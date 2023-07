18:25 - Le résumé de la 15e étape du Tour de France 2023

Wout Poels a été le plus fort dans cette 15e étape du Tour de France 2023. Il a fallu attendre une trentaine de kilomètres pour voir une échappée efficace se dessiner. Julian Alaphilippe et Alexey Lutsenko sont les plus entreprenants et vont prendre une certaine avance sur un gros groupe de poursuivants. Dans le peloton, une nouvelle chute va calmer les ardeurs à revenir sur l'échappée. Les 33 poursuivants vont revenir sur le duo de tête pour former un très beau groupe de tête après la première difficulté répertoriée de la journée. Barguil, Pinot ou encore Guillaume Martin sont dans cette très belle échappée. Dans le col de la Croix Fry, il y a eu de la casse dans le groupe de tête. Powless y laisse des plumes mais c'est dans la côte des Amerands que les positions vont réellement bouger. Wout Poels prend le meilleur et lâche ses deux compagnons de l'échappée, Wout Van Aert et Marc Soler. Le Néerlandais ne sera pas rattrapé contrairement à Marc Soler qui va voir fondre sur lui le Français Mathieu Burgaudeau qui accroche une très belle troisième place dans la dernière ascension de la journée. Dans le peloton, c'est dans cette ultime montée à Saint-Gervais que l'atmosphère va se tendre. Adam Yates emmène encore Tadej Pogacar dans sa roue mais le Slovène tente moins que la veille et essaiera de lâcher Jonas Vingegaard dans le dernier kilomètre, en vain. Pas de changement au classement général avant le jour de repos ce lundi.