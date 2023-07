Après la victoire de Jasper Philipsen lundi 3 juillet, un nouveau sprint massif est attendu lors de la 4e étape du Tour de France ce mardi 4 juillet.

11:15 - Le profil de la 4e étape La 4e étape du Tour de France est la deuxième occasion pour les sprinteurs de briller. Mais attention aux rouleurs, qui, par le profil, pourraient se montrer avantager en fin d'étape et donner du fil à retordre au peloton. Une seule ascension est répertoriée avec la côte de Dému (sommet au km 154,4 / 4e catégorie) : 2 km à 3,5%. 11:00 - Bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue à vous pour suivre en direct et en intégralité la 4e étape du Tour de France entre Dax et Nogaro. Cette étape, longue de 181 kilomètres, partira à 13h10.

Results powered by FirstCycling.com. Découvrez dès la fin de chaque étape le classement de ce Tour de France 2023 à jour, avec les écarts entre les coureurs.

Voici la carte officielle et le parcours du Tour de France 2023 dont le départ a été fixé à Bilbao, en Espagne. Un parcours qui se concentre quasiment exclusivement dans le Centre et l'Est de la France. Plusieurs cols reconnus ont été programmés, dans les Pyrénées et les Alpes. Le Tourmalet et le Grand Colombier ont notamment été prévus au programme. Dans le détail, ce Tour de France propose 3 404 kilomètres, 30 cols (Hors catégories, 1e catégorie ou 2e catégorie), 4 arrivées au sommet et 22 kilomètres de contre-la-montre. L'organisation a déclaré 6 étapes de plaine, 6 accidentées, 8 de montagne et un chrono.

