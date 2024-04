Paris-Roubaix 2024 : après soixante kilomètres en solitaire, Mathieu van der Poel s'offre le doublé sur "L'Enfer du Nord" !

17:45 - Une attaque en solitaire

Mathieu van der Poel n'a pas tremblé. Au départ de la 121e édition de Paris-Roubaix, le Néerlandais pouvait réaliser le doublé après avoir remporté l'édition précédente. Dans une couse où de nombreux coureurs ont tenté de s'échapper. Sept coureurs sont parvenus à construire une échappée, repris à 140 kilomètres de l'arrivée. Au kilomètre 40 de la course, une lourde chute dans le peloton provoque les abandons d'Elia Viviani, Jonathan Milan et Jonas Rutsch. Plus tard, Laurenz Rex les suivra, victime d'une deuxième chute sur un terre-plein central. Au départ des premiers secteurs pavés, les premières crevaisons apparaissent et Christophe Laporte est la première victime.

Dans la Trouée d'Arenberg, Mathieu van der Poel se dévoile et attaque le groupe de tête pour la première fois après la chicane. Repris, le tenant du titre plante une deuxième flanche foudroyante dans le secteur pavé d'Orchies, laissant Mads Pedersen, Nils Politt derrière lui. Il ne sera plus rattrapé et le coureur de la formation Alpecin-Deceuninck passe la ligne d'arrivée au Vélodrome de Roubaix avec trois minutes d'avance sur son coéquipier Jasper Philipsen et Mads Pedersen, devancé au sprint. Avec ce doublé, Mathieu van der Poel succède à Tom Boonen, auteur du dernier doublé sur "L'Enfer du Nord" en 2008 et 2009.