Amine Harit : blessé, le joueur quand même présent avec la sélection

Touché lors du dernier match de championnat avec Marseille, le milieu du Maroc a du déclarer forfait pour le Mondial.

Il avait brisé le cœur de nombreux supporters du Maroc et du monde du football. Blessé lors du dernier match de championnat avec Marseille, Amine Harit s'est blessé au genou et a du se faire opérer et donc déclarer forfait pour la Coupe du monde 2022. Quelques jours après sa grave blessure, l'international marocain a pris la parole sur les réseaux sociaux. "J'ai attendu un peu avant de prendre la parole car j'avais besoin de temps pour moi, avec mes proches. Comme vous pouvez l'imaginer, au delà de la douleur physique, c'est difficile de réaliser que le rêve d'une Coupe du monde s'envole à quelques heures de le vivre. Mais comme je l'ai dit en conférence de presse peu de temps avant le match, pour nous qui sommes croyants c'est le Destin, et je l'accepte. Je souhaite aux Lions du Maroc le plus beau des parcours dans la compétition, et je sais que mes frères nous feront honneur."

Malgré sa blessure, Amine Harit est du voyage avec les Lions de l'Atlas pour soutenir son équipe nationale. La fédération marocaine a en effet décidé de faire venir l'attaquant en tant qu'accompagnateur de la sélection des Lion de l'Atlas, dirigée par Walid Regragui. Amine Harit sera avec ses coéquipiers au Qatar et percevra même les primes de match, malgré son incapacité à jouer. Présent dans le groupe F, le Maroc a une carte à jouer dans cette Coupe du monde même si les