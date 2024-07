Tour de France : après le virage Pinot, le virage Bardet sur la 11e étape !

Romain Bardet aura droit à son virage sur la 11e étape du Tour de France.

Romain Bardet est sur ses terres pour sa toute dernière participation au Tour de France. Et pour l'occasion, à l'instar d'un Thibaut Pinot, le coureur de la DSM est très attendu au Col du Perthus avec un virage totalement acquis à sa cause. L'association " Virage Dorien " s'est donné pour mission de répliquer ce qui a été mis en place l'an passé par le Collectif Ultras Pinot dans la montée du Petit Ballon. "Avec ce virage, on va célébrer toute la carrière de Romain Bardet et juste lui dire merci ! On veut qu'il s'en souvienne et que ça soit un des plus beaux moments de sa carrière" a expliqué Louis Besson, co organisateur de l'évènement dans des propos cités par Le Parisien.

"Ça va être un grand moment, on sait comment je suis attaché à ces terres-là, même si je ne sais pas trop ce qui se trame, je ressens bien un surplus d'encouragements et d'affection depuis ce qui s'est passé le week-end dernier" a expliqué l'ancien deuxième du Tour de France.