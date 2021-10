Paris-Roubaix : Victoire pour Colbrelli, le classement en direct

17:30 - Le résumé de la course

Cette 118e édition de Paris-Roubaix a livré un magnifique spectacle ! Longtemps en tête, Gianni Moscon a vu ses rêves de victoire partir en fumée la faute à une crevaison et à une chute dans le final alors qu'il disposait de plus d'une minute d'avance. Après le passage du Carrefour de l'Arbre, un trio de tête s'est détaché pour se disputer la victoire sur le vélodrome de Roubaix. À ce jeu, Sonny Colbrelli a fait parler sa pointe de vitesse devant Florian Vermeersch et Mathieu Van der Poel. Premier français, Christophe Laporte prend la 6e place.