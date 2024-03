Tirreno-Adriatico 2024 : le classement général

Première grosse répétition pour les coureurs qui visent le Tour d'Italie en 2024, mais aussi le Tour de France.

L'année dernière, Primoz Roglic avait remporté de main de maître le Tirreno Adriatico en gagnant trois étapes, le classement du meilleur grimpeur et le classement par points, en plus du classement général de la course. Pour cette édition 2024, le Slovène a décidé de faire l'impasse pour se rendre sur les routes de Paris Nice pour se frotter notamment à Remco Evenepoel. Mais le plateau de cette édition 2024 reste encore très alléchant avec la présence du double vainqueur sortant du Tour de France, le Danois Jonas Vingegaard. Si Pogacar ne sera pas présent, le principal adversaire se nomme Ben O'Connor (Décathlon-AG2R La Mondiale), dans une forme étincelante en ce début de saison. Adam Yates (UAE Team Emirates) ou encore le jeune espagnol Juan Ayuso seront également à suivre. Enric Mas (Movistar), Tom Pidcock (INEOS-Grenadiers), Tao Geoghegan Hart (Lidl-Trek), Richard Carapaz (EF Education EasyPost), Jai Hindley (BORA-hansgrohe) seront également au départ.

La troisième étape de ce Tirreno Adriatico, marquée par le froid et la pluie a été remportée par le coureur allemand de l'équipe Astana Phil Bauhaus devant Jonathan Milan et le Français Kevin Vauquelin. Une victoire au sprint dans un final assez compliqué, marqué par une grosse chute à quelques centaines de mètres de l'arrivée. Jasper Philipsen, vainqueur de la veille, a notamment été pris dans la chute.

Le classement général

Retrouvez le classement général dès la fin des étapes de ce Tirreno-Adriatico

Results powered by FirstCycling.com

Les étapes

Jeudi 7 mars. Étape 4 : Arrone-Giulianova (13h05). Vendredi 8 mars. Étape 5 : Torricella Sicura-Valle Castellana (13h05). Samedi 9 mars. Étape 6 : Sassoferrato-Cagli (15h15). Dimanche 10 mars. Étape 7 : San Benedetto del Tronto-San Benedetto del Tronto (15 heures).

Fondé en 1966, cette épreuve du Tirreno-Adriatico attire chaque année des vainqueurs de Grands Tours comme Alberto Contador, Vincenzo Nibali ou Tadej Pogacar.