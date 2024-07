DIRECT. Tour de France 2024 : une 3e étape très longue et une vraie occasion pour les sprinteurs

La troisième étape du Tour de France, la dernière en Italie, devrait enfin sourire aux sprinteurs.

En direct

11:15 - Le départ fictif Déjà l'heure du départ fictif de cette 3e étape du Tour de France 2024 entre Plaisance et Turin avec 230 kilomètres au programme.

11:15 - Arnaud de Lie lance les pronos pour France - Belgique Le sprinteur belge de la Lotto a donné son avis sur la rencontre entre la France et la Belgique pour le 8e de finale de l'Euro, misant sur un 2-1. Le Belge est l'un des favoris du jour sur cette 3e étape.

11:02 - Philipsen : "Ca m'inspire" "On voit que les deux derniers kilomètres sont plutôt en ligne droite. On va étudier comment installer le leadout (le train). Il n'y a que deux virages, et après, je vois que les 700 derniers mètres sont tout droits. Je me dis que c'est un finish plutôt clair, sans trop de virages donc ça m'inspire plutôt une arrivée intéressante" a expliqué le sprinteur belge.

10:55 - Un bon test pour Pogacar "La fin de la course était assez bonne pour tester mes jambes et celles des autres prétendants" a expliqué Tadej Pogacar, nouveau Maillot Jaune de ce Tour de France. "J'ai fait une très bonne attaque dans la dernière côte (de San Luca), je suis content d'avoir fait exploser plusieurs concurrents du classement général. Jonas m'a quand même suivi, et ensuite sur le plat Remco et RIchard Carapaz ont réussi à revenir. Ça fait du bien de retrouver ce maillot jaune. L'année dernière, j'ai vraiment longtemps été très proche de ce maillot, mais j'ai craqué. Je suis donc content de le retrouver, même si je n'ai aucune marge au général sur trois autres coureurs (tous dans la même seconde). En tout cas, j'ai la confirmation que je suis en bonne condition."

10:44 - Un constat difficile pour Roglic Le Slovène est le principal favori à avoir perdu du temps ce dimanche lors de la 2e étape du Tour de France. Un constat difficile pour le vainqueur du Dauphiné. "C'était dur, je n'avais pas les jambes que j'espérais. Je n'étais pas là où je devais être, je n'ai rien pu faire. Heureusement, il reste encore 19 étapes à faire"

10:31 - Après Vauquelin, le jour de Démare chez Arkéa ? "C'est vraiment super comme sensation. Forcément, ça va nous libérer. On n'a pas vécu un très bon début de Tour hier (samedi), même les deux derniers mois n'étaient pas géniaux en terme de résultats. Et là, gagner dès le deuxième jour, avec Kévin qui fait partie des leaders de l'équipe... ça libère. Ça peut permettre à Arnaud Démare de moins réfléchir sur un sprint et pourquoi pas de gagner aussi", a lancé Sebastien Hinaut, manager d'Arkéa.

10:20 - Vingegaard rassuré Le Danois, qui a pu suivre Pogacar, se dit rassuré par son niveau dans ce Tour de France. "C’est difficile de commencer une course quand vous ne savez pas à quel point vous êtes bon, poursuit-il. Je me suis entraîné pendant un mois et demi, donc c’était très difficile de dire où j’en serais. J'ai aussi douté de moi, ce n'est pas un mensonge. Mais maintenant je peux dire que je suis de retour, et j'espère que nous aurons trois bonnes semaines ici. En tout cas, je suis tout près de mon niveau habituel."

10:10 - Les sprinteurs attendus Parmi les principaux rivaux de Jasper Philipsen, on peut citer Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla), Phil Bauhaus (Bahrain Victorious), Arnaud De Lie (Lotto Dstny), Mads Pedersen (Lidl-Trek), Fabio Jakobsen (Team dsm-firmenich PostNL), Sam Bennett (Decathlon AG2R La Mondiale Team) et bien sûr Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team), qui recherche sa 35e victoire sur le Tour.