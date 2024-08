DIRECT. Tour de France Femmes 2024 : vers un sprint massif ? La 1ère étape en direct

Alors que la France se remet de la fin des JO, c'est déjà l'heure du Tour de France femmes avec la première étape

En direct

14:24 - 50 kilomètres Il ne reste plus que 50 kilomètres avant l'arrivée de cette première étape du tour de France à La Haye. 14:17 - Le classement de la montagne Le résultat complet au sommet du Maasdeltatunnel (4e catégorie) Cristina Tonetti (Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi), 2 pts Ruby Roseman-Gannon (Liv-AlUla-Jayco), 1 pt 14:11 - Fin de l'échappée Cristina Tonetti a rempli son objectif sur jour avec les points pour le classement de la montagne et coupe son effort. Peloton de nouveau croupé alors que Gaia Realini est rentrée également à l'arrière. 14:09 - Cristina Tonetti portera le maillot à pois La coureuse italienne passe en tête au sommet de la seul difficulté répertoriée du jour et portera demain le maillot à pois. 14:05 - Attention aux sanctions pour la Lidl-Trek On a vu la voiture de la Lidl-Trek ramener Gaia Realini jusqu'à la file des voitures en profitant de l'aspiration. La formation pourrait être sanctionnée. 13:58 - Gaia Realini distancée Prise dans la chute, la grimpeuse de la formation Lidl-Trek a dû attendre sa voiture pour changer de vélo et doit boucher plus de deux minutes sur le peloton. 13:56 - Chute dans le peloton Assez grosse chute à l'avant du peloton avec notamment Victoire Berteau et la championne olympique du chrono Grace Brown. Ça repart petit à petit. 13:54 - 17" d'avance Cristina Tonetti poursuit son effort et a réussi à se constituer un matelas d'une vingtaine de secondes d'avance sur le peloton. 13:44 - Nouvelle attaque Cristina Tonetti (Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi) sort en tête du peloton et prend quelques longueurs d'avance. Mais personne n'a suivi et elle est toute seule en tête. 13:37 - Premier abandon La première à quitter la route du Tour de France est l'Oubek Ekaterina Knebeleva, de la formation Tashkent City. 13:31 - Nouvelle tentative de sortie Sept coureuses tentent de fausser compagnie au peloton, mais ça accélère à nouveau pour reprendre la tentative d'échappée. 13:30 - Deux coureuses distancées Deux cyclistes de la formation Tashkent City, invité sur le Tour de France, ont été lâchées alors que ça roule toujours aussi fort dans le peloton. 13:23 - Moins de 100 kilomètres restants Le peloton est passé sous les 100 kilomètres avant l'arrivée à La Haye, et personne n'a réussi à ressortir pour le moment. 13:15 - Echappée terminée Le peloton a accéléré et les trois coureuses de tête ont été reprises sous l'accélération de la DSM-Firmenich et de la Lidl-Trek. 13:08 - Première attaque trois concurrentes ont profité d'une montée à l'occasion d'un pont pour être les premières attaquantes de ce tour de France. On retrouve Gaia Masetti pour l'équipe AG Insurance-Soudal, Agnieska Skalniak (Canyon//Sram Racing) et Iurani Blanco Calbet (Laboral Kutxa) LIRE PLUS

Oui il y a bien une vie après les Jeux olympiques de Paris 2024 et ça commence par le Tour de France femmes qui débute ce lundi 12 août du côté de Rotterdam aux Pays-Bas. Le parcours s'annonce grandiose et passionnant. Après des sprints aux Pays-Bas, le peloton se dirigera vers les terrains de l'Amstel Gold Race et la Doyenne des Classiques Liège Bastogne Liège. Les dernières étapes promettent une fin en apothéose avec une bataille dans les Alpes décisive, débutant par une étape au Grand-Bornand et ses 3 100 mètres de dénivelé positif. Le lendemain, l'étape reine de 150 km les mènera du col du Glandon jusqu'à l'ascension légendaire de l'Alpe d'Huez. Demi Vollering, chez elle pour ce départ, semble être intouchable. La tenante du titre est la grande favorite à sa propre succession. Elle a remporté cette saison la Vuelta, le Tour du Pays basque, le Tour de Burgos et le Tour de Suisse... En gros, toutes les courses dans lesquelles elle a participé. Sans Lotte Kopecky, le suspense ne devrait pas être très important.

La course, décalée en raison des Jeux Olympiques de Paris 2024, se tiendra du 12 au 18 août, et comportera huit étapes.

Les engagées

Découvrez la liste de toutes les engagées du Tour de France femmes.

Data powered by FirstCycling.com

Carte et parcours du Tour de France femmes

Voici la carte et le parcours du Tour de France femmes avec une arrivée finale du côté de l'Alpe d'Huez

Les étapes du Tour de France femmes