEVE VIKTOR
MOVISTAR TEAM
- 181 VALVERDE ALEJANDRO
- 182 ARANBURU ALEX
- 183 ARCAS JORGE
- 184 JORGENSON MATTEO
- 185 MAS ENRIC
- 186 RODRÍGUEZ ÓSCAR
- 187 SERRANO GONZALO
QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM
- 191 ALAPHILIPPE JULIAN
- 192 BAGIOLI ANDREA
- 193 DEVENYNS DRIES
- 194 HONORÉ MIKKEL FRØLICH
- 195 SERRY PIETER
- 196 VAN WILDER ILAN
- 197 VERVAEKE LOUIS
TEAM ARKEA SAMSIC
- 201 BARGUIL WARREN
- 202 BARRÉ LOUIS
- 203 BOUET MAXIME
- 204 GESBERT ÉLIE
- 205 GUGLIELMI SIMON
- 206 RIES MICHEL
- 207 VAUQUELIN KEVIN
TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO
- 211 SOBRERO MATTEO
- 212 BALMER ALEXANDRE
- 213 COLLEONI KEVIN
- 214 CRADDOCK LAWSON
- 215 GRMAY TSGABU
- 216 KANGERT TANEL
- 217 SCHULTZ NICK
TEAM DSM
- 221 BARDET ROMAIN
- 222 ARENSMAN THYMEN
- 223 BRENNER MARCO
- 224 HAMILTON CHRIS
- 225 LEKNESSUND ANDREAS
- 226 STORK FLORIAN
- 227 VANDENABEELE HENRI
TOTALENERGIES
- 231 LATOUR PIERRE
- 232 BURGAUDEAU MATHIEU
- 233 CABOT JEREMY
- 235 JOUSSEAUME ALAN
- 236 OURSELIN PAUL
- 237 RODRÍGUEZ CRISTIAN
- 245 DE LA PARTE VICTOR
TREK - SEGAFREDO
- 241 MOLLEMA BAUKE
- 242 CICCONE GIULIO
- 243 GHEBREIGZABHIER AMANUEL
- 244 HELLEMOSE ASBJØRN
- 245 LÓPEZ JUAN PEDRO
- 246 SKJELMOSE MATTIAS
- 247 TIBERI ANTONIO
Quelle est la date du Tour de Lombardie ?
La course italienne de cyclisme se déroulera le samedi 8 octobre 2022 avec un départ en matinée pour une arrivée en milieu d'après midi.
Quel est le parcours du Tour de Lombardie ?
Pas de Sornano cette année et un final un peu plus " facile " que les années précédentes, le profil de la course.
Le classement du Tour de Lombardie
Quelle saison pour Tadej Pogacar qui s'impose pour la première fois de sa carrière le Tour de Lombardie !
Le top 10 de ce Tour de Lombardie, qui couronne Tadej Pogacar, l'homme fort de la saison. Fausto Masnada se contentera d'une deuxième place à domicile. Tir groupé pour les Français avec Alaphilippe, Gaudu et Bardet. #ILombardia pic.twitter.com/L0ddZnLyr1— Le Gruppetto (@LeGruppetto) October 9, 2021