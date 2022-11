Calendrier Coupe du monde Maroc : dates, heures et diffusion des matchs

Présent dans un groupe F très relevé, le Maroc espère sortir des poules pour atteindre la phase finale de la Coupe du monde 2022.

Présents à la Coupe du monde, les Lions de l'Atlas seront dans le groupe F de ce Mondial en compagnie du vice champion du monde croate, de la Belgique et du Canada. Probablement l'un des groupes les plus relevés de cette Coupe du monde au Qatar. Pour sa toute première rencontre le 23 novembre, le Maroc jouera déjà un match important face aux coéquipiers de Luka Modric. Ils enchaîneront quatre jours plus tard face à la Belgique avant de peut être jouer un match décisif face au Canada le 1er décembre.

Au Qatar, le Maroc participera à sa 6ème Coupe du monde. Les Lions de l'Atlas n'ont pas fait mieux qu'un huitième de finale en 1986. Pour rappel, les Marocains ont remporté tous leur matchs du groupe I des qualifications de la zone Afrique. Aux barrages, ils ont hérité de la République Démocratique du Congo qui les a tenu en échec à l'aller (1-1), avant de valider leur ticket pour le Qatar au retour, à domicile (4-1).

Le calendrier de la Coupe du monde du Maroc

23 novembre 2022

11h : Maroc - Croatie (GROUPE F)

27 novembre 2022

20h : Belgique - Maroc (GROUPE F)

1er décembre

16h : Canada - Maroc (GROUPE F)

Quelle diffusion TV pour le Maroc à la Coupe du monde 2022 ?

Les trois rencontres de la phase de groupes du Maroc pour la Coupe du monde 2022 seront diffusés en direct et en intégralité sur les antennes de TF1 et beIN Sports. Maroc - Croatie et Canada - Maroc seront sur les chaînes de beIN Sports alors que Belgique - Maroc sera sur les antennes de TF1.