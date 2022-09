Equipe de France : le maillot pour la Coupe du monde dévoilé, les photos

EQUIPE DE FRANCE. À quelques semaines de la prochaine Coupe du monde, le maillot de l'équipe de France a été officiellement dévoilé.

[Mis à jour le 15 septembre 2022 à 09h58] Comme de tradition avant chaque grande compétition, le maillot de l'équipe de France pour la prochaine Coupe du monde a été officiellement dévoilé ce jeudi 15 septembre par l'équipementier Nike. Les tenues ne présentent pas de grosses surprises et correspondent aux "fuites" évoquées depuis plusieurs jours.

Le maillot domicile est sobre avec un bleu nuit et un logo en doré alors que le blanc casse un peu plus les codes. "La collection française est une fusion du patrimoine et de l'avenir du pays, écrit l'équipementier dans son communiqué. Le motif de la feuille de chêne et de la branche d'olivier du kit domicile représente la force, la solidarité et la paix. Les éléments classiques du design français comprennent un insert tricolore sur le short, une chaussette et une manchette en jacquard ainsi que des détails dorés".

"Le graphisme du kit Away, inspiré de la toile de Jouy française, est composé d'images emblématiques de la France et des Bleus comme le coq, les plantes, l'Arc de Triomphe et Clairefontaine" explique Nike.

Le tirage au sort de la Coupe du monde 2022 a donc placé l'équipe de France dans la poule D. La liste des équipes de ce quatrième groupe pour ce Mondial est donc la suivante :

France

Australie

Danemark

Tunisie

L'équipe de France jouera son tout premier match de la Coupe du monde 2022 au Qatar face au barragiste intercontinental, mais nous pouvons déjà vous dire à quelle heure et à quelle date, le calendrier complet :

22 novembre (20 heures) :

France - Australie

26 novembre (17 heures) :

France - Danemark, à Doha, stade 974.

30 novembre (16 heures) :

Tunisie - France, à Al-Rayyan, stade de la Cité de l'éducation.

En attendant le Mondial au Qatar qui se déroule du 21 novembre au 18 décembre, les Bleus vont disputer six matchs officiels en Ligue des Nations où ils sont les champions en titre. Quatre rencontre auront lieu au mois de juin et les deux dernières se dérouleront au mois de septembre avant de décoller pour le Qatar en décembre.

Les Bleus démarraient au mois de mars la préparation pour la Coupe du monde 2022 : une victoire poussive face à la Côte d'Ivoire et un festival offensif face à l'Afrique du Sud avant de sombrer en Ligue des nations. Voici tous les résultats de l'équipe de France :

25 mars 2022 : France - Côte d'Ivoire : 2-1

29 mars 2022 : France - Afrique du Sud : 5-0

3 juin 2022 : France - Danemark : 1-2

6 juin 2022 : Croatie - France : 1-1

10 juin 2022 : Autriche - France : 1-1

13 juin 2022 : France - Croatie : 0-1

Voici le classement du meilleur buteur de l'équipe de France de foot avec un Thierry Henry toujours au sommet de la hiérarchie :

Thierry Henry : 51 buts Olivier Giroud : 48 buts Antoine Griezmann : 42 buts Michel Platini : 41 buts David Trezeguet : 34 buts Karim Benzema : 33 buts Zinédine Zidane : 31 buts Just Fontaine : 30 buts Jean-Pierre Papin : 30 buts Youri Djorkaeff : 28 buts Kylian Mbappé : 26 buts

Le maillot de l'équipe de France est changé lors des nouvelles compétitions. Le maillot actuel a été utilisé lors de l'Euro 2020, mais ne le sera pas pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Selon un site, Footy Headlines, le maillot de l'équipe de France pour 2022 est déjà prêt. Le maillot est bleu marine, au col rond simple, avec de fines zébrures horizontales . Le logo de la FFF, numéro, logo de l'équipementier Nike seraient dorés.

Voici la dernière composition de la liste des 23 joueurs de l'équipe de France par Didier Deschamps :