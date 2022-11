Pourquoi le but de Griezmann a été refusé ?

Dominés les 3/4 de la rencontre, les Bleus ont égalisé dans les dernières minutes par Antoine Griezmann mais son but a été refusé.

Scène improbable lors du match Tunisie - France pour le troisième match de la phase de poules de la Coupe du monde ce mercredi 30 novembre. Menés au score jusqu'à la 97e, les Bleus ont finalement égalisé dans les dernières secondes grâce à Antoine Griezmann, mais son but a été refusé par l'arbitre de la rencontre alors que TF1 avait déjà rendu l'antenne, annonçant le coup de sifflet final et le match nul entre les deux formations.

Selon les images de la VAR, le but a été refusé pour une position de hors jeu de Antoine Griezmann au départ de l'action et le coup franc de Aurélien Tchouaméni. Problème, Antoine Griezmann ne semble pas faire action de jeu et le ballon dégagé de la tête par le défenseur de la Tunisie Talbi, remet le joueur de l'Atlético Madrid dans le jeu. L'arbitre, après consultation de la VAR et après avoir sifflé la fin de la rencontre, a finalement décidé de refuser le but estimant que Griezmann a profité de sa position initiale pour égaliser.

"Sur le centre, je suis hors jeu. Mais ce n'est pas grave. Je lui ai dit (à l'arbitre) que je n'avais pas l'intention de jouer le centre, mais le défenseur rate son geste et c'est pour ça que je la reprends. C'est compliqué de jouer ces matchs là quand tu es qualifié, il y a eu beaucoup de changements dans l'équipe. Le plus important est le match qui arrive" a expliqué Antoine Griezmann après la rencontre et donc la défaite des Bleus.