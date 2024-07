DIRECT. Tour de France 2024 : un retour très attendu dans les Alpes, la 17e étape en live

Le porteur du maillot vert Biniam Girmay est tombé hier à un kilomètre de l'arrivée dans l'emballement final du sprint à Nîmes. On l'a vu passer la ligne après le peloton escorté par deux coéquipiers. En conférence de presse, il s'est cependant voulu rassurant : "J'ai atterri sur mon genou, et je crois que j'ai un peu touché à l'épaule, mais ça ne sera pas un problème."

Avec le carton plein de Jasper Philipsen hier à Nîmes associé à la chute de Biniam Girmay, l'écart s'est resserré entre les deux hommes pour la première place du classement par points. Le sprinteur de l'équipe Intermarché-Wanty n'a plus que 32 points d'avance sur le Belge.

11:00 - Enfin une chance pour l'échappée ??

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle étape du tour de France, entre Saint-Paul-Trois-Châteaux et Superdévoluy. Ce pourrait enfin être la chance des baroudeurs, avec un terrain vallonné propice à l'échappée.