Equipe de France : Mbappé futur capitaine ?

Après l'annonce de la retraite de Hugo Lloris et Raphaël Varane, qui va prendre le brassard de capitaine de l'équipe de France ?

Et de trois. Après Lloris et Mandanda, Raphaël Varane a annoncé sa retraite internationale jeudi 2 février 2023. En d'autres termes, le capitaine et le vice capitaine des Bleus ne sont plus de la partie et Didier Deschamps devra trouver un nouveau leader... S'il n'est pas déjà trouvé. Après son Mondial assez fabuleux, Kylian Mbappé pourrait rapidement prendre du gallon en équipe de France. Depuis la reprise de la Ligue 1 en janvier, le Français est désormais vice capitaine du club derrière le Brésilien Marquinhos et a déjà porté le brassard à plusieurs reprises comme lors du match de Coupe de France. Hugo Lloris lui même a misé sur son ancien jeune équipier lors de l'annonce de sa retraite. "Il y a un joueur qui monte en puissance, tous les niveaux. Sur le terrain, en dehors du terrain, même au niveau de la vie de groupe et de vestiaire, c'est Kylian Mbappé. Il a commencé à prendre un nouveau rôle au sein de l'équipe, et je crois qu'on a besoin de ça dans un collectif."

Antoine Griezmann pourrait également postuler à ce rôle de capitaine. Leader sur et en dehors du terrain, le joueur de l'Atlético Madrid (31 ans, 117 sélections, 42 buts) a une plus grand expérience que Kylian Mbappé et peut jouer ce rôle jusqu'au prochain Euro. Pour rappel, le joueur de l'Atlético a porté le brassard à une seule reprise, c'était le 25 septembre dernier au Danemark (2-0) lors d'un match de Ligue des nations.

Quel est le calendrier de l'équipe de France de football ?

Les prochains matchs de l'équipe de France de football seront tous liés aux éliminatoires pour l'Euro 2024. La France est dans le groupe B, aux côtés des Pays-Bas, de l'Irlande, la Grèce et Gibraltar. Voici le calendrier des matchs :