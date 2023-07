Tour de France 2023 : Vingegaard a écœuré Pogacar, le résumé et le classement général

Après trois semaines intenses sur les routes d'Espagne et de France, le Danois Jonas Vingegaard s'est imposé pour la deuxième fois consécutive.

Quel Tour ! Durant trois semaines, le peloton a permis aux spectateurs et téléspectateurs de vibrer. Avec un parcours très montagneux et particulièrement difficile, ce Tour de France était prometteur et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a tenu toutes ses promesses. Dès le départ à Bilbao le 1er juillet dernier, la foule était présente sur les routes et les favoris se sont montrés avec déjà les prémices d'un duel épique entre Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar. Lors de la 2e étape, Victor Lafay offrait la toute première victoire française de ce Tour au terme d'un coup de panache totalement sublime lors du dernier kilomètre d'une étape encore animée par les favoris.Ce sera d'ailleurs la seule et unique victoire française de cette édition 2023. Après un début de Tour tonitruant, les sprinteurs étaient attendus et un homme, Jasper Philipsen, s'est imposé comme l'homme le plus rapide de cette Grande Boucle. Deux victoires consécutives, quatre au total avec le maillot vert en prime... Le Belge de l'équipe Alpecin a rayonné sur cette édition 2023. Lors de la toute première grosse étape de montagne, Jai Hindley, vainqueur du Giro en 2021, a réussi un gros tour de force pour prendre le maillot jaune. Cette étape a également permis à Jonas Vingegaard de prendre plus d'une minute à Tadej Pogacar, en difficulté pour la première fois de ce Tour. Mais le Slovène a de l'orgueil et il a montré dès le lendemain en s'imposant en solitaire, distançant le Danois dans le final de la 6e étape. À la veille du premier jour de repos lors de l'étape du Puy de Dôme, Tadej Pogacar a encore une fois repris du temps au maillot jaune Jonas Vingegaard, revenant à 17 secondes.

Un duel épique

Lors de la deuxième semaine, les baroudeurs ont été mis à l'honneur. Pello Bilbao, Ion Izaguirre, Michal Kwiatkowski... Tous ont réussi à prendre la bonne échappée et s'imposer sur ce Tour de France 2023. Mais une nouvelle fois, les yeux étaient totalement rivés sur le duel Vingegaard / Pogacar. Le Slovène, grâce à son explosivité lors de ses attaques, parvenait à distancer le leader de la Jumbo pour reprendre 8 secondes. Au matin de la 14e étape, l'écart entre les deux hommes n'était plus que de 9 secondes et les deux hommes semblaient seuls au monde dans ce Tour de France. Derrière, la lutte pour le podium faisait rage et un jeune Espagnol, Carlos Rodriguez, parvenait à sortir du lot et a même profité du marquage comme deux pistards entre Pogacar et Vingegaard pour s'imposer lors de la 15e étape.

Le KO signé Vingegaard

La 16e étape du Tour de France a été le point de bascule de cette édition 2023. Sur un chrono exigeant, Jonas Vingegaard a réalisé une performance XXL, infligeant 4 secondes au kilomètre à Tadej Pogacar, provoquant une vague de suspicion de dopage, balayée par le principal intéressé et la direction de course. Mais alors que l'écart entre les deux hommes étaient infimes, 10 secondes, ce dernier semblait déjà irrémédiable,1'48, tellement les deux hommes étaient proches depuis le début de ce Tour. Mais malheureusement pour le Slovène, le pire restait à venir. Le lendemain, lors de l'étape Saint-Gervais-Mont-Blanc / Courchevel remportée par l'une des révélations de ce Tour, Félix Gall, Tadej Pogacar était victime d'une terrible défaillance, laissant quasiment 6 minutes à Jonas Vingegaard. La victoire était désormais acquise pour le Danois. Combatif, Tadej Pogacar, qui a reçu un énorme soutien après sa défaillance, s'est relevé et a terminé le Tour comme il avait commencé, en remportant la 20e étape au Markstein. Une étape, particulièrement émouvante avec le passage de Thibaut Pinot, seul en tête de la course, dans un virage totalement acquis à sa cause pour son tout dernier Tour de France. Lors de l'ultime étape, remportée à la surprise générale par le Belge Jordi Meeus, Jonas Vingegaard remporta officiellement son 2e Tour de France, devant Tadej Pogacar et Adam Yates.

En savoir plus

Classement du Tour de France

Découvrez dès la fin de chaque étape le classement de ce Tour de France 2023 à jour, avec les écarts entre les coureurs.

Quel était le parcours et la carte du Tour de France 2023 ?

Le parcours de cette édition 2023 se concentrer exclusivement dans le Centre et l'Est de la France. Plusieurs cols reconnus ont rythmé cette édition comme le Tourmalet et le Grand Colombier. Dans le détail, ce Tour de France proposait 3 404 kilomètres, 30 cols (Hors catégories, 1e catégorie ou 2e catégorie), 4 arrivées au sommet et 22 kilomètres de contre-la-montre.