Boubacar Kamara : pourquoi le Français peut-il être présent dans la liste de Deschamps ?

Annoncé forfait pour la Coupe du monde il y a quelques semaines, Boubacar Kamara pourrait finalement disputer le prochain Mondial.

Le forfait de Boubacar Kamara pour la Coupe du monde a-t-il été annoncé prématurément ? Alors que ceux de Paul Pogba et N'Golo Kanté sont inévitables, celui de Boubacar Kamara n'est désormais plus d'actualité. Touché au ligament du genou il y a quelques semaines, l'ancien joueur de l'OM a engagé une course contre la montre et a repris le chemin des terrains ce week-end face à Manchester United lors de la victoire d'Aston Villa.

Selon les infos de L'Équipe, le milieu de terrain a passé les dernières semaines à Dubaï, afin de se soigner au centre médical de la FIFA. Grâce à un caisson d'oxygénation, dans lequel il devait passer une heure par jour, Kamara a pu accélérer sa rééducation. Le milieu de terrain a donc coché une case demandée par Didier Deschamps, être apte pour la première rencontre face à l'Australie le 22 octobre prochain. Appelé régulièrement chez les Bleus, le Français a une longueur d'avance.