Top 14 : le programme de la 20e journée et le classement

La 20e journée du Top 14 débutera samedi 4 mars et se finira le dimanche avec en fermeture le Racing 92 qui a nourri des espoirs de jouer les play-offs et qui reçoit le Stade Toulousain, leader.

Ce week-end se jouera la 20e journée du Top 14 avec six matchs le samedi 4 mars et un le dimanche 5 mars au soir. Le champion en titre, Montpellier accueillera l'ASM Clermont tandis le vice-champion du top 14, Castres affrontera le troisième Lyon OU. Les deux premiers de l'an dernier sont tous les deux relégués à la 10e et 11e place. Le Stade Rochelais, performant cette saison se rendra sur la pelouse de la Section Paloise.

Le quatrième du championnat a la possibilité à l'issu de cette journée de monter sur le podium. Le Stade Français aura l'occasion de conserver sa deuxième place en allant dans l'entre du RC Toulon. L'Aviron Bayonnais et Bordeaux Bègles respectivement 5e et 6e iront chez le 13e l'USA Perpignan et le dernier le CA Brives (14e). Enfin le dimanche, le Stade Toulousain, en tête, posera l'occasion d'une soirée ses valises dans l'enceinte de Paris la Défense Arena pour y défier le Racing 92 7e et aux portes des places qualificatives pour les phases finales.

Quel est le classement du Top 14 ?

Voici le classement à jour du Top 14 pour la saison 2022-2023. Le classement est mis à jour à la fin de chaque rencontre :

Quel est le calendrier du Top 14 ?

Voici l'ensemble du calendrier du championnat de France de rugby et des prochaines phases finales. Vous pouvez zoomer sur les images ci-dessous pour voir le détail et également le télécharger ci-dessus :

Quel est le programme des journées de Top 14 ?

Pour toutes les journées du Top 14, voici le programme établi :

4 rencontres le samedi à 15h (en multiplex)

1 rencontre le samedi à 17h

1 rencontre le samedi en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

1 rencontre le dimanche en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

Quelles sont les équipes du Top 14 ?

Comme l'indique le nom du championnat de France de rugby, 14 clubs sont dans l'élite, voici la liste des clubs :