Euro de handball masculin 2024 : la France en danger face à l'Allemagne, quelle date pour le prochain match ?

Après le match nul face à la Suisse, les Bleus doivent désormais réagir face au pays hôte.

Après un premier match parfaitement géré face à la Macédoine du Nord, les Bleus ne sont pas passés loin de la correctionnelle face à la Suisse lors du 2e match de l'Euro masculin de handball en concédant le match nul 26-26 ce dimanche 14 janvier.

Globalement brouillons, les hommes de Guillaume Gille ont buté sur le portier suisse Nikola Portner (10/34) même s'ils ont compté jusqu'à 4 buts d'avance à 20 minutes du terme de la rencontre. Si la qualification pour le tour principal devrait tout de même être assurée, le prochain match face à l'Allemagne pourrait priver les Bleus d'une première place de groupe déterminante. "On pouvait gagner ce match et ne pas l'avoir fait met un petit coup au moral. La Suisse a aussi très bien joué, on a eu du mal sur la connexion entre Andy Schmid avec ses pivots. Et en attaque, on a été en dessous de nos standards : en dessous des 30 buts, ça ne nous est pas arrivé depuis bien longtemps" a analysé Ludovic Fabregas après la rencontre.

Le calendrier de l'équipe de France de handball :

16 janvier : France - Allemagne

Sur quelle chaîne suivre le tournoi ?

Comme à son habitude, beIN Sports retransmet l'intégralité de la compétition alors que le groupe TFX diffusera quelques matchs comme le France - Allemagne du 16 janvier.

Les groupes du tour préliminaire :

Groupe A :

France

Allemagne

Macédoine du Nord

Suisse

Groupe B :

Espagne

Autriche

Croatie

Roumanie

Groupe C :

Islande

Hongrie

Serbie

Monténégro

Groupe D :

Norvège

Slovénie

Pologne

Iles Féroé

Groupe E :

Suède

Bosnie-Herzégovine

Pays-Bas

Géorgie

Groupe F :

Danemark

Portugal

République Tchèque

Grèce

L'Euro masculin de handball se dispute du 10 au 28 janvier.

Où se déroule l'Euro masculin de handball ?

Le championnat d'Europe de handball se déroule en Allemagne. Il sera le premier, depuis que le format de la compétition s'est étendu à 24 nations, à être disputé dans un seul pays. Six villes aideront à accueillir l'événement : Düsseldorf, Berlin, Mannheim et Munich sont les sites du tour préliminaire, et Hambourg et Cologne les destinations du tour principal.

Les joueurs

Pour cet Euro en Allemagne, Guillaume Gille a retenu un groupe de 20 joueurs :