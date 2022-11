Brassard LGBT au Qatar : c'est quoi exactement ? Qui le porte ?

Le brassard "One Love", que les joueurs de foot ont interdiction de porter par la FIFA durant la Coupe du monde, peut-il devenir un symbole de contestation ?

Le feuilleton du brassard "One Love" n'est peut-être pas terminé. Les remous qu'a provoqués ce bout de tissu, que la FIFA a banni de la compétition pour cette Coupe du monde 2022, pourraient bien générer d'autres secousses en dehors du terrain. Pour bien comprendre de quoi il s'agit et pourquoi le Qatar peut redouter qu'il soit de plus en plus médiatique, voici ce qu'il faut retenir.

1/ Les équipes des nations européennes voulaient porter le brassard One Love

L'Angleterre, la Belgique, le pays de Galles, le Danemark, l'Allemagne, les Pays Bas et la Suisse ont signifié il y a plusieurs semaines leur intention de faire passer sur le terrain un message de défense des droits humains, alors que le Qatar est pointé du doigt par de nombreuses ONG pour les discriminations dont sont victimes les femmes et les personnes homosexuelles dans le pays. Rappelons que l'homosexualité est illégale au Qatar, des peines de prison sont prévues pour des faits relevant du simple fait de revendiquer son homosexualité, durcies dans le cas où le contrevenant est de confession musulmane.

Les fédérations desdites nations européennes étaient donc disposées à envoyer un message, en faisant porter par certains joueurs un brassard "One Love", avec notamment des couleurs arc-en-ciel rappelant celles de la communauté LGBT. L'initiative a été lancé par la fédération des Pays-Bas, puis par celle de l'Allemagne, entrainant rapidement les autres grandes fédérations du continent européen. Le brassard est constitué de couleurs qui ne sont pas celles du drapeau LGBT, pour ouvrir le message à la lutte contre toutes formes de discriminations, qu'elle soit liée à la couleur de peau ou à la sexualité.

Mais la FIFA a considéré qu'il s'agissait là d'une position politique et d'une critique morale du pays qui organise la Coupe du monde. Elle a donc brandi des la menace de sanctions financières auprès des fédérations qui persisteraient. A noter que la France avait annoncé qu'elle ne soutenait pas l'initiative, considérant que l'Equipe de France était sur place pour "jouer au football".

2/ Les fédérations résistent... puis abandonnent le brassard

Les menaces de la FIFA se sont transformées en menaces de sanction sportive : les joueurs portant un tel brassard sont sanctionnés de manière immédiate par un carton jaune, pour "non respect des consignes sur les tenues autorisées". Dans une telle compétition, cela constitue un véritable handicap. Les fédérations européennes ont donc décidé de se plier aux exigences de la FIFA. "Nous étions prêts à payer des amendes applicables en cas de non-respect des règles sur les équipements et étions très engagés autour de ce brassard. Mais nous ne pouvons pas mettre nos joueurs dans la situation où ils pourraient être avertis, voire devoir quitter le terrain", ont indiqué les fédérations concernées dans un communiqué commun. La FIFA a tout de même fait savoir que des brassards officiels, fournis par l'instance aux équipes nationales, sur lesquels me message "Non aux discriminations" seraient inscrits, pourraient être portés lors des quarts de finale de la Coupe du monde.

3/ Le brassard apparait à la télévision... et sur un terrain officiel

Le brassard One Love, banni et interdit, est depuis lors considéré comme un objet incarnant de fait une contestation à la FIFA et aux législations anti-LGBT du Qatar. Il fait l'objet d'articles de presse dans de nombreux pays du monde, est évoqué dans de nombreux journaux télévisés en Europe depuis lundi 21 novembre.

Lors du match Angleterre-Iran, ce lundi, l'ancienne joueuse internationale Alex Scott, l'a arboré sur son bras, devant le terrain. L'ancienne latérale d'Arsenal était sur la pelouse pour apporter un éclairage sportif à la télévision, sur la chaîne BBC qui l'emploie comme consultante.

Cette initiative a été très remarquée à travers le monde, compte tenu du poids médiatique de la chaîne britannique. L'ancienne joueuse a publiquement défendu son geste : "Il y a quatre ans, j'étais la première femme experte pour la BBC à la Coupe du monde. Vous pensez à tout le chemin que nous avons parcouru au cours des quatre dernières années. [...] Nous parlons aujourd'hui des travailleurs migrants, nous parlons de la communauté LGBT et des droits des femmes. [...] Espérons qu'à la prochaine Coupe du monde, nous n'aurons plus jamais à avoir ces sujets de conversation".

Il n'est exclu que l'exemple d'Alex Scott soit repris par des confrères consultants, de plusieurs médias, durant cette Coupe du monde 2022. La FIFA ne peut interdire le port du brassard en dehors des terrains ; or, la Coupe du monde ne s'arrête pas au carré vert. Est-ce à dire que le brassard "One Love" peut s'imposer comme le grand symbole de cette édition ?