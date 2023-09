US Open 2023 : Swiatek éliminée ! Le programme du jour

La tenante du titre Iga Swiatek a été éliminée dimanche 3 septembre par la Lettone Ostapenko. Le programme du lundi 4 septembre.

Début de la deuxième semaine à l'US Open ce lundi 4 septembre avec un coup de tonnerre ! La Polonaise Iga Swiatek, tenante du titre et numéro 1 mondiale, s'est faite éliminée par la Lettonne Ostapenko en trois manches, 6-3, 3-6, 1-6. Conséquence, la Polonaise va officiellement perdre sa place de numéro 1 à l'issue du tournoi au profit de Aryna Sabalenka. "C'était formidable. Mais ça devenait assez épuisant. Je dois faire tout ce que mon équipe et tous ces grands joueurs comme Roger, Novak ou Rafa disent : il faut se concentrer sur les tournois, pas sur les classements. Lorsque vous perdez votre titre, il y a des émotions tristes. Mais tous les grands joueurs savent que cela va revenir si vous travaillez dur, si vous vous concentrez sur les bonnes choses, si vous vous développez en tant que joueur. En dehors de ce match, qui était assez bizarre, j'ai l'impression de progresser en tant que joueur. J'ai plus de compétences. Mais cette saison a été vraiment difficile et intense. Ce n'est pas facile de faire face à tout cela, oui..; a t-elle expliqué en conférence de presse.

Le programme :

Court Arthur-Ashe

(à partir de 18 heures, heure française)

Madison Keys (USA/n°17) - Jessica Pegula (USA/n°3)

Carlos Alcaraz (ESP/n°1) - Matteo Arnaldi (ITA)

(à partir de 1 heure, heure française)

Daria Kasatkina (RUS/n°13) - Aryna Sabalenka (BLR/n°2)

Alexander Zverev (GER/n°12) - Jannik Sinner (ITA/N°6)

Court Louis-Armstrong

(à partir de 17 heures, heure française)

Peyton Stearns (USA) - Marketa Vondrousova (RTC/n°9)

Jack Draper (GBR) - Andrey Rublev (RUS/n°8)

Ons Jabeur (TUN/n°5) - Zheng Qinwen (CHN/n°23)

(à partir de 22 heures, heure française)

Daniil Medvedev (RUS/n°3) - Alex De Minaur (AUS/n°13)

Scores des matchs en live

Suivez en direct l'évolution des scores des matchs en cours à Flushing Meadows, à New York, chaque jour à partir de 17h et jusqu'au bout de la nuit. Un moteur permet de rechercher le nom d'un joueur ou d'une joueuse pour trouver son résultat :

Résultats du tableau hommes

Voici tous les résultats du tableau hommes de l'US Open. Le tableau se met à jour quelques minutes après la fin des matchs.

Résultats du tableau femmes

Voici tous les résultats du tableau femmes de l'US Open. Le tableau se met à jour quelques minutes après la fin des matchs.

Le dernier Grand Chelem de l'année a été programmé du lundi 28 août au dimanche 10 septembre 2023.

Sur quelle chaîne TV suivre l'US Open 2023 ?

Détenteur des droits TV de la majorité des tournois du circuit ATP y compris de deux des quatre levées du Grand Chelem (Open d'Australie et US Open), Eurosport diffuse l'US Open sur ses deux chaînes ainsi que ses canaux additionnels.

Quel est le palmarès masculin de l'US Open ?

Voici le palmarès de l'US Open de ces quinze dernières années chez les hommes :

2022 : Carlos Alcaraz bat Casper Ruud : 6-4, 2-6, 7-6, 6-3

2021 : Daniil Medvedev bat Novak Djokovic : 6-4 6-4 6-4

2020 : Dominic Thiem bat Alexander Zverev : 2-6 4-6 6-4 6-3 7-6

2019 : Rafael Nadal bat Daniil Medvedev : 7-5 6-3 5-7 4-6 6-4

2018 : Novak Djokovic bat Juan Martin Del Potro : 6-3 7-6 6-3

2017 : Rafael Nadal bat Kevin Anderson : 6-3 6-3 6-4

2016 : Stanislas Wawrinka bat Novak Djokovic : 6-7 6-4 7-5 6-3

2015 : Novak Djokovic bat Roger Federer : 6-4 5-7 6-4 6-4

2014 : Marin Cilic bat Kei Nishikori : 6-3 6-3 6-3

2013 : Rafael Nadal bat Novak Djokovic : 6-2 3-6 6-4 6-1

2012 : Andy Murray bat Novak Djokovic : 7-6 7-5 2-6 3-6 6-2

2011 : Novak Djokovic bat Rafael Nadal : 6-2 6-4 6-7 6-1

2010 : Rafael Nadal bat Novak Djokovic : 6-4 5-7 6-4 6-2

2009 : Juan Martin Del Potro bat Roger Federer : 3-6 7-6 4-6 7-6 6-2

2008 : Roger Federer bat Andy Murray : 6-2 7-5 6-2

2007 : Roger Federer bat Novak Djokovic : 7-6 7-6 6-4

2006 : Roger Federer bat Andy Roddick : 6-2 4-6 7-5 6-1