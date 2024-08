Tour de France Femmes 2024 : un scénario fou et une victoire de Niewiadoma, le classement général final

La Polonaise Katarzyna Niewiadoma a remporté pour la première fois de sa carrière le Tour de France femmes.

Un final complétement fou ! Au terme d'une dernière étape dantesque, c'est Katarzyna Niewiadoma (Canyon//SRAM Racing) qui a remporté ce Tour de France 2024 alors que la Polonaise était distancée très rapidement dans cette étape, mais s'est accrochée pour finalement gagner ce Tour pour 4 secondes. "Dans la descente du Glandon, j'ai été capable de me resaisir, de me refaire une santé. J'ai été chanceuse d'avoir Lucinda Brand, je pense que nous devons dire un grand merci à Lidl-Trek car elles ont fait un super boulot pour nous. Dans l'Alpe d'Huez, je savais que j'avais juste à imprimer mon rythme pour ensuite tout donner dans les cinq derniers kilomètres et réduire l'écart autant que possible. Pour être honnête, j'ai cessé à nouveau d'y croire. A la radio, ils criaient tellement dans les deux derniers kilomètres. Pour être honnête, j'ai vraiment passé un sale moment dans la dernière montée. Je haissais tout. Et quand j'ai atteint la ligne d'arrivée et que j'ai su que j'avais gagné le Tour de France, c'était fou ! C'est bouleversant car il y a tant de gens que je remercie, à commencer par mon mari, ma famille, toute l'équipe, mon entraîneur - qui a tellement travaillé pour me préparer pour ça - et mes amis. Cette victoire est dédiée à tous les gens qui ont contribué à ma victoire !"

Grosse déception en revanche pour Demi Vollering qui a tout tenté dans cette dernière étape qu'elle a remporté. "Le Maillot Jaune était solidement sur mes épaules. Puis il y a eu cette chute stupide (lors de la 5e étape), qui au bout du compte m'a fait perdre. C'est très douloureux de savoir maintenant que ce que j'ai fait fait aujourd'hui n'était pas suffisant. Normalement, j'aurais été capable de le faire. Mais j'avais très mal au dos aujourd'hui. C'était un gros combat contre moi-même dans l'Alpe d'Huez. J'ai essayé de me battre avec tout ce que j'avais. Je sais qu'il y a un événement aux Pays-Bas où beaucoup de personnes se battent pour une cause charitable, celle pour la recherche contre le cancer. Aujourd'hui, j'ai pensé à ça. Je ne pouvais pas renoncer, c'est ce que j'ai fait, mais ce n'était pas assez. J'ai gagné deux étapes, fini une fois 2e et une autre 3e. J'ai connu un très bon Tour de France. Seulement une journée fut une mauvaise journée."

