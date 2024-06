"Un demi-litre de Fanta et..." L'étonnante routine alimentaire de Remco Evenepoel avant le Tour de France

Le champion du monde du contre la montre a un régime bien particulier.

Remco Evenepoel va disputer son tout premier Tour de France en 2024. Après plusieurs succès à l'étranger et notamment sur la Vuelta, le Belge s'attaque désormais à la France et à la Grande Boucle. Si le parcours devrait être beaucoup trop compliqué pour le remporter, surtout avec un Pogacar et Vingegaard dans le peloton, le Belge vise un podium et des victoires sur les chronos.

Le coureur de la Soudal Quick Step est un véritable ovni depuis plusieurs années, enchaînant les succès prestigieux comme sur Liège-Bastogne-Liège en 2022, 2023, la Classique San Sebastian à trois reprises, la Vuelta en 2022, le mondial sur route et contre la montre ainsi que toutes ses victoires d'étapes sur des grands tours (deux sur le Giro et cinq en Espagne)

Mais comment le Belge parvient il à de telles performances ? Bien évidemment, avec de l'entraînement, mais aussi un régime très spécial qui fera bondir les nutritionnistes. Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a levé le voile sur son quotidien lors des jours de compétition, et notamment les dernières heures précédant le départ.

"Je mange des pistolekes (spécialité briochée belge) avec de la confiture, une banane, un peu de miel, un demi-litre de Fanta et quelques tranches de poulet", a expliqué notamment le Belge qui affirme faire ce même rituel depuis qu'il est jeune. "Cela semble être un bon repas pour préparer un contre-la-montre parce que depuis que je mange ça, je ne rate presque jamais le podium. C'est pour ça que je mange toujours mes pistolekes", ajoute-t-il.

Espérons pour le Belge que ce régime fasse le meilleur des effets sur sa première Grande Boucle, qu'il aborde avec humilité. "Courir le Tour de France est le rêve de tout enfant tombé amoureux du cyclisme. C'est un moment dont j'ai rêvé depuis mes premiers tours de roue et je suis très excité de prendre le départ pour la première avec cette grande équipe. Bien sûr, j'espère réaliser un bon Tour et avoir de jolis résultats, mais n'oublions pas que ce sont mes débuts dans cette course aussi belle que difficile".