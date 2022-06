Critérium du Dauphiné 2022 : Roglic triomphe, le classement final

DAUPHINE. À quelques jours du grand départ du Tour de France, Primoz Roglic s'est imposé sur le critérium du Dauphiné.

Il était considéré comme le grand favori de cette édition, Primoz Roglic a bien répondu présent et s'est imposé dans cette édition 2022 du Critérium du Dauphiné. "Toute l'équipe a été super forte, ce ne sont pas que moi et Jonas (Vingegaard), mais aussi tous nos coéquipiers. Tout a été sous contrôle dès le départ, nous avons roulé toute la journée et chaque coureur, un par un, a fait sa part de travail. Jonas était vraiment super fort dans la montée finale, c'était fou. C'est une journée incroyable pour toute l'équipe. On peut voir que les choses vont dans la bonne direction, nous pouvons être confiants pour la suite. Il reste maintenant encore un peu de travail à faire pour être prêt pour le Tour".

Pour cette dernière étape, la démonstration de force de la Jumbo a été impressionnante avec un Jonas Vingegaard de retour au plus haut niveau, lui qui a remporté cette dernière étape. "Nous avions un plan, je devais attaquer et Primoz Roglic devait me suivre. Nous voulions essayer de nous retrouver tous les deux tous seuls dans le final, et nous l'avons fait. Je pense qu'on peut être heureux et fiers. Pendant les classiques de printemps je n'étais pas au meilleur de ma forme, mais là je suis de retour à un haut niveau, j'en suis très heureux. C'est super de gagner sur l'une des plus grandes courses du monde. En plus, finir 2e du classement général, c'est un excellent résultat pour moi. Pour être honnête, ça va être compliqué pour nous de faire 1 et 2 sur le Tour de France, le niveau sera encore plus élevé, mais on va y aller avec l'espoir de voir l'un d'entre nous gagner le Tour".

Quand se déroule l'édition 2022 du Critérium du Dauphiné ?

Traditionnellement prévu quelques semaines avant le Tour de France, le Critérium du Dauphiné n'échappe pas à la règle en 2022 avec une course qui débute ce dimanche 5 juin et qui se termine le 12 juin 2022.

Quel est le parcours du Dauphiné ?

Trois arrivées au sommet sont proposées aux coureurs durant la semaine, à Chastreix-Sancy dès le troisième jour, puis à Vaujany - après l'ascension du Galibier et de la Croix-de-Fer, pour ce qui sera l'étape reine et au redoutable Plateau de Solaison (11,3 km à 9,2%) lors du week-end final. Le parcours :

Quelles sont les étapes du Critérium du Dauphiné ?

Huit étapes sont au programme de la course à étapes comptant pour le calendrier UCI World Tour entre Issoire le

Dimanche 5 juin - étape 1 : La Voulte-sur-Rhône - Beauchastel, 191,8 km

- étape 1 : La Voulte-sur-Rhône - Beauchastel, 191,8 km Lundi 6 juin - étape 2 : Saint-Péray - Brives-Charensac, 169,8 km

- étape 2 : Saint-Péray - Brives-Charensac, 169,8 km Mardi 7 juin - étape 3 : Saint-Paulien - Chastreix-Sancy, 164 km

- étape 3 : Saint-Paulien - Chastreix-Sancy, 164 km Mercredi 8 juin - étape 4 : Montbrison - La Bâtie d'Urfé, 31,9 km CLM individuel

- étape 4 : Montbrison - La Bâtie d'Urfé, 31,9 km CLM individuel Jeudi 9 juin - étape 5 : Thizy-les-Bourgs - Chaintré, 162,3 km

- étape 5 : Thizy-les-Bourgs - Chaintré, 162,3 km Vendredi 10 juin - étape 6 : Rives - Gap, 196,4 km

- étape 6 : Rives - Gap, 196,4 km Samedi 11 juin - étape 7 : Saint-Chaffrey - Vaujany, 134,8 km

- étape 7 : Saint-Chaffrey - Vaujany, 134,8 km Dimanche 12 juin - étape 8 : Saint-Alban-Leysse - Plateau de Solaison, 139,2 km

Sur quelle chaîne TV est diffusée le Critérium du Dauphiné ?

La course à étapes sera diffusée tous les jours à partir de 15h sur les antennes de France 3 (3ère étape à 12h30) avec les derniers kilomètres et sera en direct sur le site France TV Sport, mais aussi sur Eurosport.

Quel est le classement du Critérium du Dauphiné 2022 ?

Après Paris-Nice, Primoz Roglic remporte le Critérium du Dauphiné devant son jeune coéquipier danois et l'Australien Ben O'Connor. Voici le classement complet :