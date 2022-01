Porte-drapeaux JO de Pékin 2022 : quels athlètes porteront le drapeau français à la cérémonie d'ouverture ?

PORTE-DRAPEAU. Alors que les Jeux olympiques d'hiver de Pékin vont débuter dans quelques jours, l'annonce du porte-drapeau est toujours un évènement particulier.

Qui prendra la succession de Martin Fourcade, dernier porte-drapeau lors des Jeux olympiques d'hiver ? À quelques jours de la cérémonie d'ouverture (4 février), la France va nommer ce jeudi deux porte-drapeaux pour les JO 2022 à Pékin. Comme pour les Jeux olympiques d'été de Tokyo une femme et un homme représenteront la délégation tricolore. Oui, mais qui ? Six prétendants peuvent prétendre à cet honneur après les indisponibilités des uns des autres.

Quand les porte-drapeaux des JO de Pékin 2022 seront-ils dévoilés ?

Les porte-drapeaux de la délégation française pour les Jeux olympiques d'hiver de 2022 seront dévoilés ce jeudi par le comité olympique français

Qui seront les porte-drapeaux de la délégation tricolore ?

Si on aurait pu miser sur Alexis Pinturault ou encore Perrine Laffont, les deux athlètes ont décliné en raison de la programmation des épreuves et de leurs entraînements. "J'aurais bien aimé, j'en ai discuté mais il y avait un gros problème : on ne peut pas rendre le trajet plus court entre le village olympique du ski alpin et le village de la cérémonie d'ouverture, a-t-il expliqué mercredi. Tout le voyage, ça aurait fait pas loin de 7 heures et ça tombe entre deux entraînements de descente, je ne voulais pas que ça me porte préjudice" a expliqué le skieur. Par conséquent, six candidats sont officiellement déclarés : Guillaume Cizeron (patinage artistique), Maurice Manificat (ski de fond), Kevin Rolland (half pipe), Gabriella Papadakis (patinage artistique), Julia Pereira (snowboard) et Tessa Worley (ski alpin). Le couple sur glace Papadakis / Cizeron, bien connu du grand public, partent avec les faveurs des pronostics tout comme la championne de ski, Tessa Worley. Maurice Manificat, Kevin Rolland ou encore Julia Pereira sont outsiders.

Les deux porte-drapeaux de la délégation française pour les JO seront désignés par un vote des 26 sportifs ambassadeurs qui ont été désignés par un vote du public.