"Ligue des Champions : le PSG assure l'essentiel, classement et calendrier"

Ligue des Champions. Le PSG a gagné son deuxième match en deux rencontres, mercredi soir sur la pelouse du Maccabi Haïfa (1-3), et prend la tête de la poule H. Tous les résultats, le classement et les dernières infos sur la Ligue des Champions UEFA en direct.

La deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des champions s'est déroulée ces mardi 13 et mercredi 14 septembre 2022. Mardi, l'OM a perdu son deuxième match de suite dans la compétition face à Francfort (0-1) et hypothèque déjà ses chances de qualification. De son côté, le PSG est en tête du groupe H avec un deuxième succès acquis sur la pelouse du Maccabi Haïfa mercredi (1-3). Parmi les autres résultats, le Bayern a gagné contre le Barça (2-0), tout comme Liverpool contre l'Ajax (2-1) ou encore City face à Dortmund (2-1). Découvrez tous les résultats en live dans notre multiplex.

En direct

10:45 - Juventus-Allegri: "Je ne me sens pas du tout en danger" La Juventus a connu une deuxième défaite en deux matchs de Ligue des champions en s'inclinant devant Benfica (1-2), mercredi soir au Juventus Stadium. Une première dans l'histoire du club turinois, qui voit déjà la qualification pour les huitièmes de finale s'éloigner. Alors que la Juve démarre doucement en Serie A (8e), Massimiliano Allegri est de plus en plus critiqué de l'autre côté des Alpes, mais l'entraîneur italien ne se sent pas vraiment menacé: "Je ne me sens pas du tout en danger, a-t-il avoué après la rencontre. Ces moments font partie du foot. C'est la première fois en dix ans que nous perdons deux fois de suite dans cette compétition. À 2-1 le match était ouvert, il aurait pu se terminer à 3-1 ou 4-1. Nous aurions pu tout aussi bien faire match nul, mais c'est une performance en dessous des attentes."

10:00 - Le PSG en tête de la poule H Après deux journées dans la phase de poules de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain compte deux succès et s'est emparé de la tête de la poule H mercredi soir. Le PSG est à égalité de points avec Benfica, qui a réussi à s'imposer sur la pelouse de la Juventus (1-2) mercredi soir, avant une double confrontation entre les deux clubs au début du mois d'octobre. La Juve et le Maccabi Haïfa sont derniers, avec aucun point après deux journées, et la qualification pour les huitièmes de finale se complique déjà pour le club italien.

09:30 - PSG-Galtier: "Il y a eu confusion sur la manière de défendre" Satisfait du succès du PSG sur la pelouse du Maccabi Haïfa (1-3) mercredi soir en Ligue des champions, Christophe Galtier, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, a expliqué les difficultés parisiennes en début de match par un problème de compréhension de ses joueurs sur la façon de défendre. "En première période, il y a eu confusion sur la manière de défendre avec le bloc équipe. Mais en deuxième période c'était totalement différent, nous étions beaucoup mieux organisés avec des équilibres très importants, a-t-il expliqué après le coup de sifflet final. On a posé notre jeu, on s'est créé beaucoup de situations favorables, et nous avons marqué dans des zones clairement identifiées. Ce n'est pas un coup de fatigue, il y a des adversaires qui travaillent sur nous comme nous sur eux. Il nous faut travailler sur la manière dont on doit s'organiser pour éviter de prendre des vagues, c'était un peu le cas contre Brest, et beaucoup ce soir en première période."

09:00 - PSG-Mbappé: "Il faut s'améliorer" Le Paris Saint-Germain s'est imposé mercredi soir la pelouse du Maccabi Haïfa (1-3) en Ligue des champions, grâce notamment à un but de Kylian Mbappé. L'attaquant français a toutefois reconnu, au micro de Canal+, que le PSG n'avait pas été à son meilleur niveau en Israël: "On s'est fait un peu endormir et on concède ce premier but. Après on a bien réagi. On a commencé à installer notre jeu et à faire des différences. On a pu mettre le deuxième et assurer le spectacle à la fin avec le troisième. Il faut s'améliorer, a-t-il avoué. Il faudra qu'on travaille. On travaille, on bosse la semaine mais maintenant il faut qu'on ait des résultats rapidement dans le jeu parce que les choses importantes vont arriver vite avec la coupure et notamment la Coupe du monde."

08:30 - Le PSG s'impose sans briller en Israël Le Paris Saint-Germain a réussi à s'imposer sur la pelouse du Maccabi Haïfa (1-3), mercredi soir à l'occasion de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Après avoir mal démarré et encaissé un but de Tjaronn Chery (1-0, 24e), les Parisiens ont réussi à renverser la situation grâce à son trio d'attaquants, Lionel Messi (1-1, 37e), Kylian Mbappé (1-2, 69e) et Neymar (1-3, 88e). Sans réussir un grand match, le PSG a assuré l'essentiel et va maintenant se concentrer sur son déplacement à Lyon, dimanche en Ligue 1.

08:00 - Les résultats de la soirée de mercredi en Ligue des champions Neuf matchs étaient exceptionnellement au programme mercredi soir à l'occasion de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Dans la poule A, le Napoli a réussi à s'imposer sur la pelouse des Rangers (0-3). Dans le groupe E, le Milan a pris la tête du classement grâce à son succès devant le Dinamo Zagreb (3-1) alors que Chelsea a concédé le nul devant le RB Salzburg (1-1). Dans la poule F, le Real est venu à bout du RB Leipzig (2-0), alors que le Shakhtar et le Celtic ont fait match nul (1-1). Dans le groupe G, Copenhague et Séville ont également fait match nul (0-0) tandis que Manchester City a réussi difficilement à battre le Borussia Dortmund (2-1). Dans la poule H, la Juventus s'est inclinée à domicile contre Benfica (1-2) alors que le PSG est allé gagner sur la pelouse du Maccabi Haïfa (1-3).

14/09/22 - 22:56 - Maccabi Haifa FC - PSG : Fin de la rencontre au Stade Sammy Ofer (1-3) ! Si le Paris Saint-Germain termine le match avec l’avantage au score (1-3) et plutôt la maîtrise du ballon (47%-53%), le Maccabi Haifa FC aurait pu espérer mieux dans ce match au vu d’autres statistiques. Les Israëliens ont par exemple cadré autant de tirs que leurs adversaires (6) et auraient pu inverser le cours du match avec un peu plus de réalisme. Maccabi Haifa FC - PSG en direct

14/09/22 - 22:55 - Glasgow Rangers - Naples : Les Ecossais surclassés au Ibrox Stadium (0-3) Une nette supériorité au niveau de la possession de balle (66% contre 34%), plus de tirs cadrés (9 tirs cadrés contre 2), et bien sûr l’avantage au tableau d’affichage (0-3) : le SSC Naples a parfaitement mené ce match. Les Glasgow Rangers va en revanche devoir proposer autre chose pour espérer mieux lors des rencontres à venir. Glasgow Rangers - Naples en direct

14/09/22 - 22:55 - Juventus - Benfica : Fin du match à Turin (1-2) ! Les voyants terminent dans le vert pour le Benfica Lisbonne : au terme de ce match, la possession de balle s’affiche nettement en sa faveur (55% contre 45% pour la Juventus Turin). Les Lisboètes se sont d'ailleurs créés le plus d'occasions sérieuses, avec 6 tirs cadrés contre 3 tirs cadrés pour Juventus Turin, et remportent donc logiquement ce match (1-2). Juventus - Benfica en direct

14/09/22 - 22:54 - Glasgow Rangers - Naples : Pas de faute selon la VAR! La décision est tombée pour les Glasgow Rangers alors que la VAR a été requise suite à un geste litigieux dans la surface : et il n'y aura pas de penalty ! Peut-être un tournant dans cette 2e période ! Glasgow Rangers - Naples en direct

14/09/22 - 22:54 - Chelsea - Salzbourg : Pas de gagnant au Stamford Bridge (1-1) Le score ne reflète pas vraiment la physionomie du match pour le Chelsea FC. A la fin de ce duel, le taux de possession de balle s’affiche ainsi indiscutablement en sa faveur (65% - 35%), le Chelsea FC s’est également procuré le plus d'occasions sérieuses avec 5 tirs cadrés contre 3 pour FC Salzbourg, mais doit malgré tout se contenter du nul (1-1). Chelsea - Salzbourg en direct

14/09/22 - 22:54 - Glasgow Rangers - Naples : Antonio Mateu Lahoz va-t-il siffler un penalty pour les Glasgow Rangers ? Se dirige-t-on vers un penalty ? Antonio Mateu Lahoz a un doute sur une situation litigeuse dans la surface et fait appel à la VAR. Glasgow Rangers - Naples en direct

14/09/22 - 22:52 - Manchester City - Dortmund : Le match Manchester City - Dortmund est fini (2-1) Le Manchester City FC décroche donc la victoire (2-1) et ce succès est largement mérité au vu des statistiques. Avec 65% de possession de balle, contre 35% pour le Borussia Dortmund, et 5 tirs cadrés (2 pour le Borussia Dortmund), le Manchester City FC a en effet fait étalage de sa supériorité dans de nombreux secteurs de jeu pendant le match. Manchester City - Dortmund en direct

14/09/22 - 22:51 - Copenhague - Séville : Résultat vierge à Copenhague (0-0) Aucune formation n’a pris l’avantage au score (0-0) dans cette partie. Néanmoins, c’est le FC Séville qui a l’avantage des chiffres, au niveau de la possession de balle (61% - 39%) et en termes de total de frappes cadrées (3 - 2). Cette supériorité ne s’est finalement concrétisée à la marque ? Copenhague - Séville en direct

14/09/22 - 22:51 - Real - Leipzig : le RB Leipzig se prive d'une victoire à l'extérieur (2-0) Les statistiques témoignent de la domination du Real Madrid : à l’issue de cette rencontre, la possession de balle est légèrement à son avantage (55% contre 45% pour RB Leipzig). Le Real Madrid s’est aussi procuré le plus d’opportunités sérieuses avec 3 tirs cadrés contre 2 tirs cadrés pour le RB Leipzig et l’emporte donc plutôt logiquement (2-0) dans cette rencontre. Real - Leipzig en direct

14/09/22 - 22:50 - Glasgow Rangers - Naples : Nouveau but au Ibrox Stadium pour le SSC Naples (0-3) ! Encore un but pour le SSC Naples ! Tanguy Ndombele trompe la défense adverse à la 90e minute de jeu de cette 2e mi-temps ! L'addition commence à devenir salée pour les Glasgow Rangers. Le score est de 0-3 au Ibrox Stadium. Glasgow Rangers - Naples en direct

14/09/22 - 22:48 - Maccabi Haifa FC - PSG : La VAR accorde le but ! La décision est tombée pour le Paris Saint-Germain : et c'est bien un but qui est accordé par Daniel Siebert après le visionnage de la VAR ! Peut-être un tournant dans cette 2e mi-temps ! Maccabi Haifa FC - PSG en direct

14/09/22 - 22:48 - Real - Leipzig : But : le Real Madrid fait le break par Marco Asensio (2-0) ! Le Real Madrid fait le break au Santiago Bernabeu ! Un deuxième but inscrit par Marco Asensio à la 90e minute dans cette 2e mi-temps. Le score passe à 2 à 0 dans ce Real - Leipzig. Real - Leipzig en direct

14/09/22 - 22:48 - Maccabi Haifa FC - PSG : Un but en suspens au Stade Sammy Ofer Le jeu est arrêté au Stade Sammy Ofer : l'arbitre hésite à accorder ou invalider un but pour le Paris Saint-Germain et fait appel à l'assistance vidéo. Maccabi Haifa FC - PSG en direct

14/09/22 - 22:47 - Maccabi Haifa FC - PSG : Neymar inscrit un nouveau but pour le Paris Saint-Germain (1-3) ! Le Paris Saint-Germain prend de l'avance dans cette rencontre contre le Maccabi Haifa FC, grâce à un but inscrit par Neymar à la 88e minute de jeu dans cette 2e période. Nous en sommes à 1 à 3 au Stade Sammy Ofer ! Maccabi Haifa FC - PSG en direct

14/09/22 - 22:45 - Glasgow Rangers - Naples : Giacomo Raspadori double la mise pour le SSC Naples (0-2) ! Giacomo Raspadori inscrit un deuxième but pour le SSC Naples, qui fait le break à la 85e minute de jeu dans cette 2e mi-temps, au Ibrox Stadium. Une victoire se profile pour les Napolitains ! Glasgow Rangers - Naples en direct

14/09/22 - 22:41 - Manchester City - Dortmund : Nouveau but au Etihad Stadium pour le Manchester City FC (2-1) ! Erling Haaland marque et redonne l'avantage à son équipe à la 84e minute de jeu ! La rencontre prend une nouvelle tournure au Etihad Stadium : 2 à 1 dans cette 2e mi-temps. Manchester City - Dortmund en direct

14/09/22 - 22:38 - Manchester City - Dortmund : John Stones inscrit un nouveau but pour le Manchester City FC (2-1) ! Le Manchester City FC reprend le contrôle des événements ! C'est John Stones qui parvient à remettre ses coéquipiers dans le match à la 80e minute de jeu. 2 à 1 dans cette 2e mi-temps au Etihad Stadium. Manchester City - Dortmund en direct

14/09/22 - 22:36 - Real - Leipzig : Ouverture du score pour le Real Madrid (1-0) ! Le tableau d'affichage passe à 1 à 0 au Santiago Bernabeu ! Le Real Madrid ouvre la marque à la 80e minute dans cette 2e période, avec un but de Federico Valverde. Les Autrichiens sont obligés de réagir ! Real - Leipzig en direct