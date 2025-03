Tirreno - Adriatico 2025 : le triomphe de Juan Ayuso, le classement final

L'Espagnol a remporté haut la main la course à étapes italienne dimanche 16 mars et prend rendez-vous avec l'avenir.

Du beau monde était engagé sur les routes italiennes avec le frère de Simon, Adam Yates et Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG) ou encore Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team), Mikel Landa (Soudal – Quick Step), Richard Carapaz (EF Education EasyPost) et Pello Bilbao (Bahrain Victorious) et l'attraction Mathieu van der Poel (Alpecin Deceuninck)...

Après une semaine de course, c'est finalement le jeune coureur espagnol Juan Ayuso, vainqueur de l'étape reine samedi, qui a triomphé. Vainqueur de la Drôme Classic et du Trofeo Laigueglia, ses deux dernières courses, il impressionne depuis le début de la saison. Notons l'incroyable performance de Filippo Ganna, deuxième du classement général. Vainqueur, comme l'an passé, de la dernière étape, le sprinteur Jonathan Milan a écrasé les sprints en enlevant un cinquième bouquet cette saison

Le trophée est sans aucun doute le plus beau et le plus stylé que j'ai, et il aura assurément une place spéciale à la maison. Et je pense que oui, on peut probablement dire que c'est aussi ma plus grande victoire, avec celle du Pays Basque. Mais ici, j'ai aussi remporté une étape, donc je dirais que c'est ma meilleure performance jusqu'à présent" a expliqué l'Espagnol qui vise désormais le Giro.