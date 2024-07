DIRECT. Tour de France 2024 : une étape très venteuse avec des bordures ? La 16e étape en live

12:40 - Le dernière occasion pour De Lie ?

Le jeune champion de Belgique Arnaud de Lie a tenté plusieurs fois de prendre l'échappée, mais le sprinteur ne s'est pas encore imposé. Cette 16e étape pourrait être la dernière occasion de lever les bras. "c’est la dernière possibilité pour les sprinteurs, à Nîmes. On espère que ça se jouera au sprint et être bien placé, pouvoir juste prétendre à faire le sprint et faire un sprint, tout simplement. S’il y a la chance qu’on obtienne un très bon résultat. C’est magnifique mais le but sera encore d’apprendre et de mettre en œuvre l’expérience qu’on a déjà sur les autres sprints."