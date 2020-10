"Equipe de France : Aouar et Camavinga dans la liste des 24 de Deschamps"

LISTE EQUIPE DE FRANCE - Houssem Aouar et Eduardo Camavinga figurent dans la liste des 24 joueurs retenus par Didier Deschamps pour les matchs de l'équipe de France face à l'Ukraine, le Portugal et la Croatie. Découvrez les dernières infos en direct.

Didier Deschamps, le sélectionneur de l’Équipe de France, annonce ce jeudi 1er octobre à 14h00, au siège de la Fédération française de foot, une liste de 24 joueurs pour le match amical France - Ukraine (mercredi 7 octobre, 21h10 au Stade de France), ainsi que pour les rencontres de Ligue des nations France - Portugal (dimanche 11 octobre, 20h45 au Stade de France) et Croatie - France (mercredi 14 octobre, 20h45 à Zagreb). Paul Pogba, Benjamin Pavard et Kingsley Coman font leur retour, Ediuardo Camavinga, Houssem Aouar et Adrien Rabiot sont rappelés. La liste des 24 :

14:11 - La composition de la liste des 24 Voici les noms des 24 joueurs retenus par Didier Deschamps pour les prochains matchs de l'équipe de France : Gardiens : Lloris, Maignan, Mandanda.

Défenseurs : Digne, Dubois, Hernandez, Kimpembe, Lenglet, Pavard, Upamecano, Varane

Milieux de terrain : Camavinga, Kanté, Nzonzi, Pogba, Rabiot, Tolisso

Attaquants : Aouar, Ben Yedder, Coman, Giroud, Griezmann, Martial, Mbappé.

14:05 - Aouar, Rabiot et Camavinga dans une liste de 24 Didier Deschamps vient d'annoncer la liste des joueurs retenus pour les trois matchs au programme de l'équipe de France au mois d'octobre. Le sélectionneur des Bleus a décidé de rappeler Adrien Rabiot et Eduardo Camavinga eu milieu de terrain, ainsi que Houssem Aouar, forfait de dernière minute le mois dernier et qui devrait avoir cette fois, l'occasion d'honorer sa première sélection avec les Bleus.

13:58 - Une liste élargie ? Les dernières rumeurs laissent penser que Didier Deschamps va annoncer dans quelques minutes une liste qui comportera un peu plus que les 23 noms habituels. Le sélectionneur de l'équipe de France souhaiterait se prémunir contre d'éventuels forfaits de dernière minute liés au Covid-19 ou à des blessures.

13:51 - Coman postule à nouveau Dans le domaine offensif, Nabil Fekir et Jonathan Ikoné devraient faire les frais des retours probables de Kingsley Coman et Anthony Martial. La liste des attaquants devrait être complétée par Wissam Ben Yedder, Olivier Giroud, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. Si Didier Descchamps bâtit une liste élargie, Fekir et Ikoné, mais aussi Florian Thauvin, pourraient figurer dans le groupe.

13:45 - Camavinga rappelé ? Au milieu de terrain, Didier Deschamps dispose de nombreuses options pour composer sa liste. Paul Pogba, absent le mois dernier (il avait été testé positif au Covid-19) et N'Golo Kanté semblent assurés de figurer parmi les heureux élus. Steven Nzonzi, en vue avec rennes depuis le début de la saison est également bien placé, tout comme son coéquipier Eduardo Camavinga, qui avait séduit en septembre pour ses débuts en équipe de France. Les deux dernières places pourraient se jouer entre Houssem Aouar, forfait de dernière minute en septembre, et deux fidèles lieutenants de Deschamps: Moussa Sissoko et Corentin Tolisso.

13:38 - Pavard devrait faire son retour dans la liste Absent sur blessure lors du dernier rassemblement de l'équipe de France, Benjamin Pavard a retrouvé du temps de jeu avec le Bayern Munich et devrait figurer dans la liste annoncée aujourd'hui par Didier Deschamps. Léo Dubois pourrait être aussi appelé au poste de latéral droit. Dans l'axe central, Presnel Kimpembe, Clément Lenglet, Dayot Upamecano et Raphaël Varane partent avec la faveur des pronostics. Sur le côté gauche, Lucas Hernandez et Ferland Mendy semblent les mieux placés mais Lucas Digne peut également y croire.

13:33 - Pas de suspense dans la liste des gardiens de but ? Si l'on se tient aux habitudes de Didier Deschamps et à la forme du moment, Hugo Lloris et Steve Mandanda devraient logiquement être accompagnés par Mike Maignan dans la liste annoncée tout à l'heure par le sélectionneur de l'équipe de France. Alphonse Areola, peu en réussite actuellement avec Fulham et Benoît Costil, semblent actuellement un peu plus loin dans la hiérarchie des gardiens.