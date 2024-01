Euro de handball masculin 2024 : c'est parti ! Les groupes et le calendrier des Bleus

Coupe d'envoi de l'Euro de hand ce mercredi 10 janvier avec le premier match entre la France et la Macédoine du Nord.

L'équipe de France de handball vise un nouveau sacre européen à partir de ce mercredi du côté de Düsseldorf en Allemagne. Championne olympique et vice championne du monde en titre, la France est bien évidemment l'une des grandes favorites de cet Euro 2024. Pourtant, cela fait déjà 10 ans que les Bleus n'ont pas obtenu un titre de champion d'Europe, le dernier datant de 2014 après ceux acquis en 2006 et 2010. Une véritable anomalie dans le paysage du handball français.

Pour ses débuts dans la compétition, les Bleus de Guillaume Gille affrontent la Macédoine du Nord. Un adversaire qui a toujours réussi aux Français avec quatre victoires en quatre confrontations. Mais lancer une compétition n'est jamais quelque chose d'évident et pour Érick Mathé, il faudra bien gérer cette entame comme il a expliqué sur le site de la FFH. "C'est toujours important d'entrer dans une compétition avec du mordant, car souvent lors du premier match, le niveau a tendance à se niveler entre les équipes. Il y a beaucoup d'envie, parfois du stress, et surtout de la fraîcheur (... )Si la Macédoine du Nord dispose de rotations limitées, cette équipe a toujours une volonté farouche de bien représenter son pays. Elle y met beaucoup d'engagement et d'agressivité."

Le calendrier de l'équipe de France de handball :

10 janvier : France - Macédoine du Nord

14 janvier : France - Suisse

16 janvier : France - Allemagne

Sur quelle chaîne suivre le tournoi ?

Comme à son habitude, beIN Sports retransmettra l'intégralité de la compétition alors que le groupe TFX diffusera quelques matchs comme le France - Allemagne du 16 janvier.

Les groupes du tour préliminaire :

Groupe A :

France

Allemagne

Macédoine du Nord

Suisse

Groupe B :

Espagne

Autriche

Croatie

Roumanie

Groupe C :

Islande

Hongrie

Serbie

Monténégro

Groupe D :

Norvège

Slovénie

Pologne

Iles Féroé

Groupe E :

Suède

Bosnie-Herzégovine

Pays-Bas

Géorgie

Groupe F :

Danemark

Portugal

République Tchèque

Grèce

L'Euro masculin de handball se disputera en 2024, du 10 au 28 janvier précisément.

Où se déroule l'Euro masculin de handball ?

Le prochain championnat d'Europe de handball se déroulera en Allemagne. Il sera le premier, depuis que le format de la compétition s'est étendu à 24 nations, à être disputé dans un seul pays. Six villes aideront à accueillir l'événement : Düsseldorf, Berlin, Mannheim et Munich sont les sites du tour préliminaire, et Hambourg et Cologne les destinations du tour principal.

Les joueurs

Pour cet Euro en Allemagne, Guillaume Gille a retenu un groupe de 20 joueurs :