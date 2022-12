Réclamation de France - Tunisie : peut-elle aboutir, que dit le règlement ?

Battue par la Tunisie mercredi 30 décembre, l'équipe de France pourrait finalement récupérer un point après la polémique sur le but de Griezmann.

Oui, le score du match Tunisie - France ne changera pas l'avenir des deux équipes dans cette Coupe du monde. Avec un match nul ou une défaite, les Bleus seront toujours à la première place de leur groupe et affronteront en huitièmes de finale la Pologne, dimanche à 16h. Pour la Tunisie, une victoire ou un match nul ne changera pas non plus son avenir dans cette Coupe du monde, les Tunisiens resteront derrière les Australiens.

Malgré tout, la FFF va déposer une réclamation auprès de la Fifa pour le but refusé d'Antoine Griezmann en toute fin de match (elle peut le faire dans un délai de 24h). Alors que les Bleus, complètement dépassés durant toute la rencontre, ont égalisé à la 97e minute par le joueur de l'Atlético Madrid, ce dernier est finalement refusé après l'engagement de l'arbitre, la reprise du jeu et le coup de sifflet final. Une décision inattendue qui a même surpris TF1 puisque cette dernière a rendu l'antenne sans se rendre compte que la VAR était appelée. Problème, l'arbitre de ce France - Tunisie, le Néo-Zélandais M. Conger, n'avait pas le droit de revenir sur cette décision comme l'indique le règlement.

Que dit l'article du règlement ?

Dans son document qui régule les questions arbitrales, l'IFAB (International Football Association Board) la décision de l'arbitre de ce France - Tunisie ne permet pas une telle décision. Plus précisément, le point numéro 10 des "principes" de la rubrique dédiée au protocole d'assistance vidéo à l'arbitrage invalide cette utilisation. "Si le jeu a repris après avoir été arrêté, l'arbitre ne peut effectuer une analyse", assure l'IFAB, sauf en cas d'identité erronée ou en cas d'infraction passible d'exclusion telle qu'un comportement violent, crachat, morsure, et/ou propos ou actes blessants, grossiers ou injurieux."

Une chance d'aboutir ?

Difficile de répondre à cette question. Selon différentes sources, il est peu probable de voir la réclamation aboutir, surtout que le résultat ne changera pas le destin de l'une des deux équipes. Mais sur le plan des statistiques, cela enlèverait une défaite à l'équipe de France en Coupe du monde et les Bleus seront toujours invaincus face aux Aigles de Carthage. À l'heure actuelle, la Fifa n'a pas donné sa version des faits, mais devra certainement s'expliquer dans les prochaines heures.