Pourquoi Julian Alaphilippe ne fait pas le Tour de France ?

Le Français Julian Alaphilippe ne sera pas au départ du Tour de France ce samedi à Florence.

Un temps annoncé, notamment pour soutenir Remco Evenepoel, le Français, double champion du monde et ancien porteur du maillot jaune, ne participera pas à ce Tour de France 2024. La raison est simple, Julian Alaphilippe a participé au Giro un peu plus tôt cette année. Vainqueur d'étape, il a fait le spectacle pendant les trois semaines et n'était pas prévu de base sur le Tour de France. Son calendrier et programme ont été organisés pour ce Tour d'Italie, et les Jeux Olympiques.

Une décision acceptée par son équipe comme l'a expliqué son manager Patrick Lefévere. "Il m'avait dit qu'il imaginait bien qu'on penserait à lui pour le Tour mais qu'il n'avait pas envie de le faire car il avait d'autres objectifs en tête. Il m'a assuré qu'il se plierait à notre décision car on est son employeur mais je n'imagine pas un instant l'obliger à être au départ. On ne l'a jamais fait pour personne. Je comprends surtout que Julian a déjà Paris en tête, ce sera peut-être sa dernière chance de vivre les Jeux olympiques, surtout à la maison. Pourquoi le priver de ça ?"

Une bonne nouvelle pour Thomas Voeckler qui ne voyait pas d'un bon oeil sa participation. "On ne peut pas considérer les Jeux Olympiques comme un objectif après avoir couru comme Julian un Giro aussi éprouvant quasiment tous les jours à l'avant et en enchaînant ensuite le Tour de France au service d'un leader (Evenepoel) qui jouera le général avec la dépense physique et l'usure mentale qui en découlent, explique Voeckler. Or, on peut prétendre aller aux Jeux seulement si on les considère comme un objectif à part entière. Ou alors faire le Tour en gérant ses efforts ce qui ne peut pas être son cas s'il travaille pour Evenepoel.