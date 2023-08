"US Open 2023 : Droguet à la folie, Djokovic redevient n°1. Les résultats et scores en live"

Avec quatre victoires et huit défaites, le bilan tricolore de la première journée de l'US Open est très mitigé. Mais un jeune Français, Titouan Droguet, sorti des qualifications, a créé la sensation en éliminant l'Italien Lorenzo Musetti (18ème mondial) lors de son premier match sur le grand circuit.

[Mis à jour le 29 août 2023 à 10h16] C'est assurément la belle histoire de ce début de quinzaine new-yorkaise. Le Français Titouan Droguet, qui disputait ce lundi le premier match de sa carrière sur le circuit principal de l'ATP, a réussi l'exploit de battre Lorenzo Musetti, 18ème mondial, au premier tour de l'US Open. Déjà tout heureux de s'être extirpé des qualifications – après y avoir battu trois anciens membres du Top 100 -, le Tricolore de 22 ans a enflammé le court 13 pendant plus de trois heures - 3h40 précisément - pour finalement obtenir la plus belle victoire de sa jeune carrière (6-3, 0-6, 6-7, 6-3, 6-2). Habitué jusque-là à écumer le circuit Challenger, le Val-de-Marnais, classé 171ème mondial, poursuit donc son rêve au pays de l'Oncle Sam. Et il peut espérer le prolonger encore de quelques jours puisque son prochain adversaire, le Tchèque Jakub Mensik, 17 ans seulement, dispute lui aussi à New York son premier tournoi du Grand Chelem.

Il a d'ailleurs éliminé un Français lundi, Grégoire Barrère qui, comme Richard Gasquet, Quentin Halys, Enzo Couacaud, Alexandre Muller, Alizé Cornet, Fiona Ferro et Varvara Gracheva, n'a pas franchi le cap du premier tour. En revanche Adrian Mannarino, Benjamin Bonzi, tombeur de son compatriote Halys, et Hugo Gaston, qui comme Droguet est issu des qualifications, poursuivent l'aventure. Du côté des favoris, Novak Djokovic, pour son grand retour à New York après avoir reçu l'autorisation de refouler le territoire américain, n'a pas fait de détail face au Français Alexandre Muller (6-0, 6-2, 6-3). Un succès qui assure au Serbe de retrouver la place de n°1 mondiale, aujourd'hui occupée par Carlos Alcaraz, à la fin de la dernière levée du Grand Chelem de la saison.

Holger Rune, 4ème mondial, déjà éliminé

Parmi les têtes de série, à noter les victoires chez les messieurs de Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas ou encore Taylor Fritz. La surprise du jour est venue du court n°5 où le Danois Holger Rune, 4ème mondial, s'est pris les pieds dans le tapis face à l'Espagnol Roberto Carballes Baena (6-3, 4-6, 6-3, 6-2). Dans le tableau dames, la Polonaise Iga Swiatek, tête de série n°1, n'a cédé qu'un jeu pour son entrée en lice face à la Suédoise Rebecca Peterson (6-0, 6-1). Coco Gauff, malgré la perte d'un set, Elena Rybakina, Victoria Azarenka sont également passées, tout comme la revenante Caroline Wozniacki, devenue deux fois maman avant de sortir de sa retraite cet été. La seule surprise est venue de l'élimination prématurée de la Grecque Maria Sakkari, sortie par l'Espagnole Rebeka Masarova (6-4, 6-4).

Mardi, la deuxième journée verra notamment l'entrée en lice de Carlos Alcaraz, tenant du titre, mais aussi de Daniil Medvedev, Jannik Sinner, Aryna Sabalenka, Jessica Pegula, Ons Jabeur et du Français Gaël Monfils qui, après quelques résultats encourageants ces dernières semaines, espère confirmer son retour en forme face au Japonais Taro Daniel.

Le dernier Grand Chelem de l'année se disputera du lundi 28 août au dimanche 10 septembre 2023.

Sur quelle chaîne TV suivre l'US Open 2023 ?

Détenteur des droits TV de la majorité des tournois du circuit ATP y compris de deux des quatre levées du Grand Chelem (Open d'Australie et US Open), Eurosport diffuse l'US Open sur ses deux chaînes ainsi que ses canaux additionnels.

Quel est le palmarès masculin de l'US Open ?

Voici le palmarès de l'US Open de ces quinze dernières années chez les hommes :

2022 : Carlos Alcaraz bat Casper Ruud : 6-4, 2-6, 7-6, 6-3

2021 : Daniil Medvedev bat Novak Djokovic : 6-4 6-4 6-4

2020 : Dominic Thiem bat Alexander Zverev : 2-6 4-6 6-4 6-3 7-6

2019 : Rafael Nadal bat Daniil Medvedev : 7-5 6-3 5-7 4-6 6-4

2018 : Novak Djokovic bat Juan Martin Del Potro : 6-3 7-6 6-3

2017 : Rafael Nadal bat Kevin Anderson : 6-3 6-3 6-4

2016 : Stanislas Wawrinka bat Novak Djokovic : 6-7 6-4 7-5 6-3

2015 : Novak Djokovic bat Roger Federer : 6-4 5-7 6-4 6-4

2014 : Marin Cilic bat Kei Nishikori : 6-3 6-3 6-3

2013 : Rafael Nadal bat Novak Djokovic : 6-2 3-6 6-4 6-1

2012 : Andy Murray bat Novak Djokovic : 7-6 7-5 2-6 3-6 6-2

2011 : Novak Djokovic bat Rafael Nadal : 6-2 6-4 6-7 6-1

2010 : Rafael Nadal bat Novak Djokovic : 6-4 5-7 6-4 6-2

2009 : Juan Martin Del Potro bat Roger Federer : 3-6 7-6 4-6 7-6 6-2

2008 : Roger Federer bat Andy Murray : 6-2 7-5 6-2

2007 : Roger Federer bat Novak Djokovic : 7-6 7-6 6-4

2006 : Roger Federer bat Andy Roddick : 6-2 4-6 7-5 6-1