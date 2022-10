Tour de Lombardie 2022 : date, engagés... Les infos

LOMBARDIE. Vainqueur l'année dernière, le Slovène Tadej Pogacar vise un deuxième succès de rang. Toutes les infos.

Sommaire Date

Parcours

Classement

C'est le dernier grand rendez-vous de l'année pour les puncheurs. Ce samedi 8 octobre, Tadej Pogacar remettra son titre en jeu lors du Tour de Lombardie. Cette course se fera sans plusieurs têtes d'affiches françaises comme David Gaudu ou encore Thibaut Pinot, alors que Julian Alaphilippe sera le leader de la formation Quick Step.

Mathieu van der Poel ou encore Peter Sagan seront en revanche absents de l'épreuve alors que Jonas Vingegaard, Rigoberto Uran, Vincenzo Nibali, Valentin Madouas Magnus Cort Nielsen, Gianni Vermeersch, coéquipier de van der Poel, seront présents tout comme les deux coureurs de la Quick-Step Alpha Vinyl Davide Ballerini et Zdenek Stybar ou encore Greg van Avermaet seront présents au départ.

La liste des engagés :

UAE TEAM EMIRATES

1 POGAČAR TADEJ

2 AYUSO JUAN

3 FORMOLO DAVIDE

4 ALMEIDA JOÃO

5 HIRSCHI MARC

6 MAJKA RAFAL

7 ULISSI DIEGO

AG2R CITROËN TEAM

11 CHAMPOUSSIN CLEMENT

12 BERTHET CLEMENT

13 BOUCHARD GEOFFREY

14 GALL FELIX

15 HÄNNINEN JAAKKO

16 PARET-PEINTRE AURELIEN

17 PRODHOMME NICOLAS

ALPECIN-DECEUNINCK

21 VINE JAY

22 BAYER TOBIAS

23 JANSSENS JIMMY

24 MEURISSE XANDRO

25 OLDANI STEFANO

26 SBARAGLI KRISTIAN

27 STANNARD ROBERT

ASTANA QAZAQSTAN TEAM

31 NIBALI VINCENZO

32 BATTISTELLA SAMUELE

33 BOARO MANUELE

34 FELLINE FABIO

35 LÓPEZ MIGUEL ÁNGEL

36 VELASCO SIMONE

37 ZEITS ANDREY

BAHRAIN - VICTORIOUS

41 CARUSO DAMIANO

42 BILBAO PELLO

43 HAIG JACK

44 LANDA MIKEL

45 MÄDER GINO

46 POELS WOUT

47 SÁNCHEZ LUIS LEON

BARDIANI-CSF-FAIZANE

51 ZANA FILIPPO

52 COVILI LUCA

53 EL GOUZI OMAR

54 GABBURO DAVIDE

55 MULUBRHAN HENOK

56 TOLIO ALEX

57 TONELLI ALESSANDRO

BORA - HANSGROHE

61 SCHACHMANN MAXIMILIAN

62 BUCHMANN EMANUEL

63 FABBRO MATTEO

64 GROßSCHARTNER FELIX

65 HIGUITA SERGIO

66 HINDLEY JAI

67 VLASOV ALEKSANDR

CAJA RURAL - SEGUROS RGA

71 LASTRA JONATHAN

72 BAGÜES ARITZ

73 BARCELÓ FERNANDO

74 MARTÍN SERGIO ROMAN

75 NIEVE MIKEL

76 PRADES EDUARD

77 SCHLEGEL MICHAL

COFIDIS

81 MARTIN GUILLAUME

82 GESCHKE SIMON

83 HERRADA JESUS

84 LAFAY VICTOR

85 PÉRICHON PIERRE-LUC

86 VILLELLA DAVIDE

DRONE HOPPER - ANDRONI GIOCATTOLI

91 TESFATSION NATNAEL

92 BAIS MATTIA

93 BISOLTI ALESSANDRO

94 CHIRICO LUCA

95 RAVANELLI SIMONE

96 SEPÚLVEDA EDUARDO

97 ZARDINI EDOARDO

EF EDUCATION-EASYPOST

101 URÁN RIGOBERTO

102 CEPEDA JEFFERSON ALEXANDER

103 GUERREIRO RUBEN

104 PICCOLO ANDREA

105 POWLESS NEILSON

106 QUINN SEAN

107 SHAW JAMES

EOLO-KOMETA

111 FORTUNATO LORENZO

112 BAIS DAVIDE

113 CHRISTIAN MARK

114 FANCELLU ALESSANDRO

115 FETTER ERIK

116 MAESTRI MIRCO

117 MARTIN ALEX

GROUPAMA - FDJ

121

122 ARMIRAIL BRUNO

123 MADOUAS VALENTIN

124 MOLARD RUDY

125 PACHER QUENTIN

126 STORER MICHAEL

127 VALTER ATTILA

INEOS GRENADIERS

131 YATES ADAM

132 GEOGHEGAN HART TAO

133 MARTÍNEZ DANIEL FELIPE

134 NARVÁEZ JHONATAN

135 RIVERA BRANDON SMITH

136 RODRÍGUEZ CARLOS

137 SIVAKOV PAVEL

INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX

141 ROTA LORENZO

142 GOOSSENS KOBE

143 HERMANS QUINTEN

144 HUYS LAURENS

145 PETILLI SIMONE

146 POZZOVIVO DOMENICO

147 ZIMMERMANN GEORG

ISRAEL - PREMIER TECH

151 FUGLSANG JAKOB

152 CLARKE SIMON

153 DE MARCHI ALESSANDRO

154 HAGEN CARL FREDRIK

155 NEILANDS KRISTS

156 TEUNS DYLAN

157 WOODS MICHAEL

JUMBO-VISMA

161 VINGEGAARD JONAS

162 BOUWMAN KOEN

163 FOSS TOBIAS

164 GESINK ROBERT

165 HARPER CHRIS

166 LEEMREIZE GIJS

167 OOMEN SAM

LOTTO SOUDAL

171 KRON ANDREAS

172 CONCA FILIPPO

173 HOLMES MATTHEW

174 MAŁECKI KAMIL

175 VAN GILS MAXIM

176 VANHOUCKE HARM

177 VERSCHAEVE VIKTOR

MOVISTAR TEAM

181 VALVERDE ALEJANDRO

182 ARANBURU ALEX

183 ARCAS JORGE

184 JORGENSON MATTEO

185 MAS ENRIC

186 RODRÍGUEZ ÓSCAR

187 SERRANO GONZALO

QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM

191 ALAPHILIPPE JULIAN

192 BAGIOLI ANDREA

193 DEVENYNS DRIES

194 HONORÉ MIKKEL FRØLICH

195 SERRY PIETER

196 VAN WILDER ILAN

197 VERVAEKE LOUIS

TEAM ARKEA SAMSIC

201 BARGUIL WARREN

202 BARRÉ LOUIS

203 BOUET MAXIME

204 GESBERT ÉLIE

205 GUGLIELMI SIMON

206 RIES MICHEL

207 VAUQUELIN KEVIN

TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO

211 SOBRERO MATTEO

212 BALMER ALEXANDRE

213 COLLEONI KEVIN

214 CRADDOCK LAWSON

215 GRMAY TSGABU

216 KANGERT TANEL

217 SCHULTZ NICK

TEAM DSM

221 BARDET ROMAIN

222 ARENSMAN THYMEN

223 BRENNER MARCO

224 HAMILTON CHRIS

225 LEKNESSUND ANDREAS

226 STORK FLORIAN

227 VANDENABEELE HENRI

TOTALENERGIES

231 LATOUR PIERRE

232 BURGAUDEAU MATHIEU

233 CABOT JEREMY

235 JOUSSEAUME ALAN

236 OURSELIN PAUL

237 RODRÍGUEZ CRISTIAN

245 DE LA PARTE VICTOR

TREK - SEGAFREDO

241 MOLLEMA BAUKE

242 CICCONE GIULIO

243 GHEBREIGZABHIER AMANUEL

244 HELLEMOSE ASBJØRN

245 LÓPEZ JUAN PEDRO

246 SKJELMOSE MATTIAS

247 TIBERI ANTONIO

La course italienne de cyclisme se déroulera le samedi 8 octobre 2022 avec un départ en matinée pour une arrivée en milieu d'après midi.

Pas de Sornano cette année et un final un peu plus " facile " que les années précédentes, le profil de la course.

© Tour de Lombardie

Le classement du Tour de Lombardie

Quelle saison pour Tadej Pogacar qui s'impose pour la première fois de sa carrière le Tour de Lombardie !