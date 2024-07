DIRECT. Tour de France 2024 : le vent attendu, une 10e étape totalement folle ?

La 10e étape, la plus plate de ce Tour de France, pourrait offrir un joyeux bazar avec les bordures.

En direct

12:40 - Depart fictif à 13h05 Le départ fictif de la 10e étape du Tour de France aura lieu à 13h05 pour une arrivée prévue aux alentours de 17h30 si la moyenne de course est de 45 km/h.

12:20 - Roglic perd gros Le Slovène Primoz Roglic a perdu gros avec l'abandon du onzième du général, Aleksandr Vlasov. Tombé violemment dans le bas-côté à 50 bornes de l'arrivée de la 9e étape, le Russe de 28 ans avait malgré tout réussi à repartir et terminer dans le groupe maillot jaune. Mais les examens réalisés ce lundi lors de la journée de repos ont révélé une fracture à la cheville.

12:00 - Pogacar : "de belles batailles sur les prochaines étapes" "Je suis satisfait des écarts creusés sur mes rivaux. L'an dernier, je devais reprendre du temps à Jonas (Vingegaard), mais c'est différent cette année. C'est une situation plus confortable pour moi, même si 33 secondes sur Remco (Evenepoel), ce n'est pas une avance folle. Jonas et Primoz (Roglic) ne sont pas loin non plus, donc il devrait y avoir de belles batailles lors des prochaines étapes" a expliqué le coureur de l'équipe UAE Emirates.

11:40 - Evenepoel tempère ses propos Interrogé lors de la journée de repos, Remco Evenepoel a de son côté tempéré ses déclarations de la veille sur la stratégie de la Visma. "Le Team Visma | Lease a Bike a son plan et sa manière de courir. Je n'étais pas frustré hier (dimanche) par la manière de courir de Vingegaard, c'était leur plan et il faut respecter les plans de chaque équipe. La course pour le podium pouvait être décidée hier (dimanche), mais il faut accepter les situations, accepter les tactiques de chaque équipe et regarder vers l'avant. Les Visma | Lease a Bike ont bien géré la course, Vingegaard n'a pas connu de problème à part sa crevaison, donc je ne peux avoir que du respect pour leur tactique"

11:30 - Duel tendu entre Pogacar et Vingegaard Les deux hommes ont continué à se lancer des pics durant la journée de repos. Jonas Vingegaard, accusé de ne rien faire et de surveiller Pogacar, parle d'une simple intelligence de course. "Si j'avais roulé avec eux pendant 70 kilomètres et que je me retrouvais ensuite seul dans les derniers kilomètres – ce qui s'est produit – alors mon Tour aurait pu être terminé. Il ne s'agit donc pas d'un problème de couilles, mais juste de l'intelligence de course" à propose de l'étape des chemins blancs.

11:15 - Le profil Au lendemain de cette première journée de repos, la 10e étape du Tour de France entre Orléans et Saint-Amand-Montrond (187 km) devrait sourire à un sprinteur. L'étape ne présente aucune difficulté et est peut être l'étape la plus plate de cette Grande Boucle 2024. Mais attention, les routes empruntées pourraient provoquer quelques bordures si le vent est présent sur le parcours.