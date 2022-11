Pourquoi TF1 a coupé l'antenne trop tôt après Tunisie-France ?

L'équipe de France s'est inclinée contre la Tunisie ce mercredi lors de son dernier match de poule de la Coupe du monde. Les Bleus pensaient avoir égalisé en fin de match. Mais le but a été annulé par la VAR. Et TF1 n'a pas montré la séquence, ayant rendu l'antenne trop tôt.

Stupeur et incompréhension à Doha. Alors que la France pensait avoir arraché le match nul contre la Tunisie, les Bleus se sont finalement inclinés après que le but salvateur d'Antoine Griezmann en toute fin de match a été annulé après arbitrage vidéo. Sauf que les téléspectateurs qui ont suivi la rencontre sur TF1 n'ont pas su tout de suite que les Tricolores avaient finalement été défaits par les Aigles de Carthage. En effet, la chaîne a rendu l'antenne avant que l'arbitre ne revienne sur sa décision. TF1 est-elle en tort ?

"Ca semblait terminé"

Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu ont bien commenté la rencontre jusqu'à son terme. Après le but d'Antoine Griezmann, le coup de sifflet final de l'arbitre a bien été entendu dans le stade et à l'antenne. "Et on n'ira pas plus loin. M. Conger libère tout le monde sur cette égalisation de dernière seconde. 1 partout. On revient bien sûr avec toutes les réactions de ce match", lance alors le commentateur phare de la chaîne. Mais au-moment de rendre l'antenne apparaît à l'image Antoine Griezmann qui voit le doute de l'arbitre. Le plan final, lui, est sur le directeur de la rencontre, la main sur son oreillette. La pub est alors envoyée par la chaîne dans la foulée. Grégoire Margotton ne se rend pas compte de ce qu'il se passe sur le terrain puisqu'il est, avec Bixente Lizarazu, face caméra.

S'en sont suivies cinq longues minutes de publicité sur la première chaîne, avant que Le Mag de la Coupe du monde ne débute, ouvert par Denis Brognard qui a annoncé que le but avait été refusé. "On vous avait laissés avec un score d'un but partout mais il y a eu l'appel de la VAR", entame le présentateur, avant de poursuivre : "le but marqué par Antoine Griezmann a été annulé." "On était persuadé que c'était terminé", a reconnu d'emblée Grégoire Margotton. "On vous avait tranquillement rendus l'antenne, ça semblait terminé, tout le monde retournait aux vestiaires. Et puis, M. Conger est allé consulter la VAR", a-t-il ajouté.