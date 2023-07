Classement WTA : Vondrousova intègre le top 10, Svitolina remonte

En remportant Wimbledon, Marketa Vondrousova a fait un bon dans le classement WTA.

42e avant Wimbledon, Marketa Vondrousova se retrouve ce lundi 17 juillet 32 places plus haut au classement, à savoir 10e mondiale. La Tchèque a gagné le Saint-Graal, le Venus Rosewater Dish. C'est le meilleur classement de sa carrière ce qui lui permettra à l'avenir, d'intégrer les tableaux plus facilement et surtout, de jouer face à des joueuses censées être moins bien classées. Elle sort ainsi Daria Kasatkina qui s'est inclinée au 3e tour du tournoi londonien.

Dans le top 10, Ons Jabeur ne progresse pas malgré une nouvelle finale. La Tunisienne n'est cependant qu'à une vingtaine de points de Caroline Garcia qui reste 5e. La Française va devoir s'illustrer lors de la tournée américaine car c'est durant cette période de l'année que la tricolore s'était démarquée en 2022. Avec sn huitième de finale, Petra Kvitova est revenue dans le top 8 (8e). Quart de finaliste, Madison Keys redevient à minima tête de série 16. Enfin, la demi-finaliste et revenante, Elina Svitolina réintègre le top 30. L'Ukrainienne gagne 49 places et est dorénavant 27e mondiale.

Iga Swiatek est numéro 1 mondiale. La Polonaise devance la Biélorusse Aryna Sabalenka et la Kazakh Elena Rybakina. Le classement :

Le classement de la race sera mis à jour à chaque fin des tournois. En remportant le premier Grand Chelem de l'année en Australie, Aryna Sabalenka est en tête.

Contrairement au classement WTA "classique" actualisé chaque semaine en prenant en compte les points gagnés sur les 52 semaines précédentes, le classement de la WTA Race prend seulement en compte les points gagnés durant la saison en cours et cumule progressivement les dix-huit meilleurs résultats.

Informatisé à partir de 1973, le classement WTA est actualisé chaque lundi, hormis pendant les tournois du Grand Chelem depuis le 3 novembre 1975. Le classement WTA qui suit les principes et les règles décrétées par la WTA, est cumulatif sur une période de 52 semaines, c'est-à-dire déterminé par la quantité de tournois joués pendant les 52 semaines ainsi que les meilleurs résultats obtenus sur cette période et fixé à seize tournois pour déterminer le classement WTA d'une joueuse de simple.

Ce classement inclut les points obtenus durant les quatre tournois du Grand Chelem, les points gagnés pendant les tournois de la catégorie Premier Mandatory, ceux des deux meilleurs résultats parmi les tournois de la catégorie Premier 5 pour les joueuses membre du top 20 et les points obtenus au Masters (tournoi où les huit meilleures joueuses de la saison en cours s'affrontent).