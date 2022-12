Szymon Marciniak, arbitre de la finale Argentine - France, qui est-il ?

Désigné comme arbitre de la finale de la Coupe du monde, le Polonais a déjà arbitré l'équipe de France face au Danemark.

Il a été choisi pour arbitre le match d'une vie, d'une carrière. Zymon Marciniak, Polonais, a été désigné par la Fifa pour officier lors du match Argentine - France en finale de la Coupe du monde 2022. L'arbitre a déjà arbitré la France et l'Argentine dans ce Mondial avec une victoire des Bleus grâce à un doublé de Kylian Mbappé face au Danemark et Argentine-Australie, en huitièmes de finale, avec une victoire 2-1 de l'Albiceleste sur des réalisations de Messi et Alvarez. Avec, à la clé, seulement cinq cartons jaunes distribués et aucun carton rouge.

Dans sa carrière, le Polonais a arbitré lors de trois compétitions majeures de sélections : l'Euro 2016, la Coupe du monde 2018 et donc le Mondial 2022. Mais sa carrière aurait pu brutalement s'arrêter il y a quelques mois. ""J'ai vécu une période très diffcile pendant un an et demi. J'avais une tachycardie (maladie qui provoque une accélération anormale du rythme cardiaque, ndlr). Au début, c'était très difficile pour moi et j'ai arrêté d'arbitrer, a confié l'homme de 41 ans. J'ai raté l'Euro (en 2021), c'était un sentiment terrible. Maintenant, la vie a repris pour moi et je ne peux pas arrêter de sourire car c'est un sentiment exceptionnel" a-t-il expliqué.