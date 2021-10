"Equipe de France : la date de la liste de Deschamps dévoilée, quel calendrier pour les Bleus ?"

EQUIPE DE FRANCE. C'est le jeudi 4 novembre prochain que Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France de foot, dévoilera la liste des joueurs retenus pour le match contre le Kazakhstan et le déplacement en Finlande, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Le point sur le calendrier des Bleus.

[Mis à jour le 26 octobre 2021 à 10h59] Un mois après sa victoire en finale de la Ligue des nations, l'équipe de France de football terminera l'année par deux matchs de qualification pour la Coupe du monde 20222 au Qatar, en ce mois de novembre, contre le Kazakhstan et en Finlande. La FFF a indiqué que cette semaine que le sélectionneur Didier Deschamps donnait rendez-vous au jeudi 4 novembre 2021, à 14 heures, pour l'annonce de la liste des joueurs sélectionnés pour ces deux rencontres. Avant ces deux dernières rencontres, les Bleus occupent la première place au classement de leur poule (12 points), avec quatre longueurs d'avance sur l'Ukraine et cinq sur la Finlande, et peut envisager sereinement la qualification pour le Mondial.

Voici la composition de la précédente liste des 23 joueurs de l'équipe de France dévoilée le jeudi 30 septembre 2021 par Didier Deschamps :

Mattéo Guendouzi (OM), Theo Hernandez (AC Milan/ITA), Paul Pogba (Manchester United/ANG), Adrien Rabiot (Juventus/ITA), Aurélien Tchouaméni (AS Monaco), Jordan Veretout (AS Roma/ITA). Attaquants : Wissam Ben Yedder (Monaco), Karim Benzema (Real Madrid/ESP), Moussa Diaby (Bayer Leverkusen/ALL), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid/ESP), Anthony Martial (Manchester United/ANG), Kylian Mbappé (PSG).

L'équipe de France de football termine donc l'année 2021 avec ses deux derniers matchs dans le groupe D (zone Europe) des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 :