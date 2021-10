Tour de Lombardie 2021 : suivez la course en direct !

TOUR DE LOMBARDIE. Alaphilippe, Roglic, Pogacar... Lequel des favoris inscrira aujourd'hui son nom au palmarès du Tour de Lombardie, dernière grande classique de la saison de cyclisme ? Vivez la course en direct commenté puis découvrez le classement. Le point, également, sur le parcours et les modalités de diffusion TV.

Sommaire Tour de Lombardie 2021 en direct

Classement

Favoris

Parcours

Diffusion TV L'essentiel sur le Tour de Lombardie 2021 La dernière grande classique de la saison de cyclisme est au programme aujourd'hui, entre Côme et Bergame, sur un parcours taillé pour les meilleurs puncheurs et grimpeurs du peloton. Le départ a été donné à 10h30. Mattia Bais, Jan Bakelants, Victor Campenaerts, Thomas Champion, Andrea Garosio, Amanuel Ghebreigzabhier, Chris Hamilton, Domen Novak, Davide Orrico et Tim Wellens forment l'échappée du jour

En très grande forme, le Slovène Primoz Roglic est le favori numéro un de ce Tour de Lombardie 2021 mais devra notamment composer avec la concurrence de son compatriote Tadej Pogacar ou du Britannique Adam Yates.

Côté français, Julian Alaphilippe et David Gaudu paraissent les mieux outillés pour bien figurer au classement

En direct

Recevoir nos alertes live !

13:28 - Le parcours amputé du Mur de Sarmano Rendu célèbre par la chute de Remco Evenepoel dans sa descente lors de la précédente édition, le Mur de Sormano sera, cette fois-ci, contourné par les coureurs. Cette année, la course devrait se jouer lors de l'enchaînement du Passo di Ganda (9,2 km à 7,3 %) et du Colle Aperto (1,3 km à 7,2 %), située à 3 kilomètres de l'arrivée. 13:19 - Le retour du parcours Côme-Bergame Pour la première fois depuis 2016, Le Tour de Lombardie emprunte les routes dans le sens inverse de Côme à Bergame. Une édition qui avait souri à Esteban Chavez, vainqueur de son unique Monument ce jour-là. 13:10 - Une édition 2021 sans son tenant du titre Vainqueur sortant, Jakob Fuglsang ne défendra pas son titre, la faute à une fracture de la clavicule survenue lors du Tour du Bénélux. Il devrait faire son retour au sein du peloton la saison prochaine. 13:02 - Le point sur la course Vers 10h30, les coureurs se sont élancés, sous un ciel couvert, et ont laissé derrière eux le lac de Côme, direction Bergame à 239 km de là. La première attaque fut la bonne puisque un groupe de 10 coureurs forment l'échappée du jour. Ils comptent 6 minutes d'avance.

L'an passé, le Danois Jakob Fuglsang avait remporté le Tour de Lombardie devant le Néo-Zélandais George Bennett et le Russe Aleksandr Vlasov. Le rappel du classement :

Jakob Fuglsang George Bennett Aleksandr Vlasov Bauke Mollema Giulio Ciccone Vincenzo Nibali Maximilian Schachmann Diego Ulissi Ben Hermans Mathieu van der Poel

Après ses victoires récentes sur le Tour d'Emilie et sur Milan-Turin, le Slovène Primoz Roglic apparaît assez naturellement comme le grand favori de la 115e édition du Tour de Lombardie, ce dimanche. Il faudra sans doute également compter avec Julian Alaphilippe, en retrait sur Milan-Turin mais qui semble avoir fait de "la Classique des feuilles mortes" le grand objectif de sa fin de saison, ainsi que sur Rmco Evenepoel et Joao Almeida, ses coéquipiers de l'équipe Deceuninck - Quick-Step. Il faudra également surveiller le Slovène Tadej Pogacar, mais aussi Michael Woods, Adam Yates et Bauke Mollema, lauréat en 2019, ou encore les inusables Vincenzo Nibali et Alejandro Valverde. Dans le camp français, en dehors d'Alaphilippe, c'est David Gaudu, le coureur de la Groupama-FDJ qui semble disposer des meilleures chances de briller, d'autant qu'il pourra compter sur le soutien de son coéquipier Thibaut Pinot. Le Franc-Comtois, fatigué, a en effet décidé de renoncer à ses ambitions personnelles pour se mettre au service de son cadet. "J'aborde la course avec quand même beaucoup d'envie, je serai là pour aider David qui a vraiment les capacités pour jouer le podium", a-t-il confié jeudi à L'Equipe. La liste des engagés

Le tracé du Tour de Lombardie a subi quelques modifications par rapport à l'an passé : le Mur de Sormano et sa descente vertigineuse, dans laquelle Remco Evenepoel avait subi une chute effrayante l'an passé, a par exemple été retirée du programme. De nombreuses difficultés restent toutefois au menu ce samedi 9 octobre 2021 puisque six ascensions sont répertoriées sur les 239 kilomètres entre Côme (départ à 10h30) et Bergame, avec notamment les montées de la Roncola (9, 4 km à 6,6 %, des pentes à 17 %), de Berbenno (6,8 km à 4,6 %), de Dossena (11 km à 6,2 %), de Zambla Alta (9,5 km à 3,5 %) et du Passo di Ganda (9,2 km à 7,3 %), dont le sommet est situé à 30 km de l'arrivée, le dernier obstacle étant le Colle Aperto (1,3 km à 7 %) à trois kilomètres de l'arrivée. Le profil du parcours :

© Il Lombardia

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Aucune diffusion en clair et en accès gratuit n'est prévue à la TV française à l'occasion de ce Tour de Lombardie 2021. Seule la chaîne Eurosport 1 assure ainsi la retransmission de la course en direct, avec Guillaume Di Grazia, Jacky Durand et David Moncoutié aux commentaires dès de 10h15. Pour voir l'événement en streaming sur Internet, rendez-vous sur Eurosport Player ou sur la plateforme mycanal si votre abonnement inclut le service.