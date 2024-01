Euro de handball masculin 2024 : chaine TV, groupes, calendrier des Bleus... Toutes les infos

En quête d'un nouveau titre olympique dans quelques mois, l'équipe de France prépare sa préparation à l'occasion de l'Euro de hand.

Les handballeurs français, champions olympiques en titre et finalistes malheureux du championnat du monde 2023, font partie des favoris au sacre européen. Les frères Karabatic seront bien présents, et Nikola devrait ainsi vivre son avant-dernière compétition internationale sous le maillot tricolore, avant ses adieux programmés aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Pour cette compétition, il n'y aura pas de Vincent Gérard. Malgré sa pré sélection, le gardien historique des Bleus n'a pas encore rejoué et aurait été trop juste pour une telle compétition.

Dans le tour préliminaire, la France affrontera d'abord la Macédoine du Nord et la Suisse, deux adversaires a priori abordables, avant de faire face à l'Allemagne, pays hôte de la compétition et 5e des derniers championnats du monde. Les Bleus devraient parvenir à rallier le tour principal, où ils retrouveront l'Espagne, finaliste de l'Euro 2022 et troisième du mondial 2023. Les autres favoris sont le Danemark, récent champion du monde, et la Suède, championne d'Europe en titre, ainsi que la Norvège qui pourrait jouer les trouble-fêtes.

Pour le patron du handball français, Phillipe Bana, les Bleus doivent endosser le "costume de favoris". Je ne fixe plus d'objectif", a assuré Philippe Bana. "À une certaine époque, on leur disait que ce serait pas mal de faire une médaille de bronze, d'être dans le dernier carré de la compétition. Désormais, si on dit ça à un des deux coachs des équipes de France, ils nous répondent qu'ils y vont pour gagner et uniquement pour gagner, sinon ils restent à la maison" a-t-il expliqué sur France Info dimanche 7 janvier.

Le calendrier de l'équipe de France de handball :

10 janvier : France - Macédoine du Nord

14 janvier : France - Suisse

16 janvier : France - Allemagne

Sur quelle chaîne suivre le tournoi ?

Comme à son habitude, beIN Sports retransmettra l'intégralité de la compétition alors que le groupe TFX diffusera quelques matchs comme le France - Allemagne du 16 janvier.

Les groupes du tour préliminaire :

Groupe A :

France

Allemagne

Macédoine du Nord

Suisse

Groupe B :

Espagne

Autriche

Croatie

Roumanie

Groupe C :

Islande

Hongrie

Serbie

Monténégro

Groupe D :

Norvège

Slovénie

Pologne

Iles Féroé

Groupe E :

Suède

Bosnie-Herzégovine

Pays-Bas

Géorgie

Groupe F :

Danemark

Portugal

République Tchèque

Grèce

L'Euro masculin de handball se disputera en 2024, du 10 au 28 janvier précisément.

Où se déroule l'Euro masculin de handball ?

Le prochain championnat d'Europe de handball se déroulera en Allemagne. Il sera le premier, depuis que le format de la compétition s'est étendu à 24 nations, à être disputé dans un seul pays. Six villes aideront à accueillir l'événement : Düsseldorf, Berlin, Mannheim et Munich sont les sites du tour préliminaire, et Hambourg et Cologne les destinations du tour principal.

Les joueurs

Pour cet Euro en Allemagne, Guillaume Gille a retenu un groupe de 20 joueurs :